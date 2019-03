12 mīti par hemoroīdiem

Slimība, par kuru kautrējamies runāt, vairāk pakļauta briesmām apaugt ar mītiem. Ja tici kaut vienam no tiem, būs grūtāk atgūt veselību!

1. Hemoroidālo saslimšanu var izārstēt jebkurš ārsts

Bieži (jo sevišķi vīrieši) ar hemoroīdu radītajām sūdzībām dodas nevis pie proktologa, bet gan pie urologa, jo, viņuprāt, nepatīkamās norises tūpļa rajonā ir saistītas ar uroģenitālo sistēmu. Proti, tas, kas vēdera lejasgalā un starp kājām – viss viens! Sievietes savukārt savas problēmas klāsta ginekologam, jo ir radusies mānīga sajūta, ka vainojam dzemdi, kas "veļas ārā un ir izkustējusies no vietas", vai cistu. Tiešām – ginekologs dažkārt spēj atklāt, ka vainojami hemoroīdi, un pat sāk tos ārstēt, taču pareizāk būtu bez aplinkus ceļiem doties pie proktologa - ārsta, kurš tieši nodarbojas ar zarnu patoloģijām.

2. Asiņošana no resnās zarnas liecina par vēzi.

Šis ir ļoti bīstams mīts, jo bailēs no briesmīgās diagnozes, kā arī, nolaižot rokas, pacienta prāt, nāvējošas prognozes priekšā cilvēks velti dzīvo stresā un izmisumā. "Viss. Man jāmirst. Pie ārsta vairs nav vērts iet," spriež nelaimīgais. Vis-biežāk pie vainas tomēr ir hemoroīdi, kurus iespējams sekmīgi ārstēt, atbrīvojoties gan no nejaukajiem simptomiem, gan, kas svarīgāk – no bailēm un neziņas.

3. Hemoroīdi, kaut nepatīkami, nav bīstami

Sākuma stadijās hemoroidālā saslimšana tiešām nav dzīvībai bīstama, taču tā attīstās, un smagākos gadījumos tik labi vairs nebūs. Hemoroīdiem līdzīgi simptomi var būt arī citām slimībām, tajā skaitā – audzējiem, kas ir nopietns drauds.

4. Ar hemoroīdu radītajām nedienām pacients var tikt galā pats un, iespējams, pat iztikt bez ārsta padoma un palīdzības.

"Kāpēc ārstēt un dakterim naudu tērēt? Pasmērēšu kādu smērīti, un viss pāries," tā saslimšanas sākumposmā, kas vieglāk un sekmīgāk ārstējama, spriež liela daļa pacientu. Pašdiagnosticēšana un ārstēšanās veids lielākoties tiek sameklēts internetā – konsultējoties ar ļaudīm, kas piedzīvojuši ko līdzīgu. Kāds, kam bijušas šādas problēmas, uzraksta par to forumā, un citi priecīgi lieto to pašu. Diemžēl parasti uzlabojums ne-seko, bet gan tiek panākts pretējs efekts.

5. Pie hemoroīdu rašanās vainojami aizcietējumi, bet tos var mazināt ar vingrošanu. Trenējam vēdera presi!

Ne jau tikai par aizcietējumiem vien pacienti spriež. Viņuprāt, vēderpreses treniņu laikā tiek masētas zarnas, un tādēļ hemoroīdiem vajadzētu prasties un izzust! Diemžēl realitātē šie vingrojumi tikai vairo spiedienu uz vēnu mezgliem un tādējādi vēl vairāk provocē hemoroidālās saslimšanas recidīvu.

6. Cieta vēdera izeja mehāniski traumē hemoroīdu mezglus, tādēļ lietošu caurejas līdzekļus un ēdīšu tikai tādu pārtiku, kas izraisa caureju.

Patiešām hemoroīdus saista ar aizcietējumiem, un daudzi pamana, ka tieši aizcietējumu laikā problēmas uzliesmo

īpaši. Tāpēc pacients ķeras pie speciālām tējām, žāvētām plūmēm, bietēm un citiem produktiem, kas veicina šķidru

7. Pupas un zirņi uzturā palīdz pret hemoroīdiem.

Pilnīgi pretēji! Pupas un zirņi zarnu traktā nespēj līdz galam pārstrādāties, bet to miziņas nepārstrādājas vispār. Tie ir brīnišķīgi produkti, kas veselam cilvēkam palīdz mehāniski dzīt cauri zarnām pārstrādātā ēdiena masu un tās iztīrīt, dažiem pacientiem (ja zarnu trakts ir garāks) tomēr provocē aizcietējumus. Šī mehāniskā berze var kaitēt ļaudīm, kas sirgst ar hemoroidālo saslimšanu

8. Nav iespējams izvairīties no hemoroīdiem, ja man ir sēdošs darbs vai arī esmu iznēsājusi, un dzemdējusi bērnus.

Ir pat vēl ļaunāk – dažkārt sievietes, kuras redzējušas, kā viņu mātes, draudzenes vai radinieces mokās ar pēc dzemdībām iegūtiem hemoroīdiem, atsakās dzemdēt. Viņas dodas pie ginekologa un paziņo: "Nedzemdēšu! Taisiet man ķeizaru!" Patiesībā nav tā, ka visām sievietēm 100% pēc bērna piedzimšanas veidojas hemoroīdi. Taču, ja šādas bailes ir, vēlams jau grūtniecības laikā uzsākt profilaktiskus pasākumus, kaut vai ievērojot īpašu ēšanas un fizisko aktivitāšu režīmu.

9. Lai nerastos hemoroīdi, ir jālieto speciālas svecītes.

Ja sūdzību nav, neviens ārsts pat profilakses nolūkos neieteiks lietot medikamentus.

10. Palietojot svecītes vai medikamentus, hemoroīdi pāriet uz visiem laikiem.

Tiem, kam kaut reizi bijusi hemoroidālā saslimšana un ar to saistītās sūdzības, hemoroīdi ir un būs. Arī tad, ja tos apārstē, rūpīgi ievēro speciālu režīmu, var gadīties apstākļi, kas pēkšņi stāvokli saasina, un simptomi parādīsies atkal. Vienam tas būs ceļojumā iegūts aizcietē jums, otram – pārslodze, trešais jums, otram – pārslodze, trešais pacels pārlieku lielu smagumu – bet kārtējā lēkme ir klāt. Tādēļ kopā ar ārstu ir jāizvērtē un jāizmanto vispiemērotākā ārstēšanas metode.

11. Aizcietējumi un caurejas provocē hemoroidālo saslimšanu, tādēļ, lai apārstētos, ir labi badoties.

Periodiskas badošanās kūres un pārtikšana tikai no ūdens neārstēs slimību. Pieņemsim, ka badošanās laikā simptomi patiešām kļūs nemanāmāki, taču neēšana neaizkavēs to veidošanos. Kaut kad jāēd būs tik un tā, tādēļ labāk ir hemoroīdus ārstēt.

12. Pret hemoroīdiem palīdz zarnu skalošana.

Procedūras, kuru laikā tiek kārtīgi izskalotas zarnas, ir ļoti populāras. Pirmajā brīdī patiešām šķiet, ka tāds process var atvieglot ar hemoroīdiem sirgstošā stāvokli. Taču nevajadzētu aizmirst, ka zarnās (jo sevišķi resnajā) dzīvo baktērijas – normāla zarnu mikroflora, kas aktīvi piedalās pārstrādes procesos. Šīs labās baktērijas dara brīnišķīgu darbu – viņu aktivitāšu dēļ no zarnu satura uzsūcas visas organismam vajadzīgās vielas. Skalošanas kūrē līdz ar šlakvielām tiek izskalotas arī minētās baktērijas. Paiet labs laiks, kamēr zarnās atjaunojas normāla mikroflora, taču cilvēks jau uzsāk ēst. Protams, saturs, kā nākas, nešķeļas, neuzsūcas, un rodas disbioze, kas dažkārt saistīta arī ar aizcietējumiem, un viss riņķa dancis sākas no jauna.

