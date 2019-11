Menopauze. Kas tas ir un kas sievietei būtu jāzin?

"Menopauze, gluži kā liela daļa notikumu sievietes dzīvē, ir hormonāls process, kuru raksturo olnīcu darbības izsīkums. Estrogēnu un progesterona ražošana olnīcās izbeidzas, kā rezultātā vairs nenotiek ovulācija un pārtraucas menstruācijas.

Dzimumhormoniem ir plaša ietekme uz visām orgānu sistēmām, un šo hormonu iztrūkums, kas raksturīgs menopauzei, pastiprina novecošanās negatīvo efektu uz visu organismu. Menopauze sākas 12 mēnešus pēc pēdējām mēnešreizēm un šajā laikā var parādīties arī pamanāmas ādas un matu stāvokļa izmaiņas. Āda kļūst sausāka, plānāka, zaudē tvirtumu, mati kļūst plānāki un uz sejas var parādīties lieks apmatojums. Ādai pēc menopauzes ir nepieciešamas īpašas rūpes, ar kurām šīs novecošanās pazīmes var mazināt.

Pastiprināti ir jāpievērš uzmanība, lai ādu pasargātu no saules staru kaitīgās ietekmes. Dodoties ārā, ne tikai vasarā, bet arī ziemā ir jālieto saules aizsargkrēms ar aizsargfaktoru SPF 30 vai augstāku. Ar to jānoklāj ķermeņa daļas, kuras nesedz apģērbs. Saules aizsargkrēma lietošana samazina ādas vēža risku, aizkavē jaunu pigmenta laukumu veidošanos, kā arī var samazināt jau izveidojušos pigmenta laukumus, kuri rodas dzīves laikā uzkrātās saules iedarbības rezultātā. Pēc menopauzes āda kļūst plānāka, un arī šo procesu ir iespējams aizkavēt, lietojot saules aizsargkrēmu. Ar gadiem pieaug risks saslimt ar ādas vēzi, tādēļ ir vēlams pie dermatologa veikt ādas veidojumu pārbaudi, kā arī konsultācijas laikā apgūt pareizu ādas veidojumu pašizmeklēšanu un vienoties par piemērotāko ādas kopšanu.

Katrai sievietei būtu jāizveido ikdienas ādas kopšanas rituāls. Hormonālo pārmaiņu ietekmē ādā zūd ūdens daudzums, tā kļūst sausāka. Paātrināti zūd arī kolagēns. Pētījumos ir pierādīts, ka pirmo 5 menopauzes gadu laikā zūd aptuveni 30% no visa kolagēna, kas ir ādā. Pēc tam zudumi turpinās ar aptuveni 2% gadā. Samazinās arī zemādas tauku daudzums, zūd elasticitāte, parādās krunciņas, noslīd vaigu āda un izplūst sejas ovāls. Ikdienas kopšanā pirmais solis ir attīrīšana. Jāizvēlas maigs līdzeklis, kas ādu nesausina, tādēļ parastās ziepes nebūs piemērotas ne sejai, ne ķermenim. Pēc mazgāšanās jālieto mitrinošs krēms vai losjons. To var uzklāt arī dienas laikā, kad rodas sausas ādas sajūta. Īpaši vērtīgi, ja mitrinātāja sastāvā ietilpst hialuronskābe vai glicerīns, kas piesaista mitrumu no apkārtējās vides.

Menopauzē var pastiprināties jau esošās ādas problēmas. Izmainās ādas pH, tā kļūst jutīgāka un var rasties apsārtumi, pasliktināties tādu saslimšanu kā ekzēma un rozācija norise. Hormonālo svārstību rezultātā var parādīties akne, kuras ārstēšana vecuma īpatnību dēļ atšķirsies no pusaudžu aknes ārstēšanas. Samazinoties sievišķo hormonu daudzumam, uz sejas var parādīties nevēlams apmatojums. Visbiežāk tas skar augšlūpu un zodu. Mati uz galvas kļūst plānāki, dažkārt matu līnija uz pieres sāk atkāpties. Šo specifisko problēmu risināšanā vislabāk palīdzēs dermatologs, jo mūsdienās ir pieejams gan plašs medikamentu klāsts, gan dažādas procedūras. Matu izkrišanas gadījumā svarīga ir agrīni uzsākta ārstēšana.

Menopauze ir laiks dzīvē, kad jāizvērtē paradumi un jāsaprot, kā turpmāk veidot ikdienu, lai palīdzētu ķermenim saglabāt veselību un labu pašsajūtu. Pietiekams miegs, kaitīgo ieradumu atmešana, sabalansēts uzturs un pietiekama šķidruma uzņemšana liks arī ādai justies labāk. Veselīgs ķermeņa svars jācenšas uzturēt bez drastiskām diētām, sniedzot organismam nepieciešamās uzturvielas un sportojot. Pasaules Veselības organizācija rekomendē veikt 30 un vairāk minūšu ilgas mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes vismaz 5 dienas nedēļā. Tas var būt ļoti labs līdzeklis stresa mazināšanai, kas arī ir nozīmīgi gan sievietes kopējai labsajūtai, gan ādas veselībai. Atrodot līdzsvaru un harmoniju ikdienā, līdz ar menopauzi sākas jauns posms dzīvē, kurā uzkrātā pieredze un dzīves gudrība ļauj būt par sevi pašpārliecinātai, saglabāt dzīvesprieku un sasniegt arvien jaunas virsotnes."

Raksta autors: Elīna Sedleniece, ārsts rezidents ginekoloģijā.

