Populārā seriāla 'Džeimstauna' jaunās sezonas pirmizrāde būs skatāma kanālā 'Epic drama'

Populārā seriāla "Džeimstauna" jaunā sezona ekskluzīvi būs vērojama kanālā "Epic Drama". Seriāla turpinājumā trīs galvenās varones - Džoselina, Alise un Veritija - ar jaunām piedzimšanām, nāvēm un laulību laušanu mainīs spēkā esošo situāciju. "Džeimstaunas" otrās sezonas pirmizrāde kanālā "Epic Drama" būs vērojama jau 9. jūnijā!

Jau sākotnēji bija skaidrs, ka šis seriāls būs pieprasīts, un tā otro sezonu sāka filmēt vēl pirms pirmās sezonas demonstrēšanas. Pirmās sezonas astoņas sērijas vidēji noskatījušies vairāk nekā 1,3 miljoni skatītāju, padarot to par vienu no visvairāk vērotajām oriģināldrāmām Apvienotās Karalistes kanālā Sky1. Tāpat skatītāji izmantojuši iespēju drāmu skatīties sev ērtā laikā, dažādās straumēšanas platformās to noskatoties vairāk nekā 3,2 miljoniem lietotāju. Turklāt šī statistika turpina augt!

Nu "Džeimstauna" ir atpakaļ ar jaunu sezonu, kas pilna ar žilbinošiem notikumiem mīlestībā, karā un diplomātijā. Mājvietas radīšana Jaunajā pasaulē ir netīrs bizness. Vai mūsu kolonistiem izdosies savu sirdsapziņu saglabāt tīru? Labvēlīgas attiecības ar iezemiešiem ļauj iegūt ietekmi pilsētā, taču neviens vīrietis vai sieviete nav gatavs bez cīņas atdot savu Virdžīnijas bagātību daļu. Politika ietekmēs it visu komūnu, un cīņa par pārākumu turpināsies.

"Džeimstauna" nominēta un ieguvusi vairākas BAFTA un "Emmy" balvas. Aizvadītajā mēnesī seriāla trešā sezona nonāca pie skatītājiem Apvienotajā Karalistē, un arī tā uzņemta ar augstiem reitingiem.

"Džeimstaunas" otrā sezona TV skatītājiem būs pieejama ekskluzīvi kanālā "Epic Drama" - jau 9. jūnijā, pulksten 21:10!

Epic Drama TV kanāls pieejams TET, LMT, Balticom, MCK klientiem. Jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties ar savu TV operatoru.