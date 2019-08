Dažādu vannas istabas izlietņu montāžas veidu plusi un mīnusi

Izlietnes ir nozīmīgas katra mājokļa sastāvdaļas, tieši tādēļ to piedāvājums mūsdienās kļuvis ļoti plašs un daudzveidīgs, jo arī pircēju vajadzības un vēlmes mēdz atšķirties. Tagad vannas istabas izlietne ir kas vairāk nekā tikai santehnika higiēnas aktivitāšu veikšanai. Tā var kalpot arī kā unikāls interjera elements, kas piesaista uzmanību. Viens no svarīgiem aspektiem vannas istabas izlietnes izvēlē ir tās montāžas veids. Par katru no tiem tuvāk pastāstīsim turpinājumā.

Pie sienas stiprināmā izlietne

Kā jau tās nosaukums norāda, izlietnes uzstādīšana notiek, stiprinot to tieši pie sienas. Šī tipa izlietne būs pareizā izvēle, ja Tev ir neliela vannas istaba, jo tā neaizņem maz vietas. Atšķirībā no izlietnes uz kājas šis modelis neaizņem platību uz grīdas, turklāt to var uzstādīt sev piemērotā augstumā.

Plusi:

Ietaupa vietu telpā;

Var pielāgot montāžas augstumu;

Var izvēlēties modeli ar "puskāju", kas paredzēta cauruļu nosegšanai.

Šim izlietnes tipam nav ievērojamu trūkumu.

Virsmā iegremdējamā izlietne

Šīs iebūvējamās izlietnes ir salīdzinoši viegli uzstādīt, jo tās saskaņo ar vannas istabas virsmu, kurā tiek izveidota izlietnes izmēram un formas atbilstoša atvere. Tajā savukārt "iegremdē" izlietni, to "uzāķējot uz virsmas, jo izlietnes malas ir platākas nekā atvere. Izlietnes augšējās malas var būt gan vienā līmenī ar virsmu, gan arī nedaudz augstākas par to.

Plusi:

Vienkārša uzstādīšana;

Rada vienotu izlietnes un virsmas izskatu;

Moderns risinājums dažādiem mājokļiem.

Mīnusi:

Uzstādīšanai nepieciešama vannas istabas virsma, kas aizņem vietu.

Pabūvējamā izlietne

Šīs izlietnes atšķirībā no iebūvējamiem modeļiem tiek uzstādītas zem vannas istabas virsmas, kas attiecīgi palielina izmantojamo platību, kā arī atvieglo tīrīšanu, jo izlietnei nav paaugstinātas malas, pie kuras var uzkrāties nosēdumi un netīrumi. Tāpat šī tipa modeļi ir iecienīti, jo gludā montāža izskatās stilīgi un pievilcīgi.

Plusi:

Palielina izmantojamo virsmas platību;

Atvieglo kopšanu;

Izskatās moderni un gludi.

Mīnusi:

Uzstādīšanai nepieciešama vannas istabas virsma.

Uz virsmas liekamā izlietne

Šī tipa izlietnes montē uz virsmas. Tām var būt dažādas formas – apaļa, ovāla, taisnstūrveida vai cita. Īpaši pievilcīgi izskatās uz virsmas liekamās izlietnes, kas izgatavotas no dabīgā akmens, marmora, stikla un citiem materiāliem ar krāsainu struktūru.

Plusi:

Modernas izlietnes dažādās formās;

Izlietnes lietošana ir ērtāka, jo tā atrodas augstāk nekā citu veidu modeļi.

Mīnusi:

Nepieciešama sarežģītāka kanalizācijas sistēmas uzstādīšana;

Aizņem diezgan daudz vietas uz vannas istabas virsmas.

Izlietne ar kāju / pjedestālu

Šīs ir brīvi stāvošās izlietnes, kas sastāv no izlietnes bļodas un šaura, vertikāla pamata, kas balsta izlietni un vienlaikus arī nomaskē caurules. Šī nebūs labākā izvēle tiem, kas vēlas iekārtot telpu kompakti, taču veiksmīgi iederēsies lielākās vannas istabās.

Plusi:

Brīvi stāvoša izlietne; nav nepieciešama virsma montēšanai;

Moderns risinājums, kas labi izskatīsies lielākā vannas istabā.

Mīnusi:

Nepalīdz ietaupīt vietu telpā, tāpēc nederēs mazām vannas istabām.

Stūra izlietne

Kā jau nosaukums pastāsta, šīs izlietnes izceļas ar savu uzstādīšanas pozīciju, jo tās īpaši pielāgotas montāžai telpas stūrī. Šī opcija īpaši noder gadījumos, kad nepieciešams efektīvi izmantot nelielu telpu, ietaupot vietu.

Plusi:

Ietaupa vietu telpā;

Specifisks dizains.

Mīnusi:

Nav piemērota uzstādīšanai pie sienas kā citus modeļus;

Zem izlietnes redzamas caurules.

