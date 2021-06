Lai skaisti un mirdzoši mati visu vasaru

Spožā saule, sāļais jūras ūdens, karstais gaiss un dažādi citi faktori, kam vasarā ir pakļauti mūsu mati, var likt tiem zaudēt mirdzumu un kļūt sausiem un lūstošiem. Arī matu krāsa vasaras saulē daudz ātrāk izbalē. Ko darīt, lai mati būtu skaisti un mirdzoši visas vasaras garumā? Konsultē BENU Aptiekas farmaceite Baiba Prindule.

Svarīgākais vasarā – mitrināšana!

Vasarā mati zaudē daudz mitruma saules un karstā gaisa ietekmē. Mitruma zudumu veicina arī sāļais jūras ūdens. Tā rezultātā mati kļūst sausāki un vairāk spurojas, tādēļ vasarā īpaši svarīga ir matu mitrināšana, un, ja ziemā lietojāt barojošus matu līdzekļus, tad vasarā tos ieteicams nomainīt pret mitrinošiem. Tie var būt gan mitrinoši šampūni un kondicionieri, gan maskas un dažādi neizskalojamie spreji un losjoni, kas aizsargās matus un palīdzēs noturēt tajos mitruma līmeni, iesaka farmaceite. Spreji palīdzēs arī spurainu matu ķemmēšanai un pasargās no mehāniskiem bojājumiem, kas var būt īpaši aktuāli, peldoties un sportojot.

Aizsargā un saudzē!

Tāpat kā āda, arī mati ir jāsargā no saules. Turklāt saules staru ietekmē ātrāk izbalē arī matu krāsa. Tādēļ krāsotu matu gadījumā vasarā ir īpaši svarīgi pasargāt matu toni, lietojot līdzekļus tieši krāsotiem matiem. Tie palīdzēs mazināt krāsas izbalēšanu un sargās matus, skaidro farmaceite.

Vienlaikus atcerieties arī par galvassegu valkāšanu un centieties ilgstoši neatrasties tiešos saules staros. Savukārt pēc peldes jūrā neaizmirstiet izskalot matus, lai sāļais jūras ūdens vēl vairāk tos nesausina.

Vasarā centieties izvairīties no liekas matu karsēšanas ar matu taisnotājiem un karstajiem fēnu režīmiem – tie vēl vairāk sausinās matus! Bieži vien izvēlamies viskarstākos režīmus matu taisnotājiem un lokšķērēm, veidojot matus, taču jāņem vērā, ka trauslākiem matiem tie būs par spēcīgu! Jo smalkāks mats – jo zemāka karstuma režīms ir jāizvēlas. Tāpat neaizmirstiet lietot līdzekļus, kas paredzēti aizsardzībai pret karstumu.

Neiekrīti nepareizas līdzekļu izvēles slazdā!

Matu skaistuma pamatā ir pareizu un piemērotu kopšanas līdzekļu izvēle. Vasarā mati var sākt vairāk taukoties, jo karstā laikā āda vairāk svīst. Tādēļ izplatīta kļūda taukainu matu īpašniekiem ir to pārlieka sausināšana, katru dienu lietojot šampūnus taukainiem matiem. Taču B. Prindule uzsver, ka ikdienas lietošanai tie ir par spēcīgu un var pārlieku sausināt matus un galvas ādu. Tādēļ, ja mazgājat matus katru dienu, izvēlēties šampūnu ikdienas lietošanai vai ar mitrinošām īpašībām. Savukārt taukainiem matiem paredzētos šampūnus ieteicams lietot 2-3 reizes nedēļā.

Par nepareizu līdzekļu izvēli var liecināt, piemēram, blaugznu parādīšanās, galvas ādas zvīņošanās un diskomforts. Šādos gadījumos jāmaina lietotais kopšanas līdzeklis.

Vasarā mati jālutina!

Karstajā un saulainajā laika sausinošā ietekme uz matiem ir novēršama, ja parūpējamies par pienācīgu matu kopšanu. Šis tik tiešām ir īstais laiks, kad mati jāpalutina! Lietojiet mitrinošu matu masku 1-2 reizes nedēļā, aizsargājiet matus ar neizskalojamiem sprejiem vai losjoniem, neaizmirstiet par saudzīgu kopšanu ikdienā un nepārspīlējiet ar matu veidošanu!

Lai visu vasaru priecētu skaisti un mirdzoši mati