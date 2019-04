Septiņi padomi veiksmīgai naudas sadalei laulībā

Vai tā būtu laulība vai vienkārši kopdzīve, katrās attiecībās pienāk brīdis, kad ir jāsāk runāt par bankas kontu saturu, krājkontiem un pensiju plāniem. Un lielais jautājums ir – kā izveidot kopīgu budžetu, un kā to veiksmīgāk pārvaldīt?

Veiksmīga ģimenes budžeta izveide sākotnēji var šķist sarežģīts uzdevums. Pirmkārt, katrai no pusēm ir sava izpratne par naudas pelnīšanu un tērēšanu. Otrkārt, var atšķirties arī ienākumu un kredītsaistību apmērs, kā arī aktuālie izdevumi. Jūs savienojat dzīves, bet savienot budžetus varētu būt šī uzdevuma sarežģītākā daļa. Taču, uzturot godīgu komunikāciju, iespējams izveidot plānu, kas strādā un apmierina abas puses.

Strīdi par naudu ir viens no biežākajiem šķiršanās iemesliem. Tādēļ šis ir viens no jautājumiem, kur prasme rast kompromisus ir ļoti svarīga. Neatkarīgi no tā, vai jūs tikai nesen esat sākuši pievērsties savu attiecību finansiālai pusei, vai arī to kārtojat jau kādu laiku, šeit ir daži padomi, kas varētu palīdzēt.

Tavs, mans, mūsu

Ja pelna abi, tad ir vieglāk – katram ir savs bankas konts, kā arī viens kopējais, kurā abi iegulda naudu kopīgajiem izdevumiem. Tas ir vienkāršākais veids, kā dalīt finansiālo slogu, saglabājot finansiālo neatkarību.

Ko tad, ja viens no partneriem pelna vairāk?

Ļoti iespējams, ka laulāto algas ir atšķiras, turklāt šī atšķirība var būt ļoti liela. Tādā gadījumā kopīgos izdevumus, piemēram, mājokļa īres un uzturēšanas izmaksas dalīt uz pusēm. Izveidojiet sarakstu ar visiem aktuālajiem izdevumiem, bet pēc tam runājiet par algām un to, cik katra no pusēm var ieguldīt kopīgo mērķu īstenošanā.

Regulāra naudas jautājumu apspriešana

Naudas jautājumus nevajadzētu laist pašplūsmā – par tiem jārunā regulāri. Ieviesiet paradumu apspriesties par aktuālajiem jautājumiem un mērķiem, kā arī izmaiņām ienākumos vai izdevumos. Tas palīdzēs savlaicīgi ieviest nepieciešamās korekcijas, kā arī efektīvi risināt sarežģījumus.

Kā izlemt, kurš par ko maksā

Vispirms jādefinē, kuras ir tās izmaksas, kas tiek dalītas – īre, komunālie maksājumi, automašīnas uzturēšanas izmaksas, kredītlīnija, kas noformēta, lai segtu kopīgās izmaksas.

Padomājiet arī par tādu jautājumu kā kredītsaistības, kas noformētas vēl pirms stāšanās laulībā. Ja kādai no pusēm ienākumi ir ievērojami lielāki, iespējams, var piedāvāt piedalīties šī parāda dzēšanā.

Iekrājumi nākotnei

Jūsu iekrājumu plānam vajadzētu būt jūsu kopīgam lēmumam, kas balstīts uz īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem. Varbūt jūsu īstermiņa mērķis ir ceļojums nākamajā vasarā, savukārt ilgtermiņa – mājas iegāde. Pārliecinieties, ka abas puses ne vien zina par šiem mērķiem, bet arī tiem piekrīt. Izvēlieties ērtāko uzkrājuma veidošanas stratēģiju un pieturieties pie plāna.

Ieguldījumi

Noteikti jāapspriež arī ieguldījumu jautājums – īpaši tas, kas attiecas uz ieguldījumiem pensiju plānā. Svarīgi, lai ieguldījumu stratēģija būtu mērķtiecīga un efektīva. Jums ir nepieciešams kopīgs plāns un mērķis.

Iespējams, viena no pusēm sapņo doties pensijā 55 gadu vecumā, kamēr otra vēlas strādāt vēl ilgi pēc tam. Ja jūs par šiem jautājumiem nerunāsiet, tad jūsu pensionēšanās ballītē jūs sagaidīs pārsteigums – un ne tas patīkamākais.

Pienākumu dalīšana

Pārvaldīt naudu nenozīmē tikai saplānot, kā dalīt izdevumus. Tas arī ietver rūpes par to, lai rūpes par naudas pārvaldīšanu tiek sadalītas vienlīdzīgi. Piemēram, viens ir atbildīgs par rēķinu apmaksu, otrs – par pārtikas vai citu nepieciešamo lietu iegādi.

AIZŅEMIES ATBILDĪGI, IZVĒRTĒJOT SAVAS IESPĒJAS ATMAKSĀT