Kā ar kvalitatīvu miegu stiprināt imunitāti

Tas var izklausīties pat pārāk vienkārši, ka nomainot segu vai spilvenu mēs stiprinām savu imunitāti, bet tieši tā mūsu organisms ir izveidots. Jo melatonīns – hormons, kas rodas nakts laikā un regulē mūsu miega kvalitāti, – ir atbildīgs arī par mūsu organisma aizsarg spējām. Kvalitatīvs un pilnvērtīgs miegs ir viens no priekšnosacījumiem mūsu imunitātes stiprināšanai. Ja neesam izgulējušies vai esam par maz gulējuši, kļūstam arī uzņēmīgāki pret vīrusiem.

Trešdaļu no savas dzīves mēs pavadām miegā, tad varbūt gultas matraci arī vajadzētu izvēlēties tikpat rūpīgi kā mēteli? Iespējams, ir vilinājums ieekonomēt uz matraci, spilvenu, segu vai kvalitatīvu gultas veļu, bet jāatceras, ka katra no šīm lietām var palīdzēt mums iegūt spēcīgu imunitāti. Zinātnieki nenogurstoši pēta cilvēka un miega attiecības. Katra pētījuma rezultātus izvērtē ražotāji, kas izstrādā atbilstošas segas, spilvenus, gultas veļu, matračus, ļaujot paaugstināt mūsu miega kvalitāti. Pat uzlabojot tikai dažas, it kā vienkāršas lietas mēs varam ievērojami paaugstināt savu labsajūtu un pamosties no rīta labi izgulējušies.

Gulēšanas poza un spilvens

Gan jau ikviens savas dzīves laikā ir piedzīvojis nakti ar neērtu spilvenu – kad no rīta ir savilkta spranda vai nogulēts plecs. Bet kas tad ir ērts spilvens? Spilvens, kas vienam ir ērts otram var būt galīgi neērts. To nosaka mūsu individuālie gulēšanas paradumi un poza – kādam patīk gulēt uz sāniem, kāds vislabprātāk guļ uz muguras, vēl kāds uz vēdera, un katrai no šīm gulēšanas pozām ir nepieciešams piemērots spilvens. Ja ir ieradums gulēt uz muguras vai sāniem, būtiski ir ievērot, lai spilvens balsta gan galvu, gan tā dēvēto kakla daļu – mugurkaula izliekumu kakla daļā. Pareizi guļot, izliekumam kakla daļā jābūt visam aizpildītam, spilvena atbalstītam. Nozīme ir arī spilvena lielumam, pārvalka materiālam un izgatavošanas materiālam. Piemērotākie spilveni varētu būt tādi, kas pielāgojas galvas un kakla formai, palīdzot noturēt mugurkaula kakla izliekumu pēc iespējas anatomiski pareizā pozīcijā. Jāpatur prātā, ka ne tikai jāsēž, bet arī jāguļ ar taisnu mugurkaulu. Rūpēs par miega kvalitāti, spilvens jāizvēlas pārdomāti, jo ilgtermiņā nepiemērots spilvens var izraisīt sprandas un pat muguras sāpes.

Segas izvēle

Segas izvēle ir salīdzinoši vienkāršāka, bet noteikti vajag ņemt vērā savas vēlmes un varbūt pat būt veselīgi egoistiskiem, ja partnerim ir atšķirīgi segas izvēles kritērij. Gulēt katram zem savas segas, iespējams, ir viens no vienkāršākajiem risinājumiem, lai uzlabotu sava miega kvalitāti. Segas vajadzētu pielāgot sezonu maiņai, bet pats svarīgākais – savām individuālajām prasībām. Ikviens no mums ir unikāls un ikviena ķermeņa termoregulācijas sistēma ir atšķirīga. Arī sajūtas ir atšķirīgas – kādam gribas smagu segu, kādam tieši pretēji vieglu. Ņemot vērā šīs dažādās nianses, ir iespējams izvēlēties kāds segas veids ir atbilstošākais.

Vēl svarīgs ir segas izmērs – optimālam komfortam segai jābūt par 20 vai 30 centimetriem garākai par augumu; ja patīk satīties un ietīties segā, tad jāpierēķina vēl daži centimetri klāt. Ieteicams būtu ņemt vērā arī mājās esošo segas pārvalku izmēru, lai nav pilnībā jānomaina visa gultas veļa. Bet var, protams, pilnībā atjaunot guļamistabas noskaņu un kopā ar jauno segu iegādāties arī skaistu gultas veļu.

Miega kvalitāti nosaka daudz un dažādas nianses, kuras ne vienmēr varam paši ietekmēt, bet guļamistabas iekārtojumu gan varam ietekmēt.