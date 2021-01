Latvijā radīta revolucionāra adaptīva sistēma cīņai ar izdegšanu, stresu un agresiju

Tā ir vienkārša un efektīva, sistēmas apgūšana neaizņem daudz laika, tā iedarbojas uzreiz, pilnībā pielāgojoties līdzšinējam dzīves ritmam un prasībām, pakāpeniski iekšēji radot arvien harmoniskāku stāvokli. Tāpat šī sistēma palīdz uzlabot mijiedarbību ar cilvēkiem.

"Mēs mācām cilvēku, lai viņš pats konkrētajā situācijā varētu izvēlēties sev nepieciešamos vingrinājumus – tādus, kurus attiecīgajā brīdī prasa viņa organisms, nevis kaut ko par katru cenu piespiedu kārtā. Tāpat tiek pielāgota sarežģītības pakāpe, amplitūda, ritms, laiks," skaidro sensomotorās komunikācijas speciālists Sergejs Žukovs. "Parasto vingrošanu cilvēks uztver kā slodzi, kas psiholoģiski ietver slinkuma mehānismu. Mūsu sistēma nepārslogo, bet gan atslogo – gan ķermeni, gan psihi. Vingrinājumi noņem saspringumu, kas saistīts ar diezgan vienveidīgu dzīvesveidu, ļauj sajust sava ķermeņa robežas un tās paplašināt."

No kā sastāv "MoComm" sistēma?



Sistēmai ir trīs līmeņi: darbs ar savu ķermeni, darbs ar priekšmetiem, mijiedarbība ar cilvēkiem.

1. Darbs ar savu ķermeni



Ikdienas ritumā, izpildot vienas un tās pašas darbības, cilvēks savā ķermenī "ierūsē". Visbiežāk to veicina sēdošs vai guļošs stāvoklis, kas ķermenim nebūt nav dabisks – mēs esam radīti kustībai. Taču realitātē katrs ceturtais cieš no mazkustīguma, bet jauniešu vidū – 80%. Rezultātā dažādās ķermeņa daļās rodas saspringums – mēs vienkārši vairs nesajūtam sava ķermeņa robežas. Visu pastiprina hroniskas slimības.

Lai atgrieztu cilvēku stāvoklī, kādā būt tam ir viegli un komfortabli, nepieciešams atgriezt viņam spēju vadīt savu ķermeni. Daļa vingrojumu ir veltīta tieši tam. Zināt, uz ko katrs ir spējīgs, un izkustināt visu, kas "ierūsējis". Kustība ir vienīgais ķermeņa kompensators, lai mazinātu emocionālo un garīgo pārslodzi, ko rada jaudīgā mūsu virzienā arvien plūstošā informācijas straume un augstais stresa līmenis.

"Klasiskā sportošana nepalīdzēs, jo ikviens sporta veids atstāj savu specifisko ietekmi uz ķermeni, kā arī rada negatīvus emocionālos pārdzīvojumus, kas saistīti ar sāncensību un apziņu, ka neesmu gana labs. Mēs esam par zelta vidusceļu, kurā katram ir labi," skaidro Ivaščenko.

2.–3. Darbs ar priekšmetiem un cilvēkiem



Ja tev ir labi, tas vēl nenozīmē, ka arī citam tā paša iemesla dēļ būs labi, un sociālais faktors ir ļoti svarīgs mūsu labsajūtai. Kā iemācīties vadīt sarunu? "MoComm" sistēma palīdz sinhronizēties ar apkārtējo pasauli – vispirms ar priekšmetiem, bet pēc tam arī ar cilvēkiem, iemācot dzirdēt ne tikai sevi, bet arī citus. Ir, piemēram, vingrinājumi, kur cilvēku nogulda uz virsmas – vertikāli un horizontāli. Var nogrūst, bet var arī saudzīgi noguldīt, lai būtu patīkami. Šī prasme ir nepieciešama mediķiem un sociālajiem darbiniekiem.

"Man ir vaicājuši, kā bumbas ripināšana var palīdzēt sakārtot attiecības ar vīru, kurš atnāk mājās dusmīgs un izsalcis," stāsta Ivaščenko. "Par šo tēmu uzņēmām atsevišķu video (EMBED). Ja bumba negrib ripot – nav kontakta ar cilvēku. Mēs mācām skatīties, ko dara otrs cilvēks, un viņam pielāgoties, kā arī parādīt viņam, ka tev no viņa kaut kas ir vajadzīgs. Mijiedarbība "dzīvajā" šeit un tagad. Tas palīdzēs komunicēt gan ar skolotāju skolā, gan arī ar huligāniem uz ielas."

Nodarbībās māca izpildīt noteiktus uzdevumus vienlaikus un vienādā ātrumā, kopā un konstruktīvi: "Piemēram, lai sinhronizētos ar bērnu, reizēm pietiek pamest viņam bumbu un noķert to, kad viņš met atpakaļ," skaidro Sergejs Žukovs. "Mums ir daudz vingrinājumu pāriem, lai cilvēki gūtu kopīgas sadarbības pieredzi. Tajā nav nekādu sociālo lomu vai gaidu no otra. Te jūs vai nu darāt kopā, vai ari vingrinājuma izpilde nav iespējama – bumba kritīs, nūja kritīs no rokām."

"Vingrinājumi palīdz uzlabot sociālās komunikācijas prasmes vienam ar otru: kā vienoties, kā piedāvāt palīdzību, kā to pieņemt, kā izdarīt, lai tevi pamana, kā saudzīgi tuvināties otram cilvēkam, kā neradīt sāncensību un noskaidrot, kurš ir vainīgs, kā radīt..." stāsta Ivaščenko. "Ierodoties uz nodarbībām un atkārtojot elementus zālē, cilvēki pēc kāda laika rada modeli, kas palīdz pārnest prasmes no spēles zālē uz dzīvi. Starp tiem, kuri pie mums darbojas, bija piecu bērnu tēvs, kurš tērēja neticamus spēkus, lai visus savā starpā samierinātu. "Kāpēc mums neko tādu nemāca jau skolā?!" viņš vaicāja pēc nodarbībām. Un, manuprāt, šādas sociālās komunikācijas stundas skolā ir absolūti nepieciešamas."

Kas sagaida nodarbību dalībnieku?



Viss sākas ar iepazīšanos pašam ar sevi, savu ķermeni un tā robežām – individuāli un grupās. "Grupu nodarbībās apzināti atteicāmies no mūzikas – tā piešķir noteiktu ritmu, taču tas katram ir savs, kā arī mūzikas gaume ir dažāda. Savs ritms – tas ir ļoti svarīgi. Ja cilvēks spiests visu laiku kaut ko darīt ātrāk par savu dabisko ritmu, viņš zaudē laika izjūtu – dzīve it kā paskrien garām," skaidro Sergejs Žukovs.

Foto: Publicitātes foto

Treniņi MoComm ir iespējami svaigā gaisā.

Cilvēks ierodas uz individuālu konsultāciju. Pēc tam viņam tiek iedoti vingrinājumi – katrs pats lemj, ko un kā viņš var darīt. Speciālists vien koriģē. Treniņi ir iespējami pat šobrīd – tiešsaistes režīmā un svaigā gaisā. Piemēram, vairāku kilometru intensīva pastaiga mežā apvienojumā ar konkrētiem vingrinājumiem, kuru laikā tiek nodarbināts viss ķermenis, uzlādē uz ilgu laiku.

"Pamatā mūsu vingrinājumus var pildīt jebkad un jebkur – pēc nepieciešamības un prasībām," precizē Tarass Ivaščenko. "Cilvēks pats izlemj, kādi vingrinājumi viņam konkrētajā brīdī ir nepieciešami un cik daudz. Es to dēvēju par "dari, līdz ķermenis ir "paēdis"". Tas māca ieklausīties sevī. Saņemties aiziet uz sporta zāli bieži vien ir grūti, bet te ir iespējams darīt pa daļām un uzreiz justies labāk. Pēc kāda laika tas jau kļūs par nepieciešamību – nebūs sevi jāpiespiež. Reizēm cilvēki saka – mēs ne līdz galam saprotam, ko pie jums darām, bet pēc tam jūtamies lieliski. Efekts ir tūlītējs. Nav jāgaida gads, divi, desmit."

Jau tagad ir iespējams pieslēgties tiešsaistes nodarbībām pēc Sensomotorās komunikācijas sistēmas ("MoComm") – tā palīdz vieglāk pārdzīvot sarežģītus dzīves posmus, atjaunoties un no jauna adaptēties dzīvei. Sīkāka informācija – šeit.

Lai pieteiktos tiešsaistes nodarbībām, lūdzu, sazinieties motioncommunication.lv@gmail.com vai +371-27004995.

Jautājumus vari uzdot — šeit.