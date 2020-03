10 praktiski un noderīgi padomi no farmaceita, lai pasargātu jūs no vīrusa slimībām

Šodienas aktīvo vīrusu laikā ir ļoti svarīgi un būtiksi par savu apkārtējo vidi rūpēties jau priekšlaicīgi, lai novērstu saslimšanas iespējas. Visa pamatā ir vienkāršas, bet nozīmīgas rūpes par savu vidi, kurā kdienā uzturamies, uzturu, kuru lietojam.

1. HIGIĒNA. Ieteicams rūpīgi un bieži mazgāt rokas ar ziepēm vai dezinficēt rokas antiseptiskas līdzekļiem. Mazgājiet rokas pirms ēšanas, pēc saskares ar dzīvniekiem un pacientiem, pēc higiēnas procedūrām, pirms un pēc ēdiena sagatavošanas kā arī ēdiena gatavošanas laikā.

2. TELPU DEFINĒŠANA. Ēteriskajām eļļām, īpaši tējas kokam, piemīt antiseptiskas īpašības. Iztvaicētājā pievienojiet dažus pilienus tējas koka eļļas un dezinficējiet iekštelpu gaisu. Šo pašu var izmantot arī ofisos, darba telpās;

3. ELPOŠANA. Deguna gļotāda ir iesaistīta baktēriju un vīrusu slazdā, un, pēc publisku vietu apmeklējuma vai, ja jūtat vajadzību, to vajadzētu izskalot, piemēram, ar jūras ūdeni. Mutes dobuma gļotāda šo funkciju neveic. Šajā sakarā ieteicams elpot caur degunu;

4. MAZĀKA STRESA. Stresa negatīvās sekas ietekmē slimības sākšanos, jo stress novājina mūsu imūnsistēmu. Ieteicams veltīt vairāk laika atpūtai, mieram un veltīt laiku garīgām labsajūtām un, protams, veltīt pietiekoši daudz laika veselīgam miegam;

5. PĀRTIKA. Ēdiet vairāk ķiplokus, ingveru. Tautā tos lieto un tie ir iecienīti kā antiseptiķi;

6. TELPU VENTILĀCIJA. Noteikti vēdiniet telpas, kurās regulāri pavadāt laiku. Aukstajā jeb ziemas sezonā logi jāatver 10-15 minūtes, kas ir minimālais laiks, lai telpa izvēdinātos (protams, atkarībā, no telpu izmēra). vai uztaisīt saucamo "trieciena" ventilāciju - pilnībā atverot logu uz dažām minūtēm;

7. FIZISKĀ SLODZE. Nepārspīlējiet vingrošanas laikā. Ievērojiet parasto sporta režīmu un neveiciet vingrojumus, kas prasa pārpūli un spēka zudumu;

8. SVAIGS GAISS. Regulāras pastaigas svaigā gaisā, kas pozitīvi ietekmē imūnsistēmu, var palīdzēt pārvarēt stresu, nogurumu un stiprināt gan mūsu garīgo veselību, tā arī fizisko.

9. ŪDENS. Dzieriet daudz ūdeni. To nepieciešams darīt ne tikai vīrusu slīmību ārstēšanai, bet arī profilaksei.

10. IMUNITĀTES UZLABOŠANA. Ēdiet veselīgu un sabalansētu uzturu, vīrusu sezonā papildiniet to ar uztura bagātinātājiem, vitamīniem, kā, piemēram, C, D vitamīniem, zivju eļļu Ieteicams ēst veselīgāk, kā arī papildināt uzturu ar uztura bagātinātājiem: C, D vitamīnu, zivju eļļu un ehinācijas saturošus preperātus.

Imunitāte nav automašīna, kas gan brauc, gan stāv uz vietas. Tai jādarbojas nepārtraukti, tāpēc ievērot iepriekšminētās darbības un aktivitātes vajadzētu ievērot cauru gadu, ne tikai aktīvajā vīrusu sezonā. Ieviešot tās ik dienu, radot to kā rituālu, mēs saglabāsim imunitātes darbību un samazināsim saslimšanas riskus. Ēdam veselīgi, lietojam uzturā vitamīnus, elpojam svaigu gaisu un kustamies no sirds!