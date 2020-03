Atbrīvoties no sāpēm.Rīgā atvērts dr. Bubnovska centrs

Mūsu ķermenis ir radīts, lai kustētos, neskatoties uz to, ka vienmēr lūkojam pēc iespējas apsēsties, vai pat apgulties. Pietiekamas kustību slodzes trūkuma dēļ mūsu organisms cenšas iziet no ierindas dažādos veidos. Visbiežāk ar sāpju palīdzību tas mums signalizē, ka ir laiks parūpēties par savu veselību.

Sēdošs dzīvesveids, sporta vai darba traumas, muskuļu bojājumi un citas problēmas noved pie sāpēm mugurkaulā un locītavās.

Pazīstamais krievu ārsts, profesors, medicīnas zinātņu doktors Sergejs Bubnovskis ir izstrādājis unikālu metodi, lai ārstētu mugurkaulu un locītavas - kineziterapiju. Divos vārdos tā ir "veselība caur kustību", aiz kuras stāv desmitiem gadu ilgs pētnieciskais darbs un prakse. Kineziterapija ir patentēta metode, kuru praktizē Dr.Bubnovska centrs, un savas 28 gadu pastāvēšanas vēsturē tas ir palīdzējis uzlabot veselību un pašsajūtu vairāk kā miljonam cilvēku visā pasaulē. Unikāls šajā metodē ir tas, ka tā darbojas bez medikamentu izmantošanas. Uzlabojumi tiek sasniegti bez tabletēm vai operācijām. Tikai caur pareizu kustību.

2020. gada februārī Dr. Bubnovska centrs tika atvērts arī Rīgā, Brīvības ielā 214B.

Šajā centrā strādā speciālisti, kuri izgājuši apmācības pie Dr. Bubnovska, un saņēmuši sertifikātus, lai varētu strādāt ar dekompresijas vingrinājumu sistēmu un izmantot Dr. Bubnovska patentētos multifunkcionālos MTB trenažierus pacientu atbrīvošanai no sāpēm.

Centrā var vērsties praktiski jebkurš, no maza līdz lielam, sākot no 6 gadu vecuma līdz pat 80+. Kineziterapijā izmantotās kustības ir cilvēkam dabiskas un ierastas , tāpēc der dažāda vecuma, svara un veselības stāvokļa pacientiem. Pareiza diagnostika un vingrinājumu programma atbrīvo no sāpēm un samazina recidīva risku,- iespēju, ka sāpes atgriezīsies pēc nodarbību pārtraukšanas.

"Dr. Bubnovska vingrojumu sistēma lieliski der organisma rehabilitācijai pēc operācijām vai traumām. Piemēram, pat ja nēsājat ģipsi pēc rokas lūzuma, ir jēga vērsties pie mums un nodarboties ar speciāliem vingrojumiem, jo tas palīdzēs rokas muskuļiem neatrofēties ģipša nēsāšanas laikā. Ar traumām, protams, viss ir saprotami. Bet ir gadījumi, kad traumas nav, bet cilvēks nav spējīgs darīt ikdienišķas sadzīves lietas, piemēram - iztīrīt zobus vai izžāvēt matus ar fēnu, jo viņam ir asas sāpes plecā, elkonī vai mugurā. Šādos gadījumos krasi samazinās dzīves kvalitāte. Atgriezt dzīves garšu un prieku par savu ķermeni - tas ir mūsu, kā speciālistu uzdevums!" saka centra vadošais fizioterapeits Andrejs Smirnovs.

Tā kā vingrojumu kompleksu pielāgo katram pacientam individuāli, vispirms jāveic padziļināta diagnostika, kura sastāv no trijām daļām:

konsultācija pie fizioterapeita; miofasciālā diagnostika; tests kopā ar instruktoru (treneri) trenažieru zālē.

Pirmajā etapā pacients pastāsta speciālistam, par to, kas traucē. Vai ir asas sāpes, vai citas nepatīkamas sajūtas. Tiek apspriestas šī brīža sūdzības, un mērķi pašsajūtas uzlabošanā. Miofasciālās diagnostikas laikā fizioterapeits veic manuālo apskati, konstatē kādā stāvoklī ir jūsu muskuļi un locītavas. Ja iespējams, uz konsultāciju jāpaņem līdz iepriekš veiktus izmeklējumus (MR, ultrasonogrāfija, rentgens) vai pēcoperācijas izrakstu, centra speciālisti būs par to pateicīgi. Šī informācija palīdzēs sastādīt precīzāku diagnozi un izstrādāt efektīvu dekompresijas vingrojumu plānu.

"Piemēram, atnāk pacients un sūdzas par sāpēm kājā. Patiesībā viņam ir muguras trauma,bet sāpes izstaro kājā. Mēs saprotam, ka problemātiskajā ķermeņa daļā ir samazināta asinsrite. Pacientam tiek izstrādāta programma, kas palīdz uzlabot asins piegādi traumētajai vietai, un pie viena arī organismam kopumā. Procesam palīdz arī pirts, pēc tās auksta duša un vanna. No sākuma šķiet briesmīgi, pēc tam arī, bet organisms pēc tam ir pateicīgs par tādu izturēšanos, un sāk labāk funkcionēt"- atzīmē fizioterapeits Andrejs Smirnovs.

Pēc fiziskā stāvokļa kopējās ainas sastādīšanas, fizioterapeits nodod jūs trenera rokās, kurš trenažieru zālē testē tieši tos muskuļus un locītavas, kam nepieciešama palīdzība. Šīs trīskārtīgās pārbaudes rezultātā tiek sastādīta individuāla programma vingrojumiem, kur katrā konkrētajā gadījumā tiek ņemtas vērā organisma īpatnības, hroniskas saslimšanas un pieļaujamā slodze.

Dr.Bubnovska sistēma sastāv ne tikai no unikālas pieejas konsultācijām un diagnostikai, bet arī no īpašas nodarbību struktūras. Vingrinājumu kurss sastāv no trīs cikliem, katrs cikls sastāv no 12 nodarbībām. Pirmais treniņu cikls sastāv no individuāliem treniņiem ar antigravitācijas trenažieriem. Katrā treniņā tiek izpildīts tieši jūsu vajadzībām sastādīts vingrojumu komplekss. Tas tiek darīts stingrā trenera uzraudzībā. Šī cikla mērķis ir atbrīvot no akūtām sāpēm, atjaunot darba spējas, atbrīvot no bailēm kustēties, un bailēm no slodzes, kas noteikti rodas tad, kad kaut kas sāk sāpēt.

Pirmā cikla sestajā nodarbībā notiek papildus konsultācija - fizioterapeitam un trenerim ir jāpārliecinās, ka izstrādātais vingrojumu komplekss dod vēlamo rezultātu, vai arī tam ir vajadzīgas korekcijas.

Otrajā nodarbību ciklā notiek dziļāka individuālo uzdevumu izstrāde. Treneris, pēc konsultācijām ar fizioterapeitu, var padarīt vingrojumus nedaudz grūtākus un palielināt slodzi. Tas ievērojami uzlabos asinsriti, kas pozitīvi atsauksies ne tikai uz mugurkaulu un locītavām, bet arī uz visu organismu.

Trešā cikla laikā pacients nostiprina iegūto rezultātu, apgūstot visas jaunākās dekompresijas vingrojumu tehnikas.

"Viena no lielākajām vērtībām mūsu darbā ir mijiedarbošanās komandā. Mēs ar fizioterapeitu konsultējamies par katru pacientu, piemērojam viņam labākos variantus rehabilitācijai vai profilaksei. Vienmēr vērojam, ko pacients dara trenažieru zālē. Ja kāds ir ieradies darboties uz MTB trenažiera bez trenera, un mēs redzam, ka vingrojums tiek izpildīts neprecīzi, vienmēr ejam klāt, pielabojam viņa tehniku, lai pārliecinātos, ka viņš sev nenodarīs pāri", saka galvenais sporta centra instruktors Kaspars Stalidzāns.

Darbs komandā un patstāvīga izaugsmes veicināšana nes pārsteidzošus rezultātus. Kā likums, pēc pirmā cikla beigšanas pacienti pamana, ka sāpes ir pazudušas un ķermenis ir kļuvis stiprāks un enerģiskāks.

Vairāk informācijas – www.bubnovsky.lv