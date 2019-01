Lieliska jaunā gada apņemšanās – salabot zobus un vairāk rūpēties par mutes dobuma veselību

Teju katru jauno gadu mēs apņemamies sākt jaunu dzīvi: sākt sportot, vairāk staigāt kājām, ievērot veselīga uztura pamatprincipus, vairāk lasīt vai apmeklēt koncertus. Taču kādēļ gan neapņemties šogad salabot zobus un vairāk parūpēties par mutes dobuma veselību?

"Manuprāt, vēlme salabot zobus ir ļoti apsveicama jaungada apņemšanās. It īpaši, ja zobārsts nav apmeklēts vairākus gadus. Tas būtu jādara katru gadu, taču diemžēl tā nenotiek. Tādēļ vienmēr priecājos, ja kāds no maniem pacientiem janvārī atnāk un saka – dakter, esmu šogad apņēmies to visu savest kārtībā," saka Dr. Apines zobārstniecības klīnikas zobārste un zobu protēziste Dr.Māra Valdmane.

Viņa ir gandarīta par to, ka ar katru gadu šādu pacientu kļūst vairāk, jo tas nozīmē, ka mums apkārt ir aizvien vairāk cilvēku, kuriem ir skaists smaids un kuri ikdienā rūpējas par savu veselību. Proti, ja zobi ir kārtībā, tad nav problēmu brokastīs uzgrauzt kādu burkānu, bet pēc pusdienām notiesāt gardu ābolu. Sirsnīgs smaids ir krāšņākais cilvēka "apģērbs" – tas atver jebkuras durvis un padara dzīvi krāsainu.

Nav noslēpums, ka dažādu iemeslu dēļ daudzi Latvijas iedzīvotāji mēdz atlikt zobārsta apmeklējumu līdz brīdim, kad problēmas ar zobiem jau ir kļuvušas pavisam nopietnas. Diemžēl tikai katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam mutē ir visi paša –- īstie zobi. Pusmūžā, kad cilvēks ir spēka pilns un joprojām aktīvi rosās, visi īstie zobi ir tikai katrai divpadsmitajai sievietei un katram divdesmitajam vīrietim!

Būtiskākie iemesli, kuru dēļ cilvēki atliek vizīti pie zobārsta – trūkst naudas, bail no zobārsta, uzskats, ka zobi "var pagaidīt", jo patreiz ir citas prioritātes.

"Galvenais ir saņemties un atnākt uz pirmo konsultāciju, lai varētu novērtēt vispārējo mutes dobuma stāvokli. Sadarbībā ar ārstu šīs bailes pārsvarā izdodas pārvarēt, pie tam mūsdienu ārstēšanas metodes ir daudz saudzīgākas un pacientiem draudzīgākas, nekā tas bija agrāk. Turklāt šodien ir iespējams likvidēt teju jebkuru problēmu, pat tādu, kas vēl pirms pieciem vai desmit gadiem šķita neatrisināma," uzsver Dr.Valdmane

Pirmajā vizītē jūs vienkārši izstāstīsiet ārstam savas vēlmes, speciālists novērtēs mutes dobuma un zobu stāvokli, kaula apjomu un kvalitāti, sakodiena īpatnības un ieteiks, ko un kā darīt tālāk. Ja būs jāatjauno zaudēti zobi, visticamāk, zobārsts ieteiks mūsdienīgāko zobu atjaunošanas veidu – zobu implantāciju pie pieredzējuša implantoloģijas speciālista.

"Šādas ārstēšanas metodes izvēle, kā arī kvalitatīvu zobu implantu izvēle ir neatsverams ieguldījums savas veselības nostiprināšanā uz vairākiem gadu desmitiem," skaidro klīnikas ķirurgs implantologs Dr.Vitālijs Burnašovs.

Vadošie pasaules implantu ražotāji nepārtraukti iegulda lielus līdzekļus inovācijās, un pētījumos, lai nodrošinātu izcilus zobu implantācijas veiksmes rādītājus. Implanta virsma, forma, materiāls, savienojums ar zoba kronīti – tie ir faktori, kas ļoti būtiski ietekmē to, cik ātri un veiksmīgi implants ieaugs, un cik ilgi tas kalpos.

Ražotāja ieguldījumi, pieredze, garantijas, atpazīstamība un izplatība pasaulē ir implanta kvalitātes zīme. Jāpiebilst, ka cena šādiem implantiem, neskatoties uz augstajiem kvalitātes standartiem, būs tikai nedaudz augstāka, salīdzinot ar mazākpazīstamu ražotāju implantu cenu. Piemēram, tirgus līdera – Šveices ražotāja "Straumann" implants ar metālkeramikas kroni viena zoba atjaunošanai izmaksās aptuveni 1300 eiro. Trīs zobu atjaunošana ar diviem implantiem un trīsvienību metālkeramikas tiltu izmaksās aptuveni 2700 eiro. Pilnas zobu rindas atjaunošana ar izņemamu protēzi, kas fiksēta uz diviem implantiem, izmaksās aptuveni 2800 eiro.

Runājot par finansēm, daktere Valdmane uzsver, ka ārstēšanas process ar zobu implantiem ilgst vairākus mēnešus un visa summa nav jāmaksā uzreiz. Sākotnēji būs jasamaksā tikai puse, otru pusi maksāsiet, kad implants būs ieaudzis un tiks veikta kroņa vai tilta izgatavošana un uzstādīšana.

"Implantācija patiešām nav lēta, taču ir vairāki risinājumi. Lai implantācija būtu pieejama ikvienam, mēs saviem pacientiem piedāvājam vai nu noslēgt līgumu par dalīto maksājumu, vai arī palīdzam nokārtot bankas kredītu. Dažkārt piedāvājam pagaidu ārstēšanas risinājumus, kamēr pacients sakrāj nepieciešamo summu zobu implantācijai," saka klīnikas galvenā ārste Dr.Līga Apine.

Ārsti uzsver, ka, ja reiz implanti ir ievietoti, un ja cilvēks rūpēsies par mutes dobuma veselību un regulāri apmeklēs zobārstu, tie var nokalpot visu dzīvi.

Apņemšanās savest kārtībā zobus ir vislabākā apņemšanās jaunajā gadā un Dr. Apines klīnikas ārsti novēl ikvienam smaidīt siltu, sirsnīgu un platu smaidu!

Dr.Apines zobārstniecības klīnikā Lielirbes ielā 17a, Rīgā (t/c "Panorama Plaza") ir pieejama plaša spektra jebkuras sarežģītības pakāpes zobārstniecība, mutes dobuma ķirurģija, zobu implantācija un protezēšana, zobu higiēna, balināšana, kā arī bērnu zobārstniecība.

"Mūsu klīnika ir vieta, kur pacienta labsajūta tiek likta pirmajā vietā un ir padomāts par visu, kas klientam ļautu justies droši un ērti – gluži kā mājās" apstiprina Dr. Līga Apine.

Informācija par klīniku ir atrodama mājaslapā https://www.apinesklinika.lv/