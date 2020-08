Menopauze un svara pieaugums

Kā no tā izvairīties?

Sievietēm pārejas posms, kas saistīts ar menopauzi, labsajūtas ziņā bieži vien nav patīkams. Šajā posmā nākas saskarties ne tikai ar tādiem simptomiem kā karstuma viļņi, pastiprināta svīšana, miega traucējumi, nervozitāte un garastāvokļa svārstības, bet mēdz pieaugt arī ķermeņa svars. Pētījumi liecina, ka vidēji sievietēm menopauzē svars pieaug par 0.5 kg gadā.1 Ķermeņa tauku procentuālais daudzums un vēdera apkārtmērs palielinās, turpretī muskuļu masa samazinās.2

Lai novērstu ķermeņa svara pieaugumu, būtisks ir veselīgs uzturs un fiziskas aktivitātes, tomēr sievietēm pārejas posmā un iestājoties menopauzei hormonālo izmaiņu ietekmē palēninās vielmaiņa, kā rezultātā notiek tauku uzkrāšanās. Protams, ir sievietes, kuras tas neskar, bet Prof.Dr.med. Petra Stute, kura Bernes (Šveices) universitātes ginekoloģijas klīnikā šajā jomā ir veikusi pētījumu, pieredze liecina, ka gandrīz visas sievietes pieņemas svarā, turklāt bieži vien tas notiek pat pāris mēnešu laikā. Tas sievietēm ir ļoti nepatīkami, jo, neraugoties uz uztura izmaiņām un fizisko slodzi, ir sajūta, ka tiek zaudēta kontrole pār ķermeni.

"Līdz ar izmaiņām svarā un ķermeņa aprisēs sāk mainīties sievietes paštēls. Bieži sievietēm šķiet, ka vairs nespēj kontrolēt svaru, lai gan tiek mainīti uztura paradumi un uzsāktas fiziskas aktivitātes. Jau karstuma viļņi vien ir nepatīkami, bet, kad pievienojas sajūta, ka ķermenis vairs nespēj sevi kontrolēt, pacientes jūtas slikti," saka Prof.Dr.med. Stute.

Ko darīt, lai profilaktiski novērstu ar menopauzi saistīto svara pieaugumu? Balstoties uz veikto pētījumu, Prof.Dr.med. Stute uzskata, ka šīs fizioloģiskās izmaiņas varētu palīdzēt mazināt sudrabsveces sakneņu sausā ekstrakta (Cimicifugae rhizomae extractum siccum) terapija.3 Prof.Dr.Petra Stute Bernes (Šveices) universitātes ginekoloģijas klīnikā ir veikusi pētījumu par sudrabsveces sakneņu sausā ekstrakta ietekmi uz svara pieaugumu sievietēm menopauzē. Pētījuma rezultāti liecina, ka sudrabsveces sakneņu sausais ekstrakts palīdz profilaktiski novērst ar menopauzi saistīto svara pieaugumu un vielmaiņas traucējumus – sievietēm, kas piedalījās pētījumā un kuras lietoja 13 mg sudrabsveces sakneņu sauso ekstraktu, ķermeņa masa un vielmaiņas parametri nemainījās.3

Sievietes pārejas posmā vēlas saglabāt savu labsajūtu, tāpēc ir nozīmīgs ir arī citos pētījumos apstiprinātais – sudrabsveces sakneņu sausais ekstrakts novērš tādus tipiskus klimaktēriskos simptomus kā karstuma viļņi, svīšana, garastāvokļa svārstības un miega traucējumi.4-6

"Climofemin" 6.5 mg tabletes

Sudrabsveces sakneņu sausais ekstrakts

(Cimicifugae rhizomae extractum siccum)

Augu valsts zāles klimaktērisko simptomu simptomātiskai ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes:

karstuma viļņi

svīšana

miega traucējumi

nervozitāte un garastāvokļa svārstības

Bezrecepšu medikaments.

Precīzas devas skatīt lietošanas instrukcijā.

Zāļu ražotajs: Max Zeller Söhne AG, Šveice

RAĪ: UAB „Sirowa Vilnius", Reklāmdevējs: AS Sirowa Rīga, tel. 67098250



Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA JŪSU VESELĪBAI

