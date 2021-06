Dāvana izlaidumā – telefons, kas piemērots jaunietim

Jūnijs ir izlaidumu un absolvēšanas mēnesis, kas ir svarīgs notikums ne tikai skolēnu un studentu, bet arī vecāku dzīvē. Dāvana absolventam var sniegt neaizmirstamas atmiņas, tāpēc šāds pārsteigums mācību gada beigās ir iespēja apvienot patīkamo ar lietderīgo.

Telefons ir neatņemama jauniešu ikdienas dzīves sastāvdaļa – sociālie tīkli, iepirkšanās internetā, fotografēšanās vai mūzikas klausīšanās – tas viss nav iedomājams bez kvalitatīva viedtālruņa. "Samsung Galaxy A52" telefons apvieno visu nepieciešamo vienā stilīgā un košā ierīcē, kas pieejama par draudzīgu cenu.

Košas krāsas un stilīgs dizains

Matētais korpuss un košās krāsas veido izteiksmīgu dizainu, un dāvanas saņēmējam var piemeklēt telefonu kādā no viņa mīļākajām krāsām – violetā, melnā, baltā vai zilā. 6,5 collu spilgtais un kontrastainais ekrāns ļauj ērti izmantot sociālo tīklu lietotnes vai pārlūkot internetu. Lai ilgstoša sociālo lietotņu izmantošana nebojātu acis, "Eye Comfort Shield2" displeja tehnoloģija mazinās zilās gaismas kaitīgo ietekmi, nezaudējot krāsu asumu arī spožā saules gaismā.

Fotogrāfijas lieliskiem "Instagram" ierakstiem

Jebkuru aizraušanos - videoblogu un TikTok filmēšanu, kā arī asprātīgu selfiju uzņemšanu - labā kvalitātē iemūžinās kāds no četriem kameras objektīviem – trīs aizmugurējās kameras un viena priekšējā. 64 megapikseļu lēca ar OIS (optisko attēla stabilizāciju) radīs asu un neizplūdušu foto, bet pārējie objektīvi sniegs iespēju iemūžināt platleņķa attēlu plašākai ainavai vai pietuvināt visskaistāko ziedu līdz pat sīkākajai niansei. Tas īpaši noder, kad dodamies uzņemt fotogrāfijas brīvā dabā.

Laiska atpūta, skatoties iecienītos seriālus

Tagad, kad mācību gads noslēdzies, būs vairāk laika "Netflix" seriāliem un filmām. Mīļākās pārraides vari netraucēti skatīties arī telefonā, jo "Galaxy A52" aprīkots ar 4500 mAh akumulatoru. Video atskaņošanas režīmā tas bez papildu uzlādes ļaus skatīties seriālus 21 stundu, bet sarunu režīmā to varēsi lietot pat vairāku dienu garumā.

Ūdens noturība un aizsardzība pret putekļiem

Nomest ierīci zemē vai iegremdēt ūdenī var gadīties pat piesardzīgākajiem, tāpēc no šādām situācijām nav pasargāts neviens. "Samsung Galaxy A52" ir viens no retajiem savas klases modeļiem, kas ir ieguvis IP67 ūdens noturības un putekļu aizsardzības standartu, pasargājot to no ārējo apstākļu ietekmes – ierīce ūdenī līdz metra dziļumam ir pasargāta 30 minūtes.

Vēl lielāka ietilpība foto un video atmiņām

Mūsdienās populārā failu apmaiņa un apjomīgā bilžu un video gūzma vienbalsīgi apliecina to, ka viedtālruņa atmiņas ietilpība nekad nevar būt par lielu. Iebūvēto 128 atmiņu iespējams palielināt līdz pat 1 TB, kas ļaus uzglabāt līdz pat vienam miljonam fotogrāfiju vai 250 stundu garu videomateriālu augstā izšķirtspējā.

Kur iegādāties?

"Galaxy A" sērijas viedtālruņus var iegādāties www.samsung.lv, kā arī pie mobilo sakaru operatoriem. "Samsung Galaxy A52" iekļaujas viedtālruņu budžeta kategorijā, un tā cena ir vien 349 eiro.