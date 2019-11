Kā veiksmīgi izvairīties no dāvanu iepirkšanās drudža?

Pamazām tuvojas Ziemassvētki. Daudzi šos svētkus gaida ar nepacietību, savukārt citiem tie saistās ar rūpēm par dāvanu iegādi ģimenei, draugiem un kolēģiem. Nereti dāvanu iegāde tiek atlikta uz pēdējo brīdi, un, gribot negribot, dāvanu iepirkšanās drudzis tādos brīžos pielavās ne saukts, ne aicināts.

Brīžos, kad veikali piedāvā visdažādākas svētku akcijas un atlaides, ir grūti saglabāt vēsu prātu, gādājot Ziemassvētku dāvanas. Ļaujoties Ziemassvētku iepirkšanās drudzim ir liels risks iztērēt vairāk naudas, nekā plānots, kā arī nopirkt dāvanu tikai, lai tā būtu, kas beigās nesagādās prieku ne dāvanas gādātājam, ne saņēmējam. Tāpēc esam sagatavojuši dažus padomus, kā pasargāt sevi pirsmsvētku drudzī, lai dāvanu iegāde būtu patīkama un pārdomāta:

Izveidojiet dāvanu sarakstu

Jau laicīgi izveidots dāvanu saraksts, palīdzēs izvairīties gan no dāvanu iepirkšanās drudža, gan no pārlieku lieliem tēriņiem. Tāpat dāvanu saraksts palīdzēs neaizmirst kādu, kam dāvana jāgādā. Tāpēc dāvanu sarakstā iekļaujiet gan cilvēku skaitu, kuriem dāvana jāgādā, gan dāvanu idejas. Sarakstā arī varat iekļaut summu, ko esat gatavs par dāvanām iztērēt. Budžeta plānošana dāvanu iegādei, palīdzēs izvairīties no liekiem tēriņiem, tā parūpējoties, lai pēc svētkiem maciņš nebūtu tukšs;

Dāvanu iegādi sāciet jau laicīgi

Viens no dāvanu iegādes zelta likumiem- neatlieciet to uz pēdējo brīdi! Ja laicīgi sāksiet iegādāties dāvanas sev tuvajiem cilvēkiem, tad pasargāsiet savas nervu šūnas no lieka stresa, arī izvairīsieties no cilvēku pūļiem un stāvēšanas garās rindās veikalos. Iepirkšanās drudzis pēdējā brīdī arī nereti beidzas ar to, ka dāvanās tiek iegādāti dažādi nieki, kas nesagādā prieku ne pašām dāvinātājām, ne dāvanas saņēmējam. Turklāt svētku iepirkšanās drudzī iespējams arī aizmirst kādu dāvanu nopirkt. Kad atcerēsieties, jau var būt par vēlu.

Mūsdienās ļoti vienkārši ir arī iegādāties dāvanas internetā. Tas var palīdzēt ietaupīt laiku, kas jāpavada staigājot pa veikaliem. Interneta veikalos arī iespējams vieglāk salīdzināt cenas vēlamajai lietai. Vienīgi jāpievērš uzmanība piegādes termiņiem, lai dāvana pienāktu laikā, nevis pēc svētkiem;

Padomājiet arī par dāvanu iesaiņošanu

Pasniedzot kādam dāvanu, svarīga ir ne tikai pati dāvana, bet arī dāvanas iesaiņojums. Dāvanas var iesaiņot speciālos dāvanu saiņošanas punktos vai arī pats. Atkarībā no fantāzijas un prasmēm var parūpēties par interesantāku dāvanu noformēšanu. Labas idejas dāvanu saiņošanai mājas apstākļos var atrast gan internetā, gan dažādos žurnālos. Lai dāvanu saiņošana sagādātu prieku arī pašam, ieteicams to izdarīt jau laicīgi, ne pēdējā brīdī;

Izbaudiet dāvanu iegādes procesu

Ziemassvētku iepirkšanās drudzī ir svarīgi saglabāt mieru. Tāpēc vēlams dāvanu iegādes procesu padarīt par patīkamu, ko izbaudīt no sirds, nevis uztvert kā nepatīkamu pienākumu. Gādājot cilvēkiem dāvanas, - vai tas būtu kāds tuvs cilvēks vai kolēģis - vēlams padomāt par to, kādu prieku šī dāvana sniegs dāvanas saņēmējam. Ja dāvana tiks gādāta un arī pasniegta no sirds, tad dāvanas saņēmējam radīs prieku tas, ka esat īpaši par viņu padomājis. Un nav pat svarīgi, cik dārgi izmaksājusi dāvana, tā pat var būt simboliska, kas dāvanas saņēmējam parāda, ka esat īpaši par viņu piedomājis, dāvanu gādājot. Un tieši tajā arī slēpjas Ziemassvētku burvība - ne dārgās vai ekskluzīvās dāvanās, bet kopā būšanā ar sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, izrādot savu pieķeršanos un mīlestību.