Iekārto savu kabinetu pats

Aizvien lielāku popularitāti mūsdienās iegūst darbs no mājām. Grafiks var būt visdažādākais, piemēram, dažas reizes nedēļā tiek pavadītas birojā, bet citas - veicot darba uzdevumus attālināti no mājām. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj brīvi piekļūt visiem darbam nepieciešamajiem datiem un sistēmām, kā arī sazināties ar kolēģiem un sadarbības partneriem tiešsaistē. Tādēļ nav nekāds pārsteigums, ka aizvien populārāki kļūst atvērtā tipa, radošie biroji, un aizvien lielāks darbinieku skaits izvēlas veikt savus tiešos darba pienākumus no mājām.

Protams, ne katrā mājoklī telpas atļauj iekārtot atsevišķu kabinetu, visbiežāk, maza un vidēja dzīvokļa īpašnieki kā darba vietu iekārto dzīvojamo istabu vai atvēl tai atsevišķu dzīvojamās istabas daļu. Pateicoties mūsdienu klēpjdatoru izmēram, par darba vietu parasti tiek izvēlēts dīvāns, tomēr kā ilgstošs risinājums, tas nebūt nebūs veselīgs ne mugurai, ne stājai, un ar laiku katrs sapratīs, ka pilnvērtīgam darbam tomēr nepieciešams ērts darba galds un krēsls. Kā tad iekārtot savu darba telpu, lai tajā būtu pēc iespējas ērtāk un patīkamāk strādāt, par to pastāstīsim raksta turpinājumā.

Iesākumā jāatrod brīva telpa. Ja dzīvokļa plānojums neatļauj atvēlēt atsevišķu istabu kabinetam, tad jāpiedomā pie tā, kuru dzīvokļa telpas daļu būs visvienkāršāk pielāgot jaunajām vajadzībām. Visbiežāk brīva vieta atrodas tieši dzīvojamā istabā, tomēr darba vietas iekārtošana nereti prasa arī nelielu telpas pārplānošanu.

Ierasts, ka viesistabā kā centrālie objekti izvietoti dīvāns, atpūtas krēsli, žurnāgaldiņš vai pat ēdamgalds. Protams, izvēloties gana kompaktas mēbeles, telpas interjerā iespējams arī neiejaukties, piemēram, izvietojot stūra darba galdu istabas malā.

Liela nozīme darba telpas iekārtošanā ir arī tam, kādu datoru darbam plānots izmantot - stacionāro vai klēpjdatoru. Šajā ziņā klēpjdatoru ir daudz vieglāk pārvietot no telpas uz telpu un tas būtiski arī neizcelsies telpas interjerā. Tomēr, ja plānots darboties ar stacionāro datoru, jāpiedomā pie tādu mēbeļu iegādes, kas maksimāli nomaskēs datora daļas un papildierīces. Piemēram, svarīgi, lai darba galdam būtu paredzēti apakšējie plaukti, kur izvietot datora cieto disku vai printeri.

Īpaša uzmanība jāpievērš darba galdam un krēslam. Jaunā darba vieta jāaprīko arī ar lietošanā ērtu galdu un parocīgu krēslu. Vislabāk būtu izvēlēties darba galdu ar noapaļotām malām un vairākām apakšsistēmām un plauktiem. Jāpārliecinās, ka uz darba galda varēs izvietot visu nepieciešamo tehniku un to saslēguma vadus būs viegli nomaskēt, tāpēc ieteicamāki būtu galdi ar noslēgtu apakšdaļu. Šādā veidā būs vieglāk nomaskēt dažādu papildtehiku un vadus, nebojājot kopējo istabas interjeru.

Nevajadzētu ekonomēt arī uz komfortabla biroja krēsla iegādes rēķina, tam jābūt viegli regulējamam, pārvietojamam un pielāgojamam individuālām vajadzībām. Krēslam jārada papildus atbalsts mugurai visā tās garumā, un tas ir īpaši svarīgi tiem, kas ikdienā ilgstoši strādā ar datoru.

Visbiežāk nepareizā augstumā tiek izvietoti datora monitori, tādejādi radot papildus slodzi muguras augšdaļai. Jāatceras, ka datora monitora augšējai malai jāatrodas acu augstumā, tas nedrīkst būt izvietots ne par augstu, ne zemu.

Biroja tehnika un tās izvietojums. Visbiežāk attālinātu darbu veic radošo nozaru pārstāvji, piemēram, maketētāji un dizaineri. Tāpēc, iegādājoties biroja tehniku darba vietas iekārtošanai, jāpievērš uzmanība dažādiem tehniskajiem parametriem, piemēram, iegādājoties datoru, jāpārliecinās par jaudīgas videokartes esamību, bet printera izvēlē jāvadās pēc augstas izšķirstspējas rādītājiem.

Biroja tehnikai jābūt arī kompaktai izmērā un jāatbilst izvēlētā galda specifikai, tāpēc liela nozīme ir galda papildsekcijām un, ja nepieciešams, jāparedz vieta arī plauktiem virs galda. Nevajadzētu ierīkot darba vietu ar skatu pret sienu, bet, ja citas izejas nav - sevišķi jāpiedomā pie apgaismojuma, svarīgi, lai gaismas avoti būtu izvietoti gan virs datora monitora gan arī pie griestiem, tādejādi tiks radīta mazāka slodze acīm. Jau laikus vajadzētu padomāt pie elektroinstalācijām, lai plānotās darba vietas tuvumā būtu vairākas iespējas pieslēgties elektrības tīklam.

Galda iekārtojums. Darba vietu nevajadzētu pārsātināt ar dažādiem sīkiem aksesuāriem vai dizaina priekšmetiem, uz darba virsmas jāatrodas tikai tam, kas nepieciešams darbam. Pārāk daudz sīkumu un nevajadzīgu priekšmetu tikai novērsīs uzmanību un apgrūtinās virsmas kopšanu. Uz galda ieteicams izvietot tā saucamos "sistematizētājus", piemēram, plastmasas plauktiņus dokumentu izvietošanai un kancelejas preču uzglabāšanai.