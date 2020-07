Arī olšūnām vajag vitamīnus

Olšūna ir sievišķīgākā un lielākā šūna sievietes organismā, kuras aizmetņi sāk veidoties jau embrionālajā periodā. Tieši tāpēc olšūnas izdzīvo visu to, ko pati sieviete. "Cigarešu dūmi, lietotie medikamenti, piesārņotais pilsētas gaiss, sēdošs darbs, kaitīgās plastmasas lietošana sadzīvē, alkohols un viss cits, kas nonāk mūsu organismā, ļoti tieši ietekmē arī olšūnu veselību," saka ginekoloģe Gita Ruttasa. Lai palīdzētu olšūnām labi justies un būt iespējami veselākām, arī tām nepieciešamas īpašas rūpes un vitamīni.

Katrai sievietei olnīcās ir īpaši veidojumi, kurus sauc par folikuliem, un to pirmie aizmetņi sāk veidoties, meitenītei vēl esot mammas puncī jeb 16. grūtniecības nedēļā. Embrionālajā periodā katrai meitenītei ir apmēram septiņi miljoni folikulu, pubertātes sākumā vairs tikai 300 tūkstoši folikulu. Veselai sievietei olšūnu rezerves ir lielas, un menopauzes iestāšanās nenozīmē to, ka tās izsīkušas. Šo procesu regulē ļoti smalks un ārkārtīgi niansēts mehānisms, olnīcas ir tikai mērķa orgāns, kas pilda augstāko centru norādījumus.

Katra menstruālā cikla laikā nobriešanu uzsāk vairāki folikuli, bet tikai vienā dominantajā olšūna nobriest līdz galam un nonāk vēdera dobumā. Olšūna tālāk ceļo pa olvadu, kur arī notiek satikšanās ar spermatozoīdu. Olšūnai ir jābūt kvalitatīvai, ar pareizu ģenētisko kodu, savukārt olvadam – ar skaistām skropstiņām izklātam, kuras kā mazas ūdens zālītes kustas vienā virzienā un nes olšūnu uz viņas un spermatozoīda satikšanās vietu. Tas ir viens no lielākajiem un brīnumainākajiem procesiem sievietes ķermenī. Lielākoties olnīcas strādā pamīšus – vienu mēnesi viena, otru otra, taču tikpat labi viena no tām var būt aktīvāka un biežāk uzņemties iniciatīvu. Var būt gadījumi, kad olnīcās abās nobriest pa folikulim un abas tiek brīnumaini apaugļotas tad ir divolu dvīņu grūtniecība – bērniņi ir atšķirīgi. Ja veidojas vienolas dvīņi, tad šajā olšūnas apaugļošanā procesā notiek brīnums, pēkšņi viena apaugļota olšūna sadalās divās daļās. Un no vienas šūnas izveidojas divi fantastiski bērniņi, kuri ir vienādi.

Kā noprotams, olšūnu rezerves neatjaunojas, un to kvalitāte jeb veselība lielā mērā atkarīga no sievietes dzīvesveida. Folikulu veselību tiešā veidā ietekmē gan smēķēšana, gan pārmērīga alkohola lietošana, arī ikdienā uzņemtā pārtika, ieelpotais gaiss – viss, ko uzņem citas organisma šūnas, nokļūst arī olšūnās. Lai gan ne smēķēšana, ne alkohols tiešā veidā nesamazina folikulu skaitu olnīcās, izpētīts, ka smēķējošām sievietēm ātrāk iestājas menopauze un bieži vien ir lielākas neauglības problēmas – olnīcu jutība pret to darbību regulējošiem hormoniem ir nepietiekoša. Arī ārstējot neauglību smēķējošām sievietēm, nereti nepieciešamas lielākas hormonālo preparātu devas, lai panāktu kaut niecīgāko olnīcu reakciju uz medikamentiem.

Paliekošu iespaidu uz ģenētisko materiālu var atstāt arī, piemēram, izieta ķīmijterapija vai pārciests kāds cits nopietns ārstēšanās kurss, pat vispārējā narkoze operācijas laikā. Šī nelabvēlīgā ietekme var būt īslaicīga tikai uz konkrēto briestošo jeb dominanto olšūnu, un arī ilgstoša uz visām olšūnām olnīcās.

Par laimi zinātnieki nesnauž un rada arvien jaunus līdzekļus, kas palīdz uzlabot savas dzīves kvalitāti. Viens no šādiem izgudrojumiem jau iemantojis sieviešu atzinību, un tas ir mikroelementu kopums, kas vērsts uz auglības veicināšanu, palīdzot uzlabot olšūnu kvalitāti. Pulverveida uztura bagātinātāja sastāvā ir melatonīns, kas ir atbildīgs par dažādiem svarīgiem ritmiem sievietes organismā – menstruālo ciklu, miega ritmu un arī par olšūnas dzīves ciklu. Piemēram, onkoloģiskas saslimšanas gadījumā sievietes cikla ritms tiek izjaukts, un melatonīns ir tas, kas palīdzēs atjaunot un regulēt šūnas dzīvības ritmu. Savukārt otrs sastāvā esošais mikroelements ir selēns, kam atvēlēta liela loma vairogdziedzera funkciju nodrošināšanā, organisma antioksidatīvā procesā.

Inositols, ko arī satur dāmām paredzētais uztura bagātinātājs, uzlabo vielmaiņu audos, kas ir īpaši būtiski sievietei pēc pārciestas nopietnas saslimšanas. Tāpat svarīga loma normālai un veselīgai šūnu darbībai ir folijskābei, kas arī atrodams uztura bagātinātāja sastāvā.

"Lielākais sievietes cikla jaucējs mūsdienās ir stress, kas nelabvēlīgi un ļoti tieši ietekmē organisma funkcijas, tostarp sievietes reproduktīvo sistēmu. Tāpēc ir labi, ka pieejams speciāli sievietes veselībai radīts līdzeklis. Pulverītis jāizdzer 30 minūtes pirms gulētiešanas, un palīdz arī slikta garastāvokļa, depresijas gadījumā, jo saregulē organisma ritmus," saka ginekoloģe Gita Ruttasa un piebilst, ka vienā preparātā ir apvienoti daudzi sievietei nepieciešamie mikroelementi.

Daktere vēl piebilst, ka, protams, tas nav pārdabisks brīnumlīdzeklis, taču palīgs gan, lai mazinātu dzīves laikā radīto kaitējumu sievietes organismam, tostarp olšūnām.

Vai zini...

...kad sākas olšūnu novecošanas periods?

Lielākoties tas sāk notikt pēc 25 gadu vecuma.

...kāpēc ovulācijas laikā mēdz sāpēt vēders?

Jo vēdera dobumā nokļuvusi asins pilīte. Tas notiek ovulācijas brīdī, kad ieplīst olnīcas virsma, lai olšūna nokļūtu vēdera dobumā. Kopā ar to vēdera dobumā var nonākt arī pa kādam asins pilienam, kurš pieskaras vēderplēvei un daļa sieviešu to izjūt ar sāpēm vēderā.

... ka auglis attīstās no apaugļotas olšūnas ar 46 hromosomu komplektu?

Vesela olšūna un spermatozoīds katrs satur 23 hromosomas. No tiem 22 sievietei un vīrietim ir vienādas, bet 23. hromosoma sievietēm vienmēr ir x, bet vīrietim – x vai y. Topošā bērna dzimums atkarīgs no tā, kuras hromosomas saplūdīs dalīšanās laikā: divas x hromosomas nozīmē, ka būs meitenīte, x un y – puisītis.

...kamdēļ dažreiz mēdz kavēties mēnešreizes?

Ļoti iespējams, ka olšūna tikusi apaugļota, taču mēs pat iedomāties nespējam, cik daudz slimu grūtniecību katru mēnesi dabīgā ceļā iet bojā. Ja hromosomas nesadalās līdzīgi, veidojas anomālijas, un bieži, ja olšūna ģenētiski ir ļoti nepareiza, bojāta, tā neattīstās tālāk un pirms ieligzdošanās dzemdē iet bojā ļoti, ļoti agrīnā stadijā. Apaugļošanās ir ļoti īss brīdis un ir pielīdzināms lielam brīnumam, ja ir visi labvēligie faktori, lai grūtniecība attīstītos normāli.

