F1 – fitness visai ģimenei

Ar vienu abonementu uz jebkuru no četriem F1 sporta klubiem Rīgā!

10 galvenie iemesli pievienoties mums jau šodien

1. Visi zina, ka fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē veselību un dzīves kvalitāti, palīdz iegūt skaistu ķermeni un saglabāt to līdz pat vecumdienām, kā arī nodrošina teicamu garastāvokli un pozitīvu noskaņojumu visas dienas garumā. Tāpat nav noslēpums, ka stundu ilgs treniņš zālē vai baseinā spēj lieliski atbrīvot no stresa un uzlabot omu.

Turklāt pareizi saplānots nodarbību process palīdz ievērojami samazināt saslimšanas riskus. Amerikāņu zinātnieki ir aprēķinājuši, ka katrs dolārs, kas iztērēts fitnesa nodarbībām, vidēji 2,7 reizes samazina ārstniecības izdevumus, kas varētu rasties nākotnē.

Sporta klubā F1 stādā augstas kvalifikācijas treneri un sporta speciālisti, sava darba entuziasti, kas zina, kā padarīt sporta nodarbības maksimāli efektīvas un rezultatīvas, ņemot vērā katra klienta sagatavotības līmeni, vecumu, veselības stāvokli, vēlmes un iespējas.

2. Iespēja izvēlēties ērtāko sporta klubu. Šobrīd Rīgā darbojas četri F1 sporta klubi, kas atrodas dažādos pilsētas rajonos – centrā, Ziepniekkalnā, Purvciemā un Ķengaragā. Klientu ērtībai visi sporta klubi, ieskaitot klubu centrā, nodrošina bezmaksas autostāvvietu. Iegādājoties vienu abonementu, klientam ir tiesības vienu reizi dienā apmeklēt jebkuru no četriem F1 sporta klubiem.

3. Zinātnieki ir pierādījuši, ka regulāras fiziskās aktivitātes palīdz vairot dzīvesprieku un līdzsvarot hormonu darbību. Tas nozīmē, ka, nodarbojoties ar sportu, jūs jebkurā vecumā izskatīsieties jaunāki par saviem vienaudžiem, kuri ar sportu ir uz "Jūs".

Galvenais ir pareizi izvēlēties treniņu veidus, kas sniegs jums prieku un nodrošinās vēlamos rezultātus. F1 sporta klubi sniedz visu labāko, ko vien spēj piedāvāt fitnesa pasaule: visdažādākās grupu nodarbības jebkurai gaumei, teicami aprīkotas spēka zāles ar modernākajiem trenažieriem, 25 m peldbaseinu Purvciemā, nodarbības dažādos cīņas sporta veidos – džudo, teikvando, boksā (arī sievietēm), kā arī skvošu, pilates un jogu. Izdarīt pareizo izvēli palīdzēs pieredzējuši un profesionāli treneri, piedāvājot apmeklēt individuālu izmēģinājuma treniņu, kas ietver sevī gan speciālu fitnesa testu, gan rekomendācijas turpmākajām nodarbībām.

Visos F1 sporta klubos trenažieru zālē ir pieejams dežūrējošais treneris, kurš ar prieku palīdzēs izvēlēties piemērotākos trenažierus, atbildēs uz visiem jūs interesējošajiem jautājumiem, kā arī parādīs, kā pareizi un efektīvi veikt nepieciešamos vingrinājumus.

4. Fiziskās aktivitātes ir ļoti svarīgas arī bērniem, tāpēc, dodoties uz F1 sporta klubu, droši ņemiet līdz savu atvasi. Daudzas nodarbības ir pieejamas bērniem jau no 3 gadu vecuma. Bērnu abonementa dodot iespēju apmeklēt jebkuru no četriem F1 sporta klubiem, kā arī baseinu, mazo baseinu mazuļiem no 3 gadu vecuma (dziļums 70 cm), dejas, grupu nodarbības, baleta studiju, mākslas vingrošanu, galda tenisu, zumbu, džudo, teikvando, kikboksa un boksa treniņus.

Nodarbību grafiks ir izstrādāts tā, lai laikā, kamēr bērni trenējas, arī vecākiem būtu iespēja pasportot. Tāda ir F1 sporta klubu filozofija!

5. Nevainojama tīrība zālēs, baseinā, ģērbtuvēs un dušas telpās ir viena no galvenajām F1 sporta klubu prioritātēm. Apmeklētāju rīcībā ir plaši, ērti skapīši, kā arī seifi vērtīgo mantu glabāšanai.

6. Visos F1 klubos tiek nodrošināti komfortabli apstākļi ne tikai sporta nodarbībām, bet arī relaksācijai – apmeklētājiem ir pieejami masāžas aparāti un iespēja atjaunot spēkus dažādās pirtīs, tostarp saunā un tvaika pirtī. Savukārt baseinā tiek piedāvātas ūdens kaskādes, džakuzi un hidromasāžas vannas.

7. Mēs atbalstām seniorus un studentus, piedāvājot īpašas cenas abonementiem.

8. Atklāsim vēl vienu noslēpumu: F1 sporta klubu biedri – gan kungi, gan dāmas – ātri iepazīstas, sadraudzējas, sastop savu mīlestību un pat veido ģimenes. Daudziem sports palīdz kliedēt vientulību, un tas ir brīnišķīgi!

9. Visos četros F1 sporta klubos ir laipni gaidīti gan pieredzējuši sportisti, gan tie, kas agrāk ar sportu nekad nav nodarbojušies.

Starp citu, darba dienās sporta klubi ir atvērti no pulksten 7.00 līdz 23.00, ļaujot pat aizņemtiem cilvēkiem ikdienas steigā atrast laiku savas labsajūtas un veselības uzlabošanai.

Jau ar nepacietību gaidāt, kad varēsiet uzvilkt sporta tērpu? Mēs jūs gaidām! Sīkāku informāciju par F1 sporta klubiem Rīgā atradīsiet šeit: www.clubf1.lv