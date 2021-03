Esences, serumi, ampulas, maskas: kā izvēlēties piemērotāko?

Dažādas skaistuma esences, serumi, ampulas ādas kopšanai… Ādas kopšanas līdzekļu klāsts ir tik plašs un daudzveidīgs, ka ir viegli apjukt lielās izvēles priekšā. Kādas ir atšķirības šo līdzekļu starpā un kādiem gadījumiem katrs no tiem paredzēts? Skaidro "Benu" aptiekas skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko.

Skaistuma konsultante skaidro – aptiekās dermatoloģiskās kosmētikas klāsts ir ļoti plašs. Ir pieejami dažādi serumi, ampulas un esences. Šiem produktiem ir daudz vairāk aktīvo sastāvdaļu, un to koncentrācija ir daudz lielāka, līdz ar to arī iedarbība daudz spēcīgāka.

Taču, lai izvēlētos sev vispiemērotākos ādas kopšanas līdzekļus, vispirms vajadzētu saprast, kāds ir ādas tips un stāvoklis, un kas ir problēma, ko nepieciešams risināt. Tāpat ir svarīgi saprast, kāds ir dažādu produktu pielietojums un mērķis – ko tie var sniegt ādai un kādos gadījumos tie ir jālieto. Kad šie parametri ir skaidri, tālāk atbilstoši var piemeklēt sev piemērotākos līdzekļus.

Esences ādas kopšanai

Esencei konsistence ir nedaudz biezāka nekā tonikam, tā iesūcas dziļi ādā un sniedz ilgstoši mitrinošu efektu. Esenci nevajag likt uz vates plāksnītes, bet gan uz pirkstiem un tad uzklāt uz attīrītas sejas ādas. Tā ir paredzēta nogurušai ādai, jo atgriež mirdzumu un tekstūru, kā arī lieliski mitrina ādu.

Visbiežāk esences lieto nogurušas, dehidrētas ādas gadījumā. Esences labi noder arī gadījumos, ja ir ilgstoši jāstrādā virtuvē (pavāriem, konditoriem) vai arī citi kairinātāji ikdienas darbā, piemēram, fēns frizieriem vai darbs nakts maiņās. Esences lieto, lai maksimāli mitrinātu ādu un noturētu mitrumu ādā pēc iespējas ilgāk.

Serumi

Serumos aktīvās sastāvdaļas ir līdz pat 85%. Tos ieteicams lietot kursa veidā un regulāri, piemēram, veikt šādu kursu reizi trijos mēnešos. Taču ne visi serumi ir lietojami vieni paši. Daudziem produktiem ir nepieciešams krēms, ko klāt virs seruma, lai iegūtu maksimālu rezultātu. Serumiem piemīt izteikta ādas mitrināšanas spēja, jo to sastāvā esošās sastāvdaļas – vitamīni un augu ekstrakti – sniedz ādai bagātīgu barošanu un rada ideālu vidi, lai āda atjaunojas un ir skaista un vesela.

Ampulas

Ampulas ādas kopšanai ir ļoti koncentrēts produkts, kas parasti pēc to atvēršanas ir jāizlieto īsā laika periodā. Tieši tādēļ šim produktam arī ir izvēlēta šāda forma. Ampulas ir domātas konkrētu ādas problēmu risināšanai, piemēram, palielinātas poras, grumbas, elasticitātes trūkums, ādas atjaunināšana un citām.

Ampulas ir ļoti dažādas, tādēļ, tās lietojot, vienmēr jāseko ražotāja ieteikumiem. Piemēram, C vitamīna ampulas var lietot gan no rīta, gan vakarā, bet A vitamīna ampulas jālieto tikai vakarā. C vitamīna ampulu efekta palielināšanai, lietojot tās uz nakti, uz tās var uzlikt mitrinošu nakts masku – tad efekts būs daudz lielāks. Savukārt, lietojot A vitamīnu ampulas, ir svarīgi atcerēties, ka tās var lietot tikai rudens-ziemas periodā, lai neveicinātu hiperpigmentāciju.

Ampulu saturs uz sejas jāuzklāj ar vieglām pirkstu kustībām, un arī pēc ampulu lietošanas atcerieties uzlikt krēmu ar aizsargfiltru.

Neaizmirstiet ikdienas kopšanas pamatus!

Atcerieties, ka ādas skaistumam ļoti svarīga ir ikdienas kopšanas rutīna! Jebkura āda ir jāattīra divas reizes dienā – no rīta un vakarā, un reizi nedēļā jāveic dziļā attīrīšana (jāizmanto skrubis vai pīlings). Pēc dziļās attīrīšanas ieteicams uzlikt dziļi mitrinošu masku. Tādā veidā efekts būs daudz lielāks! Savukārt, izvēloties sejas maskas, atcerieties, ka mitrināšana ir svarīga visos vecumos! Taču, ja vēlaties papildu vērtību, tad meklējiet produktus, kuru sastāvā ir peptīdi!

Pievērsiet uzmanību kvalitātei!

Pārdošanā pieejamās kosmētikas klāsts ir ļoti plašs, taču jāņem vērā, ka ne visi līdzekļi ir vienlīdz kvalitatīvi un efektīvi. Aptiekā nopērkami dermokosmētiskie zīmoli ļoti rūpīgi izvēlās sastāvdaļas saviem produktiem. Šo produktu sastāvā ir termālais ūdens, kas spēj stiprināt ādu un palīdzēt tai būt veselai un pasargātai. Būtiski, ka šo produktu efektivitāte ir pārbaudīta un pierādīta pētījumos. Tādēļ arī ārsti-dermatoloģi parasti tieši šādu kosmētiku iesaka lietot ādas kopšanai.

