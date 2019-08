Mēbeles, kas noderēs vasarnīcā

Vasara ir tas laiks, kad pēc iespējas biežāk cilvēki dodas pie dabas, kurš - uz lauku mājām, kurš uz piepilsētas vasarnīcu. Ne mazums pūļu jāpieliek dārza iekopšanai un iekārtošanai. Cits vairāk pievēršas dārzniecībai, bet cits - mājas labiekārtošanai. Bet neviens dārzs nav iedomājams bez ērtām un kompaktām dārza mēbelēm, kas ļauj ieturēt maltītes svaigā gaisā, sauļoties un lasīt iemīļotās grāmatas. Kuras dārza mēbeles ieteicamas katrā vasarnīcā, un kuras noderēs gadījumos, kad ieradušies negaidīti viesi, par to pastāstīsim raksta turpinājumā.

Sauļošanās gulta

Saulainās dienas vasarnīcā visbiežāk tiek pavadītas gozējoties saules staros. Un kas gan tad var noderēt labāk, kā viegls un ērti saliekams sauļošanās krēsls-gulta? Parasti tie ir izgatavoti ar tērauda rāmi, kas ir ne tikai izturīgs, bet arī viegli transformējams. Tāpēc saliktā veidā sauļošanās krēsls-gulta neaizņems pārāk daudz vietas un būs viegli uzglabājams. Turklāt tas izgatavots no ūdensnecaurlaidīga materiāla, tāpēc to droši var atstāt pa nakti arī dārzā, nebaidoties no lietusgāzēm, kas varētu tai skādēt.

Sauļošanās gultas atzveltne ir regulējama Tev ērtā pozīcijā un tās konstrukcija ļauj to ātri pielāgot gan sēdēšanai, gan gulēšanai.

Galds un atpūtas krēsli

Jebkurā dārzā būtu vajadzīgs arī lietošanā un pārvietošanā ērts galds un krēsli, lai pēc apdarītiem dārza darbiem ap to varētu pulcēties visa ģimene un ieturēt omulīgas maltītes svaigā gaisā. To izvēlē var brīvi izpausties pēc vēlmēm un iespējām.

Ļoti ērti lietošanā ir galdi un krēsli, kas izgatavoti no plastmasas. Tiem neskādēs ne mitrums, ne saules stari. Toties daudz izsmalcinātāk dārzā izskatīsies pītās mēbeles, kuras gana labi izskatīsies gan iekštelpās, gan arī dārzā. Tomēr tās nebūtu ieteicams ilgstoši atstāt ārā un nakts laikā glabāt iekštelpās vai pārklāt ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu.

Dārza nojume

Lai nekas netraucētu ieturēt maltītes svaigā gaisā un nebūtu jābaidās no neatbilstošiem laika apstākļiem, dārzā ērti var iekārtot dārza nojumi. Tā pasargās ne tikai no lietus, bet arī no vēja. Dārza nojumes jumts var būt izgatavots no polietilēna, poliestera, PC dēļiem un plastmasas. Dārza nojumes izvēli nosaka tas, kādiem mērķiem tā tiks izmantota.

Ja tajā plānots arī uzstādīt grilu, jāizvēlas nojume, kuras jumts darināts no ugunsdroša materiāla. Polietilēna dārza nojumes būs visvieglāk uzstādāmas un arī nojaucamas, tomēr tās būs mazāk noturīgas pret stiprām lietus gāzēm un vēju. Pret negaidītiem laika apstākļiem labi nosargās dārza nojumes, kurām ieplānotas vairākas uzturošās sienas. Bet pret odiem - nojumes ar īpašiem pretodu tīkliem.

Saliekamā gulta

Lieka saliekamā gulta noderēs katrā saimniecībā, piemēram, gadījumos kad vasarnīcā sabraukušas plašas draugu vai radinieku kompānijas. Tās sevišķi noderēs vasarnīcās, kurās ir ierobežots telpu skaits vai tās ir neliela izmēra. Pateicoties tam, ka saliekamo gultu konstrukcija ir gana viegla, to var ērti pārvadāt un izmantot arī, piemēram, nakšņojot pie dabas tūrisma braucienā.

Saliekamās gultas interneta veikalā 220.lv atradīsi plašā klāstā. Konstrukciju daudzveidība ļaus ikkatram atrast savai mājsaimniecībai atbilstošāko. Turklāt tās ir ļoti viegli salikt un kompakti uzglabāt.

Šūpuļdīvāns

Kas gan var būt jaukāks par iecienītā žurnāla vai iemīļotās grāmatas lasīšanu, vienlaicīgi arī šūpojoties? Sevišķi, ja esi vienmēr pasargāts arī no negaidītiem nokrišņiem. Pateicoties ērtajai konstrukcijai, šūpuļdīvānu iespējams novietot jebkurā dārza nostūrī. Tā rāmis veidots no izturīga materiāla, bet jumts no ūdensnecaurlaidīga auduma, tāpēc to neapdraud mitruma ietekme, un to droši var atstāt ārā arī nakts laikā. Turklāt dīvāna spilvenus iespējams piemeklēt visdažādākajās krāsās un rakstos, piešķirot papildus akcentus un pieskaņojot tos citām dārza mēbelēm.

Auduma dīvāna spilvenus gan ieteicams pa naktīm uzglabāt iekštelpās, lai izvairītos no to piesūkšanās ar mitrumu. Ja plānots tos atstāt dārzā arī tumšajā dienas periodā, tad vislabāk izvēlēties dīvāna spilvenus, kas izgatavoti no ūdensnecaurlaidīga materiāla.