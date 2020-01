Kā izvēlēties viesistabai piemērotākās mēbeles?

Viesistaba neapšaubāmi ir viena no svarīgākajām telpām mājoklī. Bieži vien tā ir pirmā telpa, ko redz viesi, un tā ir arī vieta, kur Jūs kopā ar ģimeni pavadāt visvairāk laika. Tādēļ šīs telpas iekārtojums ir ļoti svarīgs - Jūs noteikti vēlaties, lai viesistaba būtu ērta, patīkama un atspoguļotu Jūsu personību. Izvēloties mēbeles viesistabai, būtiski ņemt vērā tādus faktorus kā kvalitāte, izmērs un estētiskā pievilcība. Jāizdomā arī, kādā stilā telpu vēlaties iekārtot. Paturot to prātā, aplūkosim, kā izvēlēties Jūsu viesistabai piemērotākās mēbeles.

Telpas plānojums

Pirmais solis ir novērtēt telpu un tās parametrus. Labs variants ir izveidot grīdas plānu uz papīra, lai Jūs varētu izdomāt, kā labāk izkārtot Jums nepieciešamās mēbeles. Plānošana palīdz efektīvi izmantot visu pieejamo vietu, vienlaikus izvairoties no telpas pārblīvēšanas.

Ir svarīgi izvēlēties viesistabas platībai piemērotas mēbeles. Ja telpa ir maza, masīvas mēbeles radīs nomācošu sajūtu. Un pretēji - plašai telpai nevajadzētu izvēlēties pārāk mazas mēbeles.

Domājot par mēbeļu izkārtojumu, vajadzētu domāt tālredzīgi - mēbeles jāizkārto tā, lai tās būtu ērti pieejamas visiem. Piemēram, viena no populārākajām viesistabas mēbelēm ir žurnālgaldiņi (uzzināt vairāk). Ja arī Jūs vēlaties savu viesistabu papildināt ar žurnālgaldiņu, novietojiet to tā, lai tas būtu pieejams visiem - piemēram, pie dīvāna vai telpas centrā. Arī televizoram būtu jāatrodas vietā, kur tas ir labi redzams no dažādiem rakursiem.

Plānojot viesistabas iekārtojumu:

● Veiciet mērījumus - izmēriet telpu, ņemot vērā arī visas nišas un citu telpas specifikāciju;

● Izveidojiet grīdas plānu - tas ļauj saprast, cik daudz vietas Jums ir. Piefiksējiet dažādas mēbeļu izkārtojuma idejas, nodrošinot ap elementiem pietiekami daudz vietas, pa kurieni pārvietoties;

● Novērtējiet, kā telpu izmantosiet - ja viesistabā uzturaties salīdzinoši maz, varat izvēlēties kādas greznākas mēbeles, kas vairāk piemērotas viesu uzņemšanai. Ja viesistabā pavadāt daudz laika, pievērsiet uzmanību mēbeļu izturībai - īpaši, ja Jums ir mazi bērni vai mājdzīvnieki;

● Padomājiet, kāda ir vēlamā mēbeļu krāsa - tā būtiski ietekmē telpā esošo noskaņu;

● Izvērtējiet, kāda ir vēlamā mēbeļu forma - piemēram, kumodes (iegādāties var šeit) un citas mēbeles ar noapaļotām formām telpā aizņem mazāk vietas, nekā mēbeles ar asiem, izteiktiem stūriem.

Kad plāns ir gatavs, varat izvēlēties mēbeles.

Mēbeļu izvēle

Mēbeļu izvēle, šķiet, ir visaizraujošākā šī procesa daļa. Tomēr, lai rezultāts būtu lielisks, vajadzētu ņemt vērā vairākas nianses:

● Sāciet ar pamatu - vispirms iegādājieties pamatlietas - dīvānu, krēslus, galdiņu. Iespējams, Jums būs nepieciešami arī piemēroti plaukti. Kad visas šīs lietas sagādātas, pievērsieties pārējiem elementiem;

● Pievērsiet uzmanību kvalitātei - izvēloties kvalitāti, Jūs ietaupīsiet ilgtermiņā;

● Izvēlieties kvalitatīvus, izturīgus mēbeļu audumus - labas kvalitātes audumi nodrošina lielāku komfortu, kā arī kalpo daudz ilgāk. Ja Jums ir mazi bērni, priekšroku dodiet viegli tīrāmiem materiāliem;

● Saskaņojiet mēbeles - izvēloties mēbeles, sekojiet, lai tās būtu savstarpēji saskaņotas. Šajā ziņā noderīgi ir mēbeļu komplekti;

● Izvēlieties mēbeles, kas piemērotas Jūsu vajadzībām - lai arī cik plašs un skaists būtu mēbeļu klāsts, piemeklējiet tādas, kas atbilst tieši Jūsu vajadzībām

Mēbeļu izvēle ir svarīgs process, ko nekādā gadījumā nevajadzētu sasteigt. Aplūkojiet piedāvājumus, izvērtējiet savas vajadzības un tikai tad pieņemiet lēmumu par konkrētu mēbeļu iegādi.

Mēbeļu konstrukcija un materiāli

Domājot par mēbeļu kvalitāti, nozīmīgs faktors ir to konstrukcija un materiāli. Viens no izturīgākajiem materiāliem, protams, ir masīvkoks - tas noteikti būs lielisks ilgtermiņa ieguldījums.

Populāra izvēle ir arī mēbeles no koksnes skaidu plātnēm - tās ir pietiekami izturīgas, gaumīgas, pieejamas plašā klāstā.

Plaši izmantots materiāls ir arī MDF - tas ir blīvāks kā koksnes skaidu plātnes, ir gana izturīgs un izskatās labi.

Viesistabas stils

Lai viesistabas iekārtojums būtu gaumīgs un saskaņots, svarīgi ievērot konkrētu stilu. Izvēles iespējas ir plašas. Piemēram:

● Mūsdienu stils - tam raksturīgas klasiskas, lakoniskas līnijas. Visbiežāk izmantotas neitrālas krāsas, savukārt materiālu ziņā priekšroka tiek dota stiklam un metālam;

● Tradicionālais stils - šī stila mēbeles ir klasiskas un elegantas. Tām var būt dažādi izteiksmīgi akcenti. Parasti tiek izmantoti dabīgu toņu gammas.

Domājot ilgtermiņā, saprātīgi ir izvēlēties klasiska stila mēbeles, kas var tikt papildinātas ar interesantiem akcentiem.

