Jau jūnijā 'Ilustrētā Junioriem' vasaras nometne! Nenokavē

Vasara nav aiz kalniem, jāsāk tai gatavoties!

"Ilustrētā Junioriem" šovasar piedāvā pavadīt aizraujošu nedēļu Laumu dabas parkā. Izstaigāsim dabas takas, izzināsim dabas gudrības, mēģināsim uzminēt kādu laumiņu noslēpumu un uzzināt vairāk par laumiņu čaklajām palīdzēm bitēm.

Mežs ir viena no krāšņākajām, daudzveidīgākajām un bagātākajām dzīvības krātuvēm, tāpēc, kopīgi darbojoties gan nodarbībās, gan vakara aktivitātēs, uzzināsim par to daudz interesanta un aizraujoša. Liels, zaļš, gaišs, tumšs, priecīgs, bēdīgs, baiss, pilns dzīvības – mežs vienmēr ir aicinājis un vilinājis. Mežs – viena no mūsu lielākajām bagātībām. Bez tā mūsu planēta nebūtu iedomājama. Cik daudz tas no mūsu planētas aizņem? Kādi ir meža tipi? Kas mežos dzīvo?

Un kāda bitēm saistība ar mežu? Kāpēc vispār uz pasaules ir vajadzīgas bites? Ko bites ēd? Kur viņas ir ziemā un ko tās ziemā dara? Vai pasaule spētu pastāvēt, ja nebūtu bišu? Cik bitēm ir kāju, acu, spārnu?

Šovasar nometnes laikā mēs mēģināsim kopīgi noskaidrot atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Kopā priecāsimies par dabas skaistumu, aizmirstot uz brīdi ikdienas steigu un kņadu.

Šajās dienās mēs ceļosim gan nodarbībās, gan pēc tam pa dažādām meža takām (gan realitātē, gan pasākumos): Bišu taku, Sporta taku, Meža taku, Putnu taku, Augu taku. Iepazīsimies ar teikām un pasakām par mežu, bitēm un to sargiem laumiņām. Spēlēsim meža spēles, veiksim dažādus uzdevumus, lai uzzinātu un piedzīvotu daudz ko interesantu, strādāsim dažādus radošos darbus, apgūsim punktiņtehniku, uzzīmēsim hennas tetovējumus, izgatavosim sveces, nopērsimies laumiņu pirtī, dosimies pārgājienā.

Katru dienu mēs darbosimies gan radošajās nodarbībās, gan papildināsim zināšanas angļu valodā, gan, protams, sportosim. Nometnes dalībniekus ik dienu sagaida radoši, aktīvi un izzinoši piedzīvojumi.

Dalības maksa 350,00 EUR

Ar Juniora Drauga karti 280,00 EUR

Nometnes laiks:

1.nometne: 10.06.2019.-16.06.2019.

2.nometne: 22.07.2019.-28.07.2019.

Vecums: 8-14 gadi

Norises vieta: Atpūtas parks "Laumas"

Pieteikšanās nometnei var šeit.

Uz tikšanos LAUMU meža valstībā! Nenokavē, jo vietu skaits ir ierobežots!