Zanes pārsteigums vecākiem – zelta kāzu jubileja, ko svin puse pasaules

Novembra beigās ceļojuma blogā "Backpack.lv" Zane Eniņa dalījās mīļā lūgumā palīdzēt pārsteigt viņas vecākus Viju un Andri 50 gadu kāzu jubilejā. "Sākot plānot zelta kāzu notikumu, gribējās sagādāt vecākiem kādu mīļu pārsteigumu. Tā kā ceļojot esmu iepazinusies ar fantastiskiem cilvēkiem visās pasaules malās, radās doma – varētu sarūpēt sveicienus no visām pasaules valstīm. Domāts – darīts!" atklāj Zane.

Nosūtīt sveicienu Vijai un Andrim ir pavisam vienkārši. "Jāuzraksta uz papīra lapas sveiciens "Vija + Andris = 50❤️" un šī lapa jānofotografē kādā skaistā vietā valstī, kurā tobrīd atrodies. Pēc tam šī fotogrāfija jāieliek sociālajā tīklā "Facebook" vai "Instagram", pievienojot vietas atzīmi un mirkļbirku "#GreetingsFromEveryCountry"," stāsta Zane. Viņa norāda, ja kāds nelieto šos sociālos tīklus vai arī attēlu nevēlas tur ievietot, tad uzņemto fotogrāfiju var atsūtīt pa tiešo.

Foto: Privātais arhīvs

"Saņemot bildi, es atzīmēju savā blogā, ka sveiciens no attiecīgās valsts ir ienācis, lai cilvēki var sekot līdzi, no kurām valstīm vēl nav sveicienu," stāsta pārsteiguma iniciatore. Viņa norāda, ka šobrīd saņemti vairāk nekā 80 sveicieni no 60 pasaules valstīm. "Domāju, ka pēdējās dienās aktivitāte pieaugs," atzīst Zane.

Viņa norāda, ka visaktīvākie sveicēji ir no Vācijas, Lielbritānijas, Gruzijas, taču vairāki apsveikumi ienākuši arī no Polijas, Beļģijas, Igaunijas, Portugāles, Filipīnām, Austrālijas, Ungārijas un citām valstīm. Sveicēju sarakstā atzīmētas arī tālākas valstis, piemēram Kaboverde, Ķīna, Fidži salas, Gambija, Laosa, Peru un pat Dienvidpols, kā arī daudzas citas.

Foto: Privātais arhīvs

Zane stāsta, ka cilvēku atsaucība esot fantastiska: "Pēdējais mēnesis man ir bijis brīnumu pilns, jo atsaukušies ir ne tikai draugi, bet arī pilnīgi sveši cilvēki no visas pasaules. Gribu pateikt sirsnīgu paldies ikvienam!" Viņa aicinājusi attēlus iesūtīt līdz 21. decembrim, taču jau ātri sapratusi, ka mēnesis būs par īsu, lai izdotos savākt sveicienus no pilnīgi visām valstīm.

"Esmu nolēmusi, ka sveikšana turpināsies arī jubilejas gada laikā. Aicinu arī "Delfi" lasītājus, kuriem nākamgad ieplānots kāds brauciens – paskatīties valstu sarakstā un, ja šī valsts vēl ir "brīva", tad atsūtīt sveicienu. Būšu ļoti pateicīga! idejā dalās Zane.

Vija un Andris joprojām aktīvi un nedaudz dulli

Foto: Privātais arhīvs

Taujāta par to, ar ko nodarbojas Vija un Andris, Zane stāsta: "Mana mamma Vija Eniņa ir Latvijā labi pazīstama ārstniecības augu speciāliste. Vēl pagājušajā gadā iznāca viņas jaunā grāmata – "Veselība pie mājas sliekšņa". Vija joprojām aktīvi turpina lasīt lekcijas par ārstniecības augiem dažādos pasākumos, kā arī izglītot cilvēkus ar mediju starpniecību."

Savukārt tētis Andris Eniņš ir inženieris. Viņš izstrādājis apkures un vēdināšanas projektus daudzām Latvijas ēkām. Kā norāda Zane, tētis joprojām neliedz padomu, ja kādam tas nepieciešams: "Teorētiski vecāki ir pensionāri, bet praktiski viņiem šis apzīmējums galīgi nepiestāv – līdztekus ikdienas saimniecības darbiem, abi gana arī bišu dravu, apkopj divus dārzus laukos, peldas līdz pirmajam ledum un dara visādas dullas lietas!"

Pārsteigumu virkne jubilejas dienā

Foto: Privātais arhīvs

"Mūsu ģimene vienmēr ir bijusi ļoti aktīva – bērnībā bieži braucām slēpot, devāmies pārgājienos, dzīvojām teltīs, apceļojām kaimiņvalstis, bet jubilejās ar kinolenšu un diapozitīvu palīdzību atcerējāmies kopīgos piedzīvojumus," par ģimenes svētkiem stāsta Zane. Viņa norāda, ka arī tagad visi cenšas sanākt kopā un dalīties piedzīvotajā. "Vienīgi man nesanāk – viss jau iepriekš aprakstīts blogā. Protams, sanākšanas reizes nekad neizpaliek bez kārtīga mielasta, kā jau latviešiem ierasts," atzīst kaislīgā ceļotāja.

Taujāta par 50 gadu kāzu jubilejas svinībām Zane norāda, ka tās notikšot 22. decembrī: "Esam pa dienu ieplānojuši pārsteigumu virkni, lai atcerētos dienu pirms 50 gadiem – būs gan tematisks transports, gan īpašu vietu apmeklējumi, kopīga darbošanās un neliels muzikāls pārsteigums." Savukārt vakara pusē laimīgais pāris, ģimene un draugi sanāks kopā Pārdaugavas pusē. "Skatīsimies pirms 50 gadiem uzņemto kāzu filmu, diapozitīvus no pirmajām vecāku kopā būšanas desmitgadēm un digitālās fotogrāfijas no pēdējām. Pārsteigums būs arī sveicieni no plašās pasaules," atklāj Zane.