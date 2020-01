No kādām kļūdām jāizvairās, plānojot ģimenes budžetu?

Nevienam nepatīk, ka viņam norāda, kā rīkoties ar naudu, tomēr mācīšanās no citu kļūdām var palīdzēt pieņemt pārdomātākus lēmumus. Viena no lielākajām kļūdām, ko cilvēki mēdz pieļaut - viņi neplāno savu budžetu. Iemesli tam mēdz būt dažādi, piemēram, pastāv uzskats, ka budžets ir pārāk ierobežojošs. Tomēr patiesībā budžeta plānošana sniedz daudz lielāku brīvību.

Ģimenes budžeta plānošana ne vienmēr ir vienkāršs uzdevums, jo svarīgi, lai tas ne vien labi izskatās, kad uzrakstīts uz papīra, bet ir arī maksimāli pielāgots Jūsu vajadzībām un dzīvesveidam.

Turpinājumā dažas tipiskas budžeta plānošanas kļūdas un ieteikumi, kā no tām izvairīties.

Uzkrājuma neveidošana

Viena no kļūdām, ko, plānojot budžetu, pieļauj daudzi, ir nerēķināšanās ar ārkārtas situācijām. Taču tādas rodas diezgan bieži un teju vienmēr nozīmē arī neparedzētus izdevumus.

Tādos brīžos var noderēt aizdevums internetā, tomēr tas vēlāk ir jāatdod, turklāt par aizdevuma izmantošanu ir jāmaksā.

Paredzot budžetā noteiktu naudas summu neplānotām situācijām, sajūta par nākotni un finansiālām iespējām būs daudz drošāka. Turklāt uzkrājuma veidošana ir arī labs veids, kā sakrāt kādiem Jums svarīgiem mērķiem.

Pajautājiet sev- cik daudz varat atlikt šonedēļ!?

Reālo izmaksu nenovērtēšana

Daži ikmēneša izdevumi ir nemainīgi, taču dažu summas ik mēnesi var atšķirties. Ir svarīgi, lai Jūs regulāri pārskatītu savu budžetu un gaidāmos izdevumus. Pretējā gadījumā riskējat, ka budžetā rodas iztrūkums un tā efektivitāte būtiski samazinās.

Ja nezināt, kam un cik daudz tērējat, ilgāku laika posmu, piemēram, mēnesi, pierakstiet visus savus izdevumus. Pēc tam tos sadaliet pa atsevišķām kategorijām. Tā iegūsiet skaidru priekšstatu par saviem naudas tērēšanas ieradumiem un varēsiet izveidot precīzāku budžeta plānu.

Nerēķināšanās ar finansiālajām iespējām

Domājot par nākotni, daudzas ģimenes izvirza nereālus mērķus. Piemēram, izlemj, ka pēc pāris mēnešiem viņu patēriņa kredīts būs pilnībā atmaksāts, taču paši nedara neko, lai tas notiktu. Vai arī - nemaz nerēķinās ar savām finansiālajām iespējām, izvirzot mērķus, kas nav reāli izpildāmi.

Nosakiet reālus mērķus. Izvērtējiet, cik daudz naudas tam nepieciešams, cik katru mēnesi šim nolūkam varēsiet atlikt. Un pēc tam dariet visu iespējamo, lai šo plānu īstenotu. Neaizmirstiet regulāri novērtēt progresu un veikt izmaiņas, ja nepieciešams.

Budžeta plānā netiek paredzētas izklaides

Budžets nav tikai obligātie maksājumi. Jums jāpiešķir finanses arī atpūtai un izklaidei. Kāda jēga smagi strādāt, ja nevarat baudīt sava darba augļus? Nosakiet, cik daudz varat tērēt šim nolūkam un dariet to. Izpratne sniegs Jums lielāku brīvību un vairāk prieka.

Izdevumi netiek iedalīti kategorijās

Aplūkojiet budžeta plānu un pārbaudiet, kā iedalāt izdevumus pēc to veida. Piemēram, kategorijā ''Komunālie maksājumi'' Jūs varat iekļaut maksājumus par elektrību, gāzi, televīziju, internetu.

Nedalot izdevumus atsevišķās kategorijās, daudz grūtāk būs novērtēt, kuri izdevumi palielinās vai samazinās.

Varat arī sadalīt izdevumus pa kategorijām un pēc tam aprēķināt, cik procentus no ikmēneša ienākumiem Jūs tērējat šiem izdevumiem.

Nauda tiek ņemta no citām kategorijām

Neplānojot budžetu, Jūs faktiski atraujat naudu no citām dzīves jomām. Ja savlaicīgi maksājat visus rēķinus, bet regulāri pārtērējat pārtikai paredzēto, var rasties kārdinājums atlikt kāda rēķina apmaksu vai nepārdomāti noformēt aizdevumu.

Ir svarīgi noteikt katras izdevumu kategorijas limitus un nekad tos nepārsniegt. Ja tomēr vajadzīga papildu nauda, neņemiet to no tām izdevumu kategorijām, kas ietekmē jumtu virs galvas, ēdienu uz galda, kā arī Jūsu kredītvēsturi.

Nesekošana budžeta plāna izpildei

Ir ļoti ieteicams regulāri pārskatīt budžetu. Budžeta plāns darbosies tikai tad, ja veltīsiet laiku tā izveidei un pats galvenais - ievērošanai. Ja izveidosiet plānu, bet neievērosiet to, nespēsiet sasniegt savus finanšu mērķus.

Regulāri, piemēram, reizi divās nedēļās, pārskatiet savus izdevumus, lai saprastu, vai viss rit pēc plāna. Tas arī palīdzēs savlaicīgi novērst kļūdas un ieviest korekcijas, ja tādas būs nepieciešamas.

Nerunāšana ar partneri par finansēm

Visbiežāk par finansēm un to plānošanu atbildību uzņemas viens no partneriem. Lai arī tas var būt labi, tomēr var rasties problēmas. Neatstājiet partneri neziņā par to, kam tērējat naudu. Ieplānojiet sarunas par šo tēmu, lai vienotos par ģimenes prioritātēm, aktuālajiem izdevumiem un tālākajiem plāniem. Tā Jūs stiprināsiet savstarpējo uzticēšanos un veidosiet kopējo nākotni.

Ieradums veidot ģimenes sapulces palīdzēs arī labāk pielāgot budžetu aktuālajām vajadzībām. Piemēram, ja šomēnes iztērēts vairāk, nekā plānots, varat vienoties, ka nākamajā mēnesī tēriņus samazināsiet, lai kompensētu iztrūkumu.

Lai iegūtu un saglabātu finansiālo stabilitāti, budžeta plāna veidošana ir ļoti būtiska. Ņemiet vērā augstāk minētos ieteikumus un izveidojiet budžeta plānu, kas atbilst Jūsu ģimenes vajadzībām.





Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt!