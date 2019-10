Kā ziemas periodā saglabāt labu pašsajūtu?

Ziema ikvienam cilvēkam saistās ar mainīgiem laikapstākļiem. Tikpat mainīga ir arī cilvēka pašsajūta, kas atkarīga no apkārtējās vides ietekmes un, protams, arī sevis paša. Ziemas periodā mums nepieciešamas īpašas rūpes. Kā saglabāt labu pašsajūtu arī tad, ja apkārt viss ir drēgns un pelēks? Par to lasiet raksta turpinājumā!

Uzņemiet nepieciešamos vitamīnus

D vitamīns veicina kaulu un muskuļu funkcijas. Ziemas periodā tas ir īpaši svarīgs ne tikai imunitātei, bet arī kaulu stiprumam, jo laikapstākļu ietekmē var rasties dažādas traumas..

C vitamīns ir antioksidants, kas aizsargā organismu no vides piesārņojuma. Tas spēj nostiprināt cilvēka imunitāti, ļaujot veiksmīgi izvairīties no saaukstēšanās un vīrusiem.

E vitamīns rūpējas par ādu, kas ziemā var sākt plaisāt un niezēt, kā arī pasargā no hroniskām slimībām.

B grupas vitamīni palīdz tikt galā ar ziemas nogurumu un garstāvokļa svārstībām, kā arī uzlabo matu un ādas veselību, kas ziemas laikapstākļos mēdz manāmi bojāties.

Svarīgi, ka vitamīnus var uzņemt ne tikai ar aptiekā nopērkamajiem līdzekļiem – tie pieejami arī dažādos augļos un dārzeņos.

Rūpējieties par komfortu un siltumu, citām organisma vēlmēm

Komforts un siltums ziemas periodā ir īpaši svarīgi faktori, jo tieši tie tiešā veidā atbild par Jūsu imunitāti un pašsajūtu. Vienmēr pārliecinieties, ka Jums ir laikapstākļiem piemērots apģērbs, kā arī netaupiet uz mājvietas apsildi. Nav nepieciešams nepārtraukti atrasties zem segas ar tējas krūzi rokās, tieši pretēji – ja jūtat, ka Jūsu organismam nepieciešama aktīva atpūta, dariet to! Vadieties pēc Jūsu organisma vēlmēm, jo tieši tas ir svarīgākais ceļā uz labu pašsajūtu!

Vienmēr pārliecinieties par savu drošību

Ziemas mēneši raksturīgi ar dažādiem nelaimes gadījumiem. Diemžēl vairums no tiem notiek ceļu satiksmē. Vai Jūs ziemā vadāt automašīnu? Pārliecinieties, ka Jūsu auto ir jaunas ziemas riepas, ka tas ir pietiekami labi sagatavots bīstamajai ziemas sezonai, jo no tā ir atkarīga ne tikai Jūsu, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku drošība.

Drošība nav faktors, uz ko vajadzētu taupīt, taču dārgs ne vienmēr nozīmē labs. Apskatiet lētas ziemas riepas, izvēloties sev piemērotākās! Ziemai nav jākļūst par nelaimes vēstnesi.

Sekojiet līdzi savam uzturam

Ziemas periodā bieži vien jūtams nogurums – tas novērojams pat situācijās, kad šķiet, ka tam nevajadzētu ņemt virsroku. Ko darīt, ja ziemā nogurums kļūst par ikdienas sastāvdaļu?

Liela loma ir tam, ko Jūs lietojat uzturā. Ziemas periodā īpaši svarīgi uzņemt dažādus vitamīnus, tādēļ centieties uzturā lietot daudz augļu un dārzeņu. Atturieties no ēdiena, kas varētu radīt smaguma sajūtu, jo tas pavisam noteikti ietekmēs Jūsu pašsajūtu.

Par šo varat sākt domāt jau pirms ziemas sezonas – vasaras sezonā iepērciet krājumus, kurus iespējams ievietot saldētavā. Jūs noteikti būsiet laimīgi, ja kādā ļoti aukstā un nepatīkamā dienā varēsiet sevi palutināt ar dažādiem veselīgiem gardumiem.

Mainiet citu gadalaiku paradumus

Jums jāapzinās, ka ziema pamatīgi atšķiras no citiem gadalaikiem. Tas neizpaužas tikai laikapstākļu ziņā – Jums jāpielāgo savs organisms!

Viena no lietām, kam vajadzētu pielāgoties, ir laika pāreja. Tam nevajadzētu nozīmēt, ka nu Jums būs mazāk laika, lai izgulētos. Tieši pretēji – gatavojieties laicīgi un nodrošiniet sev pilnvērtīgu miega ciklu. Pietiekams miegs ir viens no svarīgākajiem labas pašsajūtas rādītājiem, jo tas atjauno ziemas periodā tik ļoti nepieciešamo enerģiju.