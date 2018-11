Dzīvot, nevis tikai izdzīvot! Arī ar prostatas vēzi

Mūsu vīrieši kļūst atbildīgāki, daudzi pārbauda prostatas veselību un ārstējas, ja tas nepieciešams, – atzīst Latvijas vadošie urologi. Svarīgi, lai katrs Latvijas vīrietis dzīvotu iespējami ilgi un kvalitatīvi arī tad, ja tiek atklāts prostatas vēzis. Tas ir biežākais ļaundabīgais audzējs vīriešiem.

Prostatas vēzis skaitļos

Eiropā prostatas vēzis ir aptuveni 3 miljoniem vīriešu. Kopš diagnozes atklāšanas puse no viņiem dzīvo 5 gadus un ilgāk. Ja audzējs atklāts agrīnās stadijās, no tā iespējams atbrīvoties, un remisija jeb dzīve bez slimības atjaunošanās iespējama 20 - 30 gadus un ilgāk.

Latvijā 2017. gadā ir jaunatklāti 1286 priekšdziedzera ļaundabīga audzēja gadījumi, no kuriem diemžēl aptuveni 20 – 25% jau 3. un 4. stadijā (Slimības profilakses un kontroles centra (SPKC) dati). Tātad gada laikā ir aptuveni 300 novēloti atklāti prostatas vēža gadījumi.

Prostatas vēzis ilgi netraucē

Ne visi vīrieši ir gatavi pārbaudīt prostatas veselību, kamēr viņiem nekas nekaiš. Bet prostatas vēzis var netraucēt dzīvot līdz pat stadijām, kad audzējs jau ir izplatījies. Tāpēc vienīgā iespēja to atklāt agrīni, kad iespējams no audzēja pilnībā atbrīvoties, ir tikai regulāri pārbaudoties. Prostatas vēzi agrīnās stadijās var atklāt, nosakot prostatas specifiskā antigēna (PSA) līmeni un konsultējoties ar urologu. Pārbaudes reizi gadā noteikti jāsāk no 50 gadu vecuma, kad ar ģimenes ārsta nosūtījumu reizi divos gados PSA testu apmaksā valsts. Ja ģimenē kādam vīrietim bijis prostatas vēzis, pārbaudes jāsāk no 40 - 45 gadu vecuma.

Ja atklāj audzēju

Ja vīrietim atklāj audzēju, attieksme pret savu veselību ļoti mainās. "Prostatas vēža slimnieki ir ļoti ir apzinīgi. Pēc agrīni atklāta audzēja ārstēšanas rodas daudzi jautājumi, kurus vīrieši uzdod tieši urologam, jo vēlas, lai urinācija nav traucēta, lai atjaunojas seksuālā funkcija. Ja pēc diviem gadiem PSA ir krities un sūdzību nav, vīrietim jāturpina reizi gadā veikt PSA testu. Labā ziņa – prostatas vēža recidīva kontrolēšanai ir analīzes (tas pats PSA tests), kas skaidri norāda, kad jāveic papildu izmeklējumi, jo audzējs var būt atjaunojies," skaidro Dr.med. Egils Vjaters, urologs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētais profesors, P. Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas Uroloģijas centra vadītājs.

Svarīgi, lai katrs Latvijas vīrietis dzīvotu iespējami ilgi un kvalitatīvi arī tad, ja tiek atklāts prostatas vēzis.

Ārstējas un dzīvo ilgi

Var gadīties, ka prostatas vēzis atjaunojas. Tad jāturpina ārstēties. „Ja audzējs izplatās vai to atklāj vēlīnā stadijā, vīrieti operē vai apstaro un sāk hormonālo terapiju, kas pagarina dzīves laiku bez simptomiem. Kad šāda ārstēšana vairs nepalīdz, var sākt terapiju ar zālēm, kas kopš gada sākuma iekļautas valsts kompensējamo medikamentu sarakstā. Jaunās zāles arī šajā situācijā var pagarināt vīrieša dzīvi un attālināt simptomu parādīšanos," atzīst ārsts.

Vīriešiem vajadzētu sekot līdzi ne tikai PSA līmenim, bet arī atpazīt simptomus, kad nekavējoties jāsazinās ar ārstu. Šie simptomi var norādīt uz prostatas vēža slimības progresēšanu:

problēmas ar urinēšanu;

problēmas ar erekciju;

asinis urīnā vai spermā;

regulāras sāpes muguras apakšējā daļā vai augšstilbu augšējā daļā;

nogurums, u.c. nespecifiski simptomi.

Tā kā uzlabojas diagnostika un ārstēšanas iespējas, vīriešu dzīves ilgums pieaug, un katru gadu palielinās prostatas vēža pacientu skaits. Līdz ar to nepieciešama lielāka sabiedrības un valsts uzmanība vīriešu veselības problēmām, kā arī lielāks valsts finansējums prostatas vēža ārstēšanai 3. un 4. stadijā. Uzticieties saviem ārstiem, viņi piemeklēs tieši jums piemērotu efektīvu ārstēšanas shēmu, atbilstoši slimības stadijai un pēdējām pasaules vadlīnijām.

