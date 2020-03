Visiem vienādas tiesības paēst? Madonā neredzīgu cilvēku ar servisa suni neielaiž krogā

Neredzīgam cilvēkam liedz iespēju pavakariņot, jo līdzi ir suns pavadonis — sociālajos tīklos sašutumu izraisījis Lailas Čakares "Facebook" publicētais ieraksts par diskriminējošu atgadījumu Madonas krogā "Bura".

“Liels paldies Madonas krodziņa “Bura” saimniecei, kura liedza iespēju paēst ceļotājiem tikai tāpēc, ka viens no mums bija neredzīgs un viņam līdzi bija suns pavadonis. Neraugoties uz to, ka galdiņš bija rezervēts, mums nācās doties prom izsalkušiem,” raksta Lolita Čakare. Viņa stāsta, ka 7. martā lasīja atvērto lekciju Gulbenē, kuru noklausīties ieradās arī Čakares trīs draugi, pie reizes izmantojot iespēju apceļot Latviju. Pēc lekcijas kompānija vēlējās paēst Madonas krogā “Bura”, jo par to bija lasītas labas atsauksmes. Viņa atklāj, ka jau iepriekš rezervēja galdiņu, taču nepieminēja, ka kompānijā ir neredzīgs cilvēks, kurš būs kopā ar suni pavadoni.

“Kad sešos vakarā nonācām krogā, galdiņš četrām personām bija rezervēts, bet darbinieki, ieraugot suni, manāmi satraucās. Izrādās, šajā vietā pastāv ļoti strikts noteikums — nekādus mājdzīvniekus! Īpašniece nebija uz vietas, tāpēc sazinājāmies ar viņu pa telefonu. Nekādi argumenti par to, ka suns pavadonis nav mājdzīvnieks, nav agresīvs un ka tam vienmēr jāatrodas pie sava saimnieka, netika ne sadzirdēti, ne uzklausīti. Arī arguments, ka suņiem pavadoņiem ir likumā noteiktas tiesības atrasties jebkurā publiskā vietā kopā ar savu saimnieku, nebija pietiekams “Buras” īpašniecei,” situāciju atstāsta “Facebook” ieraksta autore.

Čakares stāstīto apstiprina arī Labklājības ministrijas Sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš: “Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka persona ar invaliditāti, kuru pavada suns pavadonis, ar to drīkst atrasties jebkurā publiski pieejamā vietā, tātad arī kafejnīcā, kur uzturas apmeklētāji.”