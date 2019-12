Mutes dobuma veselības drauds – aftozs stomatīts

Ikdienas steigā, pienākumos un rūpēs par savu labsajūtu nereti piemirsts vai nepietiekami novērtēts ir mutes veselības stāvoklis – cilvēki par mutes dobumu sāk rūpēties tikai tad, kad nepatīkamas sajūtas vai sāpes ir kļuvušas traucējošas. Starp populārākajām populārākajām problēmām ir stomatīts, kas skar līdz pat 20% pieaugušo.

Aftozs stomatīts ir mutes dobuma gļotādas iekaisums, kam raksturīgi čūlaini izsitumi mutē – uz lūpu un vaigu iekšējām virsmām, mīkstajām aukslējām un citviet. Šī saslimšana var kļūt par traucēkli pilnvērtīgai ikdienas dzīvei – čūlas un to radītās nepatīkamās izjūtas var izraisīt apetītes trūkumu, jo barības uzņemšana kļūst apgrūtinoša. Tāpat aftozs stomatīts var novest pie tā, ka cilvēkam ir grūti sarunāties.

Stomatīta iemesli nav pilnībā saprasti, tomēr starp to galvenajiem ierosinātājiem min novājinātu imūnstistēmu. To var izraisīt nepilnvērtīgs uzturs stress, vitamīnu deficīts un citas lietas, tāpēc, domājot par mutes dobuma veselību un saskaroties mutes gļotādas iekaisumu, to nedrīkst ignorēt – tas var būt signāls nopietnākām vispārējā fiziskā stāvokļa problēmām.

Vieglākas formas aftozs stomatīts sadzīst vidēji nedēļas laikā, neatstājot rētas, bet smagākā formā slimība mazās aftas pārvērš dziļākās čūlās un var ilgt pat mēnesi, dzīšanas procesā atstājot rētas. Čūlas izraisītās sāpes un diskomfortu iespējams mazināt ar dažādu aptiekā iegādājamu želejveida un izsmidzināmu līzekļu palīdzību, kas veido aizsargpārklājumu, un tādējādi veicina un paātrina gļotādas bojājumu dzīšanu.

Ja mutē ir neparasti lielas čūlas, tās izplatās, neizzūd 10 dienu laikā un ilgāk, vai arī rada tik nepanesamas sāpes, ka grūti uzņemt ēdienu vai izdzert nepietiekamu daudzumu šķidruma, kā arī situācijās, kad čūlas mutē tiek novērotas kopā ar stipru drudzi, ir jāvēršas pēc palīdzības pie speciālistiem. Tāpat ar stomatologu vai ārstu jākonsultējas recidivējoša un smaga stomatīta gadījumos. Var apsvērt ārstēšanu ar sistēmiskajiem līdzekļiem, piemēram, kortikosteroīdiem un citām pretiekaisuma zālēm. Dažiem pacientiem var palīdzēt B grupas vitamīnu, folātu vai dzelzs papilddevu lietošana.

Ikdienā nevajadzētu piemirst, ka no daudzām iespējamām mutes dobuma veselības problēmām ir iespējams izvairīties, ievērojot higiēnas prasības un regulāri pārbaudoties pie stomatologa – tas var palīdzēt nepieļaut nopietnas slimības, kas mazina dzīves kvalitāti un kuru ārstēšana ir sāpīga.