Svarīgi vannas istabai – izvēlēties labu tualetes podu un vannu

Ja pats neesi īstens remontdarbu meistars, tad, iespējams, uzticēsi šo uzdevumu kādai firmai, kas ir specializējusies remontdarbu veikšanā. Reizēm ar labām atsauksmēm var nepietikt, lai izvēlētos labāko risinājumu, jo svarīgi, lai sakristu arī gaumes. Ir meistari un firmas, kam ir attīstīts savs "rokraksts'', un atkāpes no tā tiek pieļautas par lielāku samaksu. Lai izvairītos no tādiem gadījumiem, iesakām sazināties ar vairākiem uzņēmumiem, un tikai tad vienoties ar vienu no tām par darbu izpildi. Pirms remontdarbu sākšanās noteikti atzīmē kritērijus, kuri Tev ir būtiski– praktiskums, askētiskums, minimālisms, ērtības u.c. Gluži kā pret remontdarbu strādnieku izvēli jāattiecas atbildīgi, ir vēl citi lēmumi, kuri jāpieņem tikai Tev. Un tā ir vannas izvēle. Tāpat pārdomāti jāiegādājas tualetes pods. Tā kā ar šiem uzdevumiem Tu vari tikt galā pats, šajā rakstā palīdzēsim iepazīties ar kritērijiem, pēc kuriem iegādāties tualetes podu un vannu.

Tas, kādu tualetes podu un vannu izvēlēties, pirmkārt, atkarīgs no telpas izmēriem un iespējām. Abām šīm precēm jābūt atbilstošām Taviem auguma parametriem.

Tualetes podi ir pieejami divu veidu: stiprināmi pie grīdas vai stiprināmi pie sienas. Ja auguma proporcijām Tev neērts būs standarta izmēra pie grīdas stiprināmais pods, tad pie sienas stiprināmu tualetes podu vari izvietot tik zemu vai tik augstu, cik vien nepieciešams. Šāds tualetes pods manāmi arī atvieglos uzkopšanas darbus, jo tam nav saskarsmes ar grīdu un grīdas uzkopšanu var ērti veikt arī i-robots.

Pie sienas stiprināms pods diemžēl neiederēsies pilnīgi jebkurā vannas istabas dizainā, tādēļ gara auguma cilvēkam, lai pielāgotu pie grīdas stiprināmu podu, to var uzstādīt uz maza podesta. Ar vannas izmēru būs vienkāršāk, jo tiek piedāvāti vairāki izmēri. Tāpat vannām ir arī dažādas formas. Ir gan klasiskas vannas, gan stūra, tāpat tiek piedāvātas dažādas funkcijas - ar masāžas efektu, burbuļu radīšanu, u.c.

Tualetes poda vai vannas virsma ir vēl viens būtisks factors, pēc kā izvēlēties šīs preces. Jo gludāka būs tualetes poda vai vannas virsma, jo atvieglotāka būs to uzkopšana. Atceries iegādāties arī labus tīrīšanas līdzekļus un švammītes, kas ir atbilstoši konkrētajai virsmai un to nesaskrāpēs, tādējādi saīsinot preces mūžu!

Būtiski ir atcerēties, ka, jo garāka būs vanna, jo vairāk būs nepieciešams ūdens, lai to piepildītu pilnu, tātad ekonomiskāka būs mazāka izmēra vanna. Savukārt podu var izvēlēties gan ar dubulto skalošanas sistēmu (kad ūdeni iespējams nolaist divos režīmos ar atšķirīgu tilpumu), gan parasto skalošanas sistēmu. Ekonomiskāks variants būs dubultā noskalošanas sistēma, jo vari izvēlēties, cik daudz ūdens nepieciešams katrai reizei.

Šīs labi zināmās un ierastās preces vari padarīt neikdienišķākas ar dažādām lampiņu virtenēm vai iebūvētām gaismiņām. Tualetes podam vari iegādāties dizainam pieskaņotu poda vāku. Ir cilvēki, kas izvēlas uz poda vāka uzdrukāt kādu sev mīļu mājdzīvnieku vai savu moto. Vannai vari iegādāties speciālu paliktni, uz kura nolikt lietas, ja vannā mēdz našķoties ar augļiem vai nepieciešams novietot šampānieša glāzi, aromātiskās svecītes vai grāmatu.

Skaistas un modernas santehnikas preces un to piederumus vari iegādāties internetvaikalā 220.lv. Ienāc un izvēlies jau šodien!