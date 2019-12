Izvēlieties un iegādājieties sev īsto virtuves galdu!

Iekārtojot ēdamzonu savā mājoklī, mēs vairāk uzmanības pievēršam tās funkcionalitātei, taču nedrīkst aizmirst arī par izskatu. Neatkarīgi, vai ēdamzona ir izveidota virtuvē vai citā telpā, jāatceras, ka, pareizi to iekārtojot, varam izveidot mājokļa centrālo zonu, kur pulcēties gan ar mājiniekiem, gan viesiem. Viens no svarīgākajiem ēdamzonas objektiem ir galds. Par to, kā šo mēbeli izvēlēties, lasiet turpinājumā.

Ēdamistabas / virtuves izmērs

Iegādājoties virtuves mēbeles no https://220.lv/lv/mebeles_un_interjers/virtuves_mebeles vai citu telpu mēbeles savam mājoklim, pieejamā platība ir viens no galvenajiem faktoriem, kas jāņem vērā. Izlemiet, kur virtuves galdu novietosit – iespējams, tam būs pietiekami daudz vietas pašā virtuvē, taču varbūt Jūsu mājoklī šī telpa ir apvienota ar viesistabu, tāpēc ēdamgalds atradīsies dzīvojamā istabā.

Pēc tam, kad esat izvēlējušies mēbeles atrašanās vietu, veiciet precīzus mērījumus, lai saprastu, kāda lieluma ēdamgaldu varat atļauties iegādāties. Ņemiet vērā arī to, ka krēsli aizņems vietu. Ideālā gadījumā attālumam starp galda malu un sienu vajadzētu būt vismaz 90 cm. Šāda distance ļaus cilvēkiem ērti piecelties un aiziet no galda, ja tas būs nepieciešams.

Ēdamistabas / virtuves iekārtojums

Izvēloties ēdamistabas vai virtuves galdu, padomājiet par to, kādā stilā ir iekārtots Jūsu mājoklis. Galdam vajadzētu būt mēbelei, kas šo iekārtojumu papildina. Piemēram, interneta veikalā 220.lv, šeit pieejami vairāku stilu pusdienu un virtuves galdi, tai skaitā, klasiskā, modernā, praktiskā, rūpnieciskā un arī skandināvu stila virtuves mēbeles, kas piemērotas dažādām gaumēm un vajadzībām.

Ideālā galda forma

Ēdamistabas vai virtuves galda lielums ietekmē arī tā formu. Ja telpā ir maz vietas, 91 – 111 cm garš un plats galds četrām personām būs atbilstoša izvēle savukārt, ja plānojat pirkt apaļu galdu, lūkojaties pēc modeļa, kura diametrs ir 91 līdz 121 cm, kas nodrošinās pietiekami daudz vietas sēdētājiem un neaizņems telpā pārāk daudz vietas. Protams, veikalos, tai skaitā 220.lv, pieejami arī citu formu virtuves galdi.

Taisnstūrveida un ovālie galdi lieliski izskatīsies formālākā telpas iekārtojumā un iederēsies klasiskā stila mājokļos.

Galda materiāls un apdare

Ja vēlaties, lai mēbele kalpotu ilgi, būtu droša un ātri nezaudētu savu pievilcību, izvēlieties izturīgu un kvalitatīvu materiālu.

Ja dodat priekšroku dabīgajam kokam, labāka ir cietā koksne, piemēram, ozolkoks, sarkankoks un citi. Savukārt, izvēloties ēdamistabas vai virtuves galdu ar stikla virsmu, Jūs padarīsiet telpas iekārtojumu modernāku, taču būs jāuzmanās, lai stikla galdu nesaskrāpētu, kā arī tā virsma biežāk būs jātīra.

Vēl viena populāra izvēle virtuves galdu izgatavošanā ir kokšķiedru plātnes (MDF). Tās ne tikai pievilcīgi izskatās un ir izturīgas, bet arī pārsteidz ar pieņemamu cenu un augstu kvalitāti. Šāds galds lieliski izskatīsies mūsdienīgos telpu iekārtojumos.

Galda pielietojums

Pirms veicat pirkumu, padomājiet, kādas būs galvenās ēdamistabas / virtuves galda funkcijas. Piemēram, ja šo mēbeli bieži izmantos visa ģimene, izvēlieties izturīgu, vidēju vai lielu galdu, kas izgatavots no ilgi kalpojošiem materiāliem. Savukārt, ja galds tiek izmantots retāk, piemēram, kad ciemos atnāk viesi, varat izvēlēties mēbeli ar dekoratīvu apdari un neparastākiem materiāliem, tai skaitā, stikla, metāla vai pat marmora, kas 2020. gadā būs īpaši aktuāls virtuves iekārtojumā.

Ja dzīvojat īrētā vai pagaidu mājoklī, izvēlieties galdu, kas ir viegls un izturīgs, lai pēc tam to varētu pārvietot uz jauno dzīvesvietu. Savukārt, ja dzīvoklis ir mazs, varat iegādāties 220.lv pieejamo saliekamo galdu, kuru vajadzības gadījumā pārveido par lielu virtuves galdu savukārt ikdienā izmanto saliktā veidā.

Sēdvietu veids

Ja vēlaties ietaupīt laiku un naudu, iesakām iegādāties jau gatavus saskaņotus ēdamistabas vai virtuves komplektus, kuros ietilpst galds un krēsli. Tomēr, mainoties laikam, populārāks kļūst arī eklektiskais stils, kurā apvienoti vairāki dizaini, formas un stili. Piemēram, varat iegādāties skandināvu stila galdu un kombinēt to ar modernā stila krēsliem košās krāsās. Atcerieties, ka klasiskie krēsli nav vienīgā sēdvietas opcija, kuru izvēlēties. Ir pieejami arī bāra krēsli, soli un taburetes.

Ceram, ka šie praktiskie padomi palīdzēs Jums izvēlēties galdu virtuvei vai ēdamistabai, lai kopīgās maltītes būtu vēl patīkamākas!