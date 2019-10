Tavs nākotnes stils – jūrnieks Deniss, kas pārdod somiņas

Soma, kas neapniks un mainīs krāsu atkarībā no apgaismojuma, vairs nav zinātniskā fantastika. Internetveikalā tavasoma.lv pieejamas mugursomas, gurnu somas, maki un clutch somiņas, kas ļaus izcelties pūlī, sola tā īpašnieks Deniss Jerjomins. Liekot roku uz sirds, viņš garantē ne tikai kvalitatīvus, bet arī oriģinālus aksesuārus, jo daudzām somām piemīt hameleona daba – uzspīdinot gaismu, tās sāk zaigot visās varavīksnes krāsās!

No kuģa klāja līdz internetveikalam

Šobrīd Deniss ir ne tikai uzņēmējs, bet arī Latvijas Jūras akadēmijas 4. kursa students – kādreiz viņš kļūs par kuģa vadītāju. Draugi apgalvo, ka puisis ir īsts viesulis, jo ne mirkli nesēž uz vietas. Tādēļ, saprotot, ka līdz nākamajam semestrim būs vairāk brīvā laika, jo prakse jau nokārtota, viņš īstenoja sapni par savu biznesu. Draudzenei pavisam nejauši izdevās atrast izdevīgas lidojuma biļetes uz Ķīnu, tā nu viņš nokļuva Guandžou pilsētā. Tobrīd tur notika iespaidīga mājas tekstila, apģērba un aksesuāru izstāde. "Tik liela kā Daugavpils! Tur vajadzētu autobusu vai vilcieniņu, lai no viena gala nokļūtu otrā. Tā bija iespēja satikt ražotājus un klātienē vienoties par sadarbību. Ir zināms, ka arī lielie zīmoli kā "Armani" un "Dolce&Gabbana" daudzas detaļas ražo Ķīnā, bet saliek visu kopā Itālijā. Tādēļ nav pamata domāt, ka Ķīnā ražotās lietas ir mazāk kvalitatīvas, tas ir stereotips!"

Denisa uzmanību izstādē piesaistīja ģeometriska raksta somas, vienīgi ražotāju noteikums bija tāds, ka visām pasūtītajām somām jābūt vienādām. Bet, liekot lietā smaidu un harizmu, izdevies pierunāt ražotājus atsūtīt dažādus modeļus. "Pirmais pasūtījums bija 300 somas, visa māja bija pilna! Šobrīd ar noliktavas un biroja telpām palīdz mamma, esmu iekārtojies viņas SPA salonā, daudz no viņas varu mācīties, jo viņa ir īsta biznesa lēdija," atklāj Deniss. Izurbties cauri grāmatvedības un mājaslapas veidošanas lietām nebija viegli, bet vislielākais izaicinājums bija uzsākt biznesu, pašam esot citā valstī, jo piecas dienas pēc somiņu saņemšanas, Deniss kāpa uz kruīza kuģa klāja, lai uz diviem mēnešiem dotos praksē.

Birojs starp navigācijas kartēm

Esot uz kuģa, Deniss ir kuģa kapteiņa palīga ēna un bieži vien viņš labo navigācijas kartes – ja notiek kāda avārija vai tiek pamanīts vraks, tas jāatzīmē kartē. Pamatā gan tiek izmantotas elektroniskās kartes, bet ja pazūd elektrība, tad noder papīra kartes. Līdz šim Deniss strādājis uz tankkuģiem, bet šoreiz divus mēnešus stažējies uz kruīza kuģa. "Tā kā man ir gana daudz jūras prakses, bija nepieciešams īss līgums, turklāt vietā, kur ir interneta pieeja, jo katru dienu strādāju ar veikala lietām – rakstīju rēķinus, sazinājos ar grāmatvedi. Viss notika strauji – saņēmu zvanu, ka pēc nedēļas jālido uz Belfāstu Anglijā, kur, starp citu, būvēts Titāniks. No turienes sāku darbu uz kuģa, kas kursēja starp Skotiju un Ziemeļīriju, tāpēc vienmēr bija pieejams internets. Strādājot uz tankkuģiem, bija citādi – pusotru mēnesi brauc no vienas ostas uz otru un esi priecīgs, kad beidzot redzi zemi. Reiz uz kuģa pavadīju pusgadu, vien divas reizes tiekot nost no klāja, lai pastaigātu pa ostu," Deniss skaidro.

Pāris dienu laikā viņš atrada cilvēkus, kas parūpēsies par darbiem Latvijā, bet pats pieslēdzās darbiem vakaros – apstrādāja pasūtījumus, lika bildes sociālajos tīklos. Tā nu sanāca, ka internetveikals uzsāka savu darbību Denisam pašam esot jūrā!

Viņš priecājas, ka pirmo trīs mēnešu laikā par saņemto produktu nav saņemtas sliktas atsauksmes. Reiz gan kāds bija pikts, ka Denisu nevar sazvanīt, bet tobrīd viņš bija tik tālu jūrā, ka mobilie sakari nebija pieejami.

Somiņas, kas tur līdzi jaunākajiem Lexus modeļiem

Bieži vien pirmā reakcija, ieraugot somu – tās iederētos filmās par nākotni. Pats Deniss tās salīdzina ar jaunākajiem Lexus automašīnu modeļiem, jo to līnijas atgādina ģeometriskus nogriežņus. Tomēr lielākie tavasoma.lv fani ir bērni, katru dienu viņš saņem vairākas ziņas: "Viņi raksta, ka vecāki nedod naudu somai, bet ļoti tādu vēlas! Pārsvarā somiņas pērk sievietes, jo pagaidām ir tikai viens unisex modelis – tās ir gurnu somiņas, ko iegādājas arī vīrieši. Šobrīd galvenais ir apmierināt sievietes," smej Deniss. Viņš savā Instagram profilā raksta, ka saprot sievietes no pusvārda. Tas tādēļ, ka uzaudzis dāmu lokā, gribot negribot, ar sievietēm bija jāatrod kopīga valoda. Kopš sācis pārdot somiņas, arī ballītēs Denisu ielenc meiteņu pūlis un sarunas temats nav tālu jāmeklē.

Internetveikalā pieejami teju 30 dažādi somiņu veidi, turklāt dažādās krāsās, tās visas izgatavotas no eko ādas un pat klasiska stila piekritējas atradīs ko savai gaumei. Vasarā izpirka pilnīgi visas mazās mugursomas, bet septembrī populārākā bija clutch somiņa. Runājot par iecienītākajām krāsām, vasarā dāmas izvēlējās luminiscējošās somas, bet septembrī tieši otrādi – mierīgākus toņus. Diemžēl lielo mugursomu pasūtījums ceļā aizkavējās un nepaguva uz veikalu atceļot līdz 1. septembrim, bet Deniss neraizējas un saka, ka visam savs laiks un katrai precei savs pircējs.

Viņš smej, ka viņam jābūt arī stilistam, plānojot pasūtījumus. Domājot par Ziemassvētku laiku, sortimentā jau parādījušās tik spīdīgas somiņas kā svētku eglītes, Deniss plāno izveidot arī dāvanu komplektus. Bet lielā izpārdošana būs novembra sākumā, kad var gaidīt vismaz 30% atlaidi.

Mugursoma atstarotāja vietā

Izrādās, ka mugursoma var kļūt par visai vērtīgu aksesuāru, jo luminiscējošās somas tumšā laikā, kad tām uzspīd automašīnas gaismas, kļūst par spožu atstarotāju! Tāpēc šādus modeļus vecāki pērk bērniem. Īpašs modelis ir lielā iepirkumu soma, ko var salocīt kā kubu, jo sānos tai iešūtas spiedpogas, bet mazajām clutch somiņām ir noņemama plecu ķēdīte.

Runājot par kvalitāti, Deniss aicina pircējus pievērs uzmanību somiņu šuvēm, tas ir pirmais, kas jāapskata. Šuvumam jābūt gludam un vienmērīgam, diedziņi nedrīkst būt atiruši. Deniss iesaka rūpīgi apskatīt šuves arī somiņas iekšpusē, kā apdarinātas iekšējās kabatas. Viņš garantē, ka katrs ģeometriskās figūras eko ādas gabaliņš ir rūpīgi izgriezts un pielīmēts, viss apstrādāts ļoti rūpīgi. Daži apgalvo, ka līdzīgas somas var iegādāties "AliExpress", tādēļ Deniss plāno vienu pasūtīt un nolikt blakus, lai katrs pircējs var aptaustīt un salīdzināt kvalitāti gan pēc izskata, gan taustes.

Iegādājoties somas virs 40 eiro, dāvanā katrs pircējs saņem kosmētikas maciņu, kas pieejams dažādās krāsās. Deniss iesaka piesekot tavasoma.lv Instagram profilam, jo stāstos var tikt pie promo kodiem, kas nodrošina pat 25% atlaidi. Pats Deniss norāda: "Es garantēju, ka šīs somas ir kvalitatīvas, turklāt, iegādājoties tās internetveikalā, piegāde ir divu dienu laikā. Dažreiz es pats to somu aizvedu pircējai uz mājām! Daudziem ir svarīga iespēja to apskatīt dzīvē, tādēļ somas no visām pusēm aptaustīt var Čaka ielā 128."

Foto autors: Edijs Elksnis