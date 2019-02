Atslēdziņa skaistas sejas veidolam

Kad veries spogulī vai ar kādu tiecies, pamanāmākā ir tieši seja, tāpēc svarīgi, lai katram tā būtu ne vien kopta, bet arī liecinātu par labu veselību.

Sejas āda ne visiem ir tāda, kādu to vēlētos redzēt. Dažiem traucē pigmenta plankumi, asinsvadu tīklojums vai vēl kas cits, kas ir saskatāms arī apkārtējo acīm. Mūsdienās to gan vairs nevajadzētu uzskatīt par ko īpašu, jo ir pieejamas tā saucamās ādas fotoatjaunošanas procedūras, kad spēcīga gaismas impulsa iekārta palīdz apstrādāt pigmentāciju un novērš asinsvadu redzamību. Nereti jau pēc vienas procedūras pacientiem novēro būtiskus sejas krāsas un ādas tīrības uzlabojumus, turklāt ar šo procedūru papildus tiek nostiprināts arī ādas tonuss un elastība.

Iedarbības veids un tehnoloģijas

"Fotoatjaunošanās procedūras pamatā ir spēcīga intensīvi pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģija, kuru pielietojot iespējams mērķtiecīgi novērst ādas specifiskās problēmas," paskaidro skaistumkopšanas salona "Babor Beauty SPA" speciāliste kosmetoloģijā Inga Saulīte. Viņa piebilst, ka IPL tehnoloģija tiek izmantota dažādu nepilnību likvidēšanai. Pirmkārt, ja uz ādas ir pigmenti, kas iegūti vai nu saules ietekmē, vai hormonālu pārmaiņu dēļ (dažām sievietēm tādi parādās grūtniecības laikā, kad mainās hormonu līdzsvars, un pēc bērniņa piedzimšanas tā arī neizzūd). Otrkārt, ja uz ādas pamanāmi sarkani paplašināti asinsvadi – tā saucamā rozācija. Trešais IPL procedūras mērķis ir panākt anti-age jeb pretnovecošanas stāvokli. Tiesa, pirmajos divos gadījumos efekts pamanāms jau pēc pirmās procedūras (reizumis tiešām pietiek tikai ar vienu reizi), toties situācijā, ja ir vēlme ar IPL aizkavēt novecošanos, rezultāts uzreiz nebūs redzams – visbiežāk pēc procedūras paiet mēnesis, pusotrs, kamēr uzlabojas kolagēna šūnas un āda nostiprinās, kļūst tvirtāka un notiek tās atjaunošanās.

Skaistumkopšanas salonā "Babor Beauty SPA" IPL procedūrām izmanto spēcīgo gaismas impulsa iekārtu LUMECCA. Uz IPL LUMECCA var nākt gan sievietes, gan vīrieši, kuriem rūp savs izskats.

Nenokavējiet piemērotāko laiku

Kad ziema teju jau ir aiz muguras un straujiem soļiem tuvojas pavasaris, kad katru dienu priecāsimies par arvien siltākiem saules stariem, ir piemērotākais laiks, lai apmeklētu IPL LUMECCA procedūras un parūpētos par ādas izskatu. Jāņem vērā, ka intensīva uzturēšanās saulē, kā tas būs pavasara beigās un vasarā, ar fotoatjaunošanas procedūrām nav savienojama.

Viss sākas ar konsultāciju

Pēc Ingas Saulītes vārdiem, pirms procedūras ir nepieciešama konsultācija, kuras laikā speciālists ar klientu pārrunā, vai varētu būt kas tāds, kā dēļ IPL LUMECCA labāk nepielietot. Tāpat klientam liek ar savu parakstu apliecināt, ka viņš no speciālista neslēpj neko būtisku, kas varētu ietekmēt procedūras rezultātu, un ka viņam ir skaidrs, kā viss norisināsies.

Lai klients nejustu karstumu, viņam uz ādas tiek uzklāta želeja, un atjaunošana var sākties. Procedūras gaitā gaismas impulsi pāris reižu pāriet pāri konkrētam ādas laukumam – tas viss aizņem apmēram pusstundu. Pēc tam uz sejas tiek uzlikts aizsargkrēms, un klients var doties mājās.

Ar ko jārēķinās, atnākot uz IPL LUMECCA? "Es neapgalvošu, ka procedūras laikā cilvēks neko nejūt, bet nekas īpaši sāpīgs tas nav – manāmi tādi kā nelieli adatiņas dūrieni," pārliecina speciāliste. "Vēl kāda lieta – ir cilvēki, kas jutīgi reaģē uz gaismu. Kaut arī pirms procedūras visiem tiek dotas speciālas tumšas brilles, kā arī lūgts acis aizvērt, dažiem gaismas impulss, kas nāk no aparāta, nepatīk, bet tas vairāk ir kā neliels diskomforts. Savukārt pēc procedūras būs tāda kā karstuma sajūta sejā, kas parasti saglabājas apmēram pusstundu, augstākais, divas stundas. Visticamāk sejas āda būs apsārtusi, savukārt pigmenti un asinsvadi kļuvuši tumšāki (tādi tie mēdz saglabāties trīs četras dienas). Ja runājam par pigmentiem, tie dažas dienas pēc procedūras pārklāsies ar krevelīti, bet tā nav bieza (tikai virspusēja), un, ja kāds nesāks īpaši seju pētīt, pa gabalu tās neviens neredzēs. Turklāt uz sejas var likt tonālo krēmu, kas ar vislielāko varbūtību visu nomaskēs. Ja cilvēkam nav specifisks darbs, kurā jāizskatās perfekti, nekāda slimības lapa pēc procedūras nav jāņem.

Pēc IPL LUMECCA, it īpaši, ja tās laikā likvidēts pamanāmo asinsvadu tīklojums, nedrīkst lietot alkoholu, tāpat nedēļu apmeklēt pirti, bet sauļoties – mēnesi. Par sejas kosmētiku runājot, vismaz divas nedēļas nevajadzētu lietot nekādus pīlingus vai agresīvus kosmētiskos līdzekļus – seja tikai jāmitrina un jāpabaro.

Lai panāktu vēlamo rezultātu, lielākoties nepieciešamas divas trīs procedūras, bet, viss, protams, atkarīgs no ādas stāvokļa un likvidējamās problēmas. Procedūru starplaiks parasti ir trīs četras nedēļas, bet tikpat labi tas var būt arī ilgāks. "Ja nav izteiktas pigmentācijas vai pamanāmu asinsvadu, lai ādu atjauninātu un iedotu tai tonusu, pārsvarā pietiks ar vienu procedūru," speciāliste paskaidro. "Savukārt, ja uz sejas ādas ir kāda problēma, piemēram, pigmenti, gaismas spektrs pirmajā reizē uz tiem iedarbojas vien virspusēji, tāpēc var būt, ka pēc vienas procedūras tie nepazūd. Tādā gadījumā nākamajā piegājienā mēs palielinām aparāta jaudu un iedarbojamies uz dziļāku slāni, lai piekļūtu pigmentam. Līdz ar to uz procedūru būs jānāk vairākkārt."

Uz jautājumu, cik ilgi šāda procedūra nodrošina iegūto efektu, Inga Saulīte atbild: "Tas ir ļoti individuāli. Ja klients pēc pigmentācijas likvidēšanas aizbrauks uz siltajām zemēm sauļoties, vaina, visticamāk, izpaudīsies no jauna. Savukārt, ja viņš rūpēsies par ādu, to aizsargās, lieki neies saulē, lietos aizsargkrēmu ar SPF 50, efektam ir jāsaglabājas vismaz pusgadu–gadu. Kaut gan, runājot konkrēti par pigmentu likvidāciju, – tajā vietā, kur tie apstrādāti ar IPL, tiem vairs nevajadzētu parādīties, tie var uzrasties kaut kur citur un būt mazliet citādi.

Līdzīgi ir ar asinsvadu noslēpšanu – arī šajā gadījumā daudz kas atkarīgs no dzīvesveida. Lai tie atkal neparādītos, nevajadzētu aukstā laikā strādāt āra apstākļos, pirmajās nedēļās pēc procedūras iet pirtī vai lietot alkoholu, jo asinsvadi ir trausli un jebkuri nelabvēlīgi apstākļi var izprovocēt to parādīšanos no jauna.

Ja runā tīri par fotoatjaunošanu, ar kuru tiek uzlabots ādas izskats, panākts liftings un tā padarīta jaunāka, lai saglabātu efektu, procedūru var veikt ik pēc pusgada – parasti to dara rudenī un agrā pavasarī."

Kādos gadījumos procedūra nav ieteicama

Pēc kosmētikas speciālistes Ingas Saulītes vārdiem, ir zināmi ierobežojumi, kad IPL LUMECCA procedūru nevajadzētu veikt. Vispirms klients trīs nedēļas pirms tās nedrīkst pakļaut ādu saulei, lietot A vitamīnu vai kādu serumu uz ādas. IPL LUMECCA nav vēlama arī akūtu saslimšanu vai antibiotiku lietošanas gadījumā, kā arī kādu laiku pēc tam.

Procedūra kontrindicēta grūtniecēm un jaunajām māmiņām, kas baro bērnu ar krūti (pēc zīdīšanas beigām līdz IPL LUMECCA sākšanai jāpaiet vismaz trim mēnešiem).

Ja uz sejas ir kāda dzimumzīme vai pat vairākas, par tām nevajadzētu satraukties – pirms procedūras tās tiks apklātas.

Atsauksmes – labas

Pajautājām speciālistei, kādas atsauksmes viņa dzirdējusi par IPL LUMECCA procedūru. "Tās ir labas," apgalvo Inga Saulīte. "Klienti parasti uzsver, ka viņu āda kļuvusi gaiša un starojoša, ieguvusi svaigu izskatu, līdz ar to cilvēks izskatās jaunāks.

Ko es noteikti vēlos akcentēt – vēl viens IPL LUMECCA pluss ir tāds, ka šai procedūrai nav vecuma ierobežojuma. Protams, jaunākiem par 18 gadiem bez vecāku piekrišanas mēs IPL LUMECCA neveicam, bet viņiem parasti arī nav nekādas vajadzības to darīt.

Uz fotoatjaunošanās procedūru var nākt, teiksim, arī pēc 60 gadu sasniegšanas, kad cilvēks nereti sevi jau "norakstījis". Dažkārt pat ir tā, ka šajā vecumā procedūrai ir lielāks efekts. Tas tālab, ka ar gadiem visas organisma šūnas kļūst trauslākas, tādējādi ar aparātu iespējams iekļūt dziļāk ādā, un tad gaismas impulsi iedarbojas spēcīgāk."

Fotoatjaunošanās procedūru var veikt ne vien sejai, bet arī citām ķermeņa vietām, teiksim, kaklam, dekoltē zonai, plaukstu virspusēm.

Skaistumkopšanas salonā "Babor Beauty SPA" ar iekārtu IPL LUMECCA fotoatjaunošanās procedūras visu februāri pieejamas par īpašām cenām.

Vairāk informācijas var izlasīt http://baborbeautyspa.lv/fotoatjaunosana-lumecca/.