Urīnceļu infekcijas. Vai vainīgs aukstums?

Rudenī un ziemā sievietēm veselība ir īpaši jāsargā. Vēsā un mitrā laikā urīnceļu saslimšanas ir biežāk sastopamas. Sievietēm, kas ir jutīgas pret aukstumu, iespējami dažādi saslimšanas simptomi, kas var radīt diskomfortu, piemēram, bieža urinēšana, urīns ar nepatīkamu aromātu, dedzinoša sajūta urinēšanas laikā vai sāpes vēdera lejasdaļā. Ievērojot dažus piesardzības pasākumus, no tā var izvairīties.

Auksts soliņš un atkailināta jostasvieta

Vai bērnībā ir bieži gadījies dzirdēt aizrādījumu par sēdēšanu uz auksta soliņa vai akmens, lai neapsaldētos? Daudzi uzskata, ka ziemā urīnceļu infekcija rodas neatbilstoša apģērba dēļ, piemēram, atkailinātas jostasvietas dēļ. Tā ir māņticība, un atrašanās aukstumā vai sēdēšana uz aukstas virsmas neizraisa infekciju.

Aukstā virsma var tikai to paātrināt

Saslimšana ir saistīta ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Svarīgi ir zināt, ka daži cilvēki ir uzņēmīgāki pret šāda veida infekcijām. Viens var aukstā laikā plāni ģērbties un bez jebkādām sliktām sekām staigāt slapjām kājām,sēdēt uz aukstas virsmas, kamēr otram tas vienmēr beidzas ar urīnceļu infekciju. Taču atšķirību nosaka nevis tas, ka pirmajam ir stiprāks urīnpūslis, bet gan labāks aizsardzības mehānisms. Tāpēc organismam ir grūtāk cīnīties pret baktērijām, kas var atrasties urīnceļos, nokļūt urīnpūslī un nierēs un izraisīt infekciju.

Citi riska faktori

Risku iegūt urīnceļu infekciju palielina neveselīgs dzīvesveids un konkrētas darbības dzimumakta laikā. Dzimumakta laikā nekaitīgās baktērijas, kas dzīvo makstī, var viegli iekļūt sievietes urīnizvadkanālā, pa kuru tās var nokļūt urīnpūslī. Tāpēc ir ļoti svarīgi urinēt pēc iespējas drīzāk pēc dzimumakta.

Ir arī svarīgi rūpēties par ķermeņa intīmo daļu higiēnu, lai baktērijas no anālās atveres nenokļūtu urīnizvadkanālā. Maksts un anālās atveres apvidum ir jābūt tīram. Atgādinām, ka dzimumorgānu apvidu pareizi ir noslaucīt no priekšpuses uz aizmuguri, lai baktērijas no anālās atveres un maksts nenokļūtu urīnizvadkanālā.

Maksts dabiskais pH līmenis var mainīties arī antibiotiku lietošanas laikā. Lietojot dažas zāles, var samazināties lactobacilli baktēriju daudzums organismā. Maksts vides līdzsvars ir ļoti svarīgs, lai nelabvēlīgās baktērijas pārlieku nesavairotos, un tāpēc ir jānodrošina veselīga maksts vide.

Profilaktiski pasākumi

Ir ļoti svarīgi ēst veselīgi un ar uzturu uzņemt daudz vitamīnu gan vasarā, gan ziemā. Pārliecinieties, vai dzerat pietiekami daudz šķidruma. Izdzerot no 2 līdz 3 litriem ūdens dienā, mazinās iespēja iegūt urīnceļu infekciju, jo, bieži urinējot, baktērijas tiek izskalotas no urīnpūšļa, pirms tās pārlieku savairojas. Turklāt, bieži urinējot, urīna koncentrācija ir vājāka, un tāpēc urīnceļi tiek mazāk kairināti.

Imūnsistēmas darbību var uzlabot arī, lietojot C vitamīnu, cinku, D vitamīnu un citus vitamīnus un minerālvielas. Ievērojot šos norādījumus, varat uzlabot organisma veselību un nebaidīties no aukstuma.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar www.idelyn.lv

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.