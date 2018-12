Latvijā radīta inovācija skaistumkopšanā iekaro pasauli

Pagājušā gada nogalē pašmāju uzņēmums InEx Cosmetics ir radījis inovāciju skaistumkopšanā, kas sevi jau paspējusi pierādīt pasaulē. Sadarbībā ar ārsti-homeopāti Dr. Ingunu Vecvagari un homeopātiskās aptiekas speciālistiem ir izstrādāta homeopātiskā ādas kopšanas līnija ikdienas skaistumkopšanai. Šogad uzņēmums izstrādāto sēriju piedāvā arī Latvijas tirgū

Ideja ienest homeopātiju skaistumkopšanā radusies, meklējot dabīgu un efektīvu veidu, kā rūpēties par ādu holistiski. Mūsdienās ar to vien nepietiek, ka lietojam krēmu ārīgi, par ādu būtu jārūpējas arī iekšķīgi. Skaistumkopšanas tendences pasaulē rāda, ka prasības pret kosmētiskiem ādas kopšanas līdzekļiem pieaug – patērētāji daudz apzinātāk skatās uz ādas kopšanu un pieprasa holistisku pieeju un līdzekļus, kam piemistu arī terapeitisks efekts. Būtībā skaistumkopšana sevī apvieno rūpes par ādas veselību un mūsu kopējo labsajūtu. Homeopātijas principu ieviešana kosmētikā ļauj apvienot skaistumkopšanu ar ārstniecisku iedarbību. Bez tam INEX produktu attīstībā tiek sintezētas dažādas zināšanas: psiholoģija, antropoloģija, homeopātija, ķīmija, augu un minerālu mācība, ārstniecība. Tas viss, lai radītu maksimāli holistisku produktu, kas ar cilvēku spēj strādāt vairākos līmeņos.

INEX produktu līniju raksturo trīs inovācijas:

Homeopātijas pielietošana skaistumkopšanā. INEX produktu aktīvā viela ir homeopātijas potences no augu un minerālu valstīm, tādējādi apvienojot ārstniecisko un kopjošo vienā preparātā.

Iekšķīga un ārīga pieeja skaistumkopšanā. INEX produkti ir veidoti kā ādas kopšanas sistēma: kopjam ādu no ārpuses un no iekšpuses. Krēms ārīgai lietošanai un pielāgotas pērles iekšķīgai lietošanai, nodrošinot holistisku ādas kopšanas rituālu.

INEX uz ādas kopšanu skatās filozofiski un skata cilvēku kopumā, nereducējot ādas kopšanu tikai ar ādas virskārtas apstrādi. Rūpes par ādu ir dziļi empātisks un holistisks process, kas sākas mūsu iekšienē.

2018. gada prestižajā dabīgās kosmētikas izstādē Vācijā "Vivaness" INEX nonāca ārvalstu futurologu un tendenču vērotāju interešu lokā. Futurologi atzinīgi novērtēja produkta inovāciju - homeopātiju un holistisko pieeju skaistumkopšanā un atzīmēja, ka šāda pieeja varētu būt nākotnes tendence skaistumkopšanā.

Kāpēc INEX?

IN+EX nozīmē internal un external. Homeopātija dod iespēju rūpēties par ādu gan no iekšienes, gan no ārienes, kas INEX preparātiem piešķir unikalitāti. Ikvienam krēmam ir pielāgotas pērles, kas satur tās pašas aktīvās vielas, kas atrodamas krēmā, tādējādi nodrošinot holistisku un efektīvu ādas kopšanu no iekšienes un no ārienes.

Krēmos esoša subtoksiskā jeb homeopātiska deva sniedz ķermeņa šūnām un ādai spēju atjaunoties, izpaužoties procesos, kā kolagēna sintēze (saistaudu veidošanā), skābekļa piesaiste vai mitrināšana. Homeopātija stimulē mūsu iedzimto spēju atjaunoties, tādējādi produktu efektivitāte ir paša organisma viedumā. Viens no homeopātijas galvenajiem principiem, līdzīga ārstēšanai ar līdzīgu, ļauj noteikt sastāvu, kas nepieciešams ar ādu saistītu sūdzību novēršanai.

INEX Cosmetics teju sācis saņemt pirmās atgriezeniskās saites no saviem lietotajiem dažādās pasaules valstīs – tās patiesi iepriecina mūs. Cilvēki par produktiem atsaucās sajūsmas pilni un vaicā:"Kas jūsu krēmos ir iekšā? Rezultāti ir acīm redzami". Šādas atsauksmes ir labs pamats un viens no galvenajiem stūrakmeņiem tālākai uzņēmuma attīstībai.

INEX Cosmetics piedāvā arī profesionālo līniju kosmetoloģijas speciālistiem un saloniem.

Ar INEX ādas kopšanas līdzekļiem iespējams iepazīties visu decembri par iepazīšanās cenām internetveikalā vai klātienē, Homeopātiskajā aptiekā Lāčplēša ielā 7.

Labprāt atbildēsim arī telefoniski uz interesentu jautājumiem: Tālr. 26472202 vai epastā: info@inexcosmetics.com