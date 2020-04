Kā uzlabot un stiprināt imunitāti

Imunitāte jeb organisma neuzņēmība pret infekcijas slimību ierosinātajiem ir mūsu galvenais aizsargs pret saaukstēšanos un vīrusu apdraudējumiem. Parasti tieši pavasarī pēc garās rudens un ziemas sezonas, kad organisms dzīvojis vitamīnu deficītā, novērojama imunitātes novājināšanās. Tās stiprināšanai pieejami visdažādākie līdzekļi, bet jāņem vērā fakts, ka imūnsistēma jāstiprina regulāri visa gada garumā. Tomēr imunitāti iespējams stimulēt, uzņemot dažādus vitamīnus un uztura bagātinātājus koncentrētā daudzumā, kas palielinās organisma aizsargspējas pret vīrusiem, veicinās un uzturēs normālu organiska darbību.

Kas visbiežāk grauj mūsu imunitāti?

Imunitāti ietekmē vairāki faktori, piemēram, neizgulēšanās, nepilnvērtīgs uzturs, pastāvīgs stress, uzturēšanās tikai telpās un nepietiekams fizisko aktivitāšu daudzums. Arī pārlieku liela fiziskā slodze sagraus organisma aizsargspējas.

Kas palīdzēs stiprināt organisma aizsargspējas?

AFLUBIN pilieni iekšķīgai lietošanai – tās ir homeopātiskas zāles, ko lieto gripas, gripai līdzīgu infekciju un saaukstēšanās profilaksei un ārstēšanai, kā arī locītavu sāpju un citu pavadošo reimatisko simptomu papildu terapijai.

Lietojot Aflubin pilienus regulāri, tie stiprina organisma aizsargspējas, tādējādi atvieglojot un ārstējot akūtus un hroniskus stāvokļus.

Šie pilieni piemēroti visai ģimenei, bērniem sākot no 1 gada vecuma.

Lietošana:

1. Ārstēšanas sākums: no 12 g.v. – 10 pilieni ik pēc 30-60 min.(maks. 8x dienā). Pēc uzlabošanās: 3x dienā. No 1 g.v. – 5 pilieni.

2. Turpmākā ārst.: no 12 g.v. – 10 pilieni 3x dienā. No 1 g.v. – 5 pilieni.

3. Profilakse (plānveida): no 12 g.v.- –10 pilieni 2x dienā 3 nedēļas. No 1 g.v. – 5 pilieni.

4. Profilakse (akūtās situācijās): no 12 g.v. –10 pilieni 2x dienā 2 dienas. No 1 g.v. – 5 pilieni.

Uzglabāšana: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C un oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas ietekmes.

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Spēcini organismu ar C vitamīnu!

ApCvit1000 mg + Rosehip – C vitamīns ar mežrozīšu ekstraktu.

C vitamīns ir jāuzņem katru dienu, jo tas pats organismā neveidojas. Dienā ieteicams uzņemt 1000-2000 miligramus C vitamīna. Nevajag baidīties no pārlieku lielas C vitamīna uzņemšanas, jo šis vitamīns ir ūdeni šķīstošais un tiek ātri izvadīts no organisma. Šis vitamīns labvēlīgi ietekmē vielmaiņā notiekošos procesus, stiprina imunitāti, kā arī veicina kolagēna sintēzi, kas ir svarīgs process locītavām un ādai. Vēl C vitamīns aizsargā šūnas no brīvajiem radikāļiem, veicina brūču sadzīšanu un stiprina asinsvadu sieniņas. Tas piedalās arī dažādu minerālvielu, piemēram, dzelzs uzsūkšanā.

Atceries – lai organisms uzņemtu pietiekami daudz C vitamīna, kuņģim un zarnu traktam jābūt veselam, jādarbojas bez traucējumiem (nestabilas vēdera izejas un aizcietējumiem), pretējā gadījumā vitamīni neuzsūksies.

Šis ApCvit C vitamīns piemērots visai ģimenei imunitātes stiprināšanai.

Lietošana: 1 tablete dienā ēšanas laikā.

UZMANĪBU! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Uzturi imūnsistēmas aizsargspējas!

LACTOBEX – Viena paciņa satur ne mazāk kā 1,0 miljardu (1x109) pienskābo un bifidobaktēriju kolonijas formējošās L. acidophilus, B. longum, S. thermophilus, B. lactis, L. rhamnosus – aizsargātas ar unikālu patentētu tehnoloģiju "Duolac", kas būtiski uzlabo baktēriju kultūru stabilitāti un nokļūšanu zarnu traktā, aizsargājot tās no ārējās vides negatīvās ietekmes, kā arī no kuņģa skābes.

Probiotiķi ir dzīvi mikroorganismi, kas uzņemti atbilstošā daudzumā, labvēlīgi ietekmē gremošanas traktu un visa organisma veselību kopumā, tad kopā ar "LACTOBEX" pulverī sastāvā esošajiem prebiotiķiem, tiem ir vēl spēcīgāka iedarbība. Produkta sastāvā ir iekļautas tās pašas baktērijas, kas mīt cilvēka kuņģa-zarnu traktā. "LACTOBEX" kompleksa pieaugušajiem sastāvā ir piecas probiotikas jeb organismam nepieciešamas vērtīgās baktērijas, kurām attīstoties, zarnu traktā tiek producēta pienskābe, vitamīni un antibakteriālas vielas, kas nomāc patogēno baktēriju veidošanos. LACTOBEX pulveris īpaši ieteicams pēc antibiotiku kursa iziešanas, jo tie ir medikamenti, kas ne vien palīdz atveseļoties, bet arī negatīvi iedarbojas uz cilvēka gremošanas traktā dzīvojošajām "labajām" un organismam nepieciešamajām baktērijām. Rezultātā tiek izjaukts imūnsistēmas aizsardzības spēju līdzsvars un to ir nepieciešams atjaunot, organismā ievadot tam nepieciešamās pienskābās un bifidobaktērijas.

Lietošana: produktu ieteicams lietot tīrā veidā vai izšķīdināt vēsā šķidrumā (ūdenī, sulā, pienā) vai pievienot ēdienam (piemēram, – jogurtam vai sausajām brokastīm). Rekomendēts ilgstošai lietošanai. Bērniem līdz 5 gadu vecumam lietot produktu "Lactobex baby".

UZMANĪBU! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Palielini koncentrācijas spējas, samazini nervozitāti, tādejādi atbalstot imunitātes aizsargbarjeru!

Magne B6 Premium 100 mg/10 mg apvalkotās tabletes. Konstatēta izolēta vai ar citu nepietiekamību saistīta magnija deficīta ārstēšana. Šīs zāles satur magniju. Par iespējamu magnija deficītu var liecināt vairāku turpmāk nosaukto simptomu kombinācija:

- nervozitāte, aizkaitināmība, neliela trauksme, pārejoša noguruma sajūta un nelieli miega traucējumi;

- trauksmes pazīmes, piemēram, spazmas kuņģa–zarnu traktā vai sirdsklauves normālas sirds funkcijas apstākļos;

- muskuļu krampji un trīce.

Magnija piedevu lietošana var mazināt šos simptomus.

Magne B6 Premium 100 mg/10 mg apvalkotās tabletes lietošana:

Konstatēta izolēta vai ar citu nepietiekamību saistīta magnija deficīta ārstēšana.

Pieaugušajiem: pa 3 – 4 tabletēm dienā ēdienreižu laikā, dalot 2 - 3x devās;

par 6 gadiem vecākiem bērniem: pa 2 – 4 tabletēm dienā ēdienreižu

laikā, dalot 2 - 3x devās.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI



Magnijs labvēlīgi iedarbojas uz sirds un asinsvadu sistēmu, baro nervu šūnas, palīdz novērst depresiju un mazina stresa negatīvo ietekmi uz organismu. Tas palīdz saglabāt E vitamīnu, nostiprina kalcija iedarbību, mazina ādas alerģiskumu. Pietiekama magnija uzņemšana sekmē koncentrēšanos, tāpat samazina nervozitāti un atslābina muskuļus, tādējādi sekmējot iekšējo līdzsvarotību. Svarīgi zināt, ka stresa stāvoklī palielinās magnija izvadīšana ar urīnu, ko īpaši pastiprina adrenalīns un kortizons (virsnieru hormons), kuri stresa laikā veidojas pastiprināti.

Tā kā magnijs no organisma tiek izvadīts arī ar sviedriem, šis uztura bagātinātājs īpaši ieteicams sportistiem.

UZMANĪBU! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.