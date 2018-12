Uzdāviniet mammai un tētim smaidu

Latvijas zobārsti par to, kā palīdzēt vecākiem atrisināt zobu problēmas.

Latvijā ir izplatīta zaudētu zobu problēma, un, pēc statistikas, visbiežāk zobārstniecības klīniku pacienti ir vecāka gadagājuma cilvēki, un tas nozīmē, ka riska grupā ir arī mūsu vecāki. Kā palīdzēt mammai un tētim atkal iegūt skaistu, veselīgu smaidu, bet kopā ar to arī agrāko dzīvesprieku? Latvijas zobārstniecības un zobu implantoloģijas speciālisti sniedz atbildes.

"Pirmkārt, jāņem vērā vecāka gadagājuma cilvēku svarīga īpatnība. Visbiežāk šiem pacientiem nav zināšanu par jaunākajiem pētījumiem un izstrādnēm zobārstniecības jomā, tādēļ tie kopj zobus savā ierastajā režīmā, kas diemžēl bieži vien nav pietiekams. Tā kā gados veci pacienti bieži vien nepārzina modernās zobārstniecības iespējas, tad viņi par to uzzina, sēžot mūsu kabinetos, kad slimības jau ir grūtāk ārstējamās stadijās. Secinājums: mums ir vairāk jāsaudzē savi vecāki un jāinformē viņi par to, kādas zobu kopšanas metodes šodien ir aktuālas. Vēl jo vairāk, ja vecu cilvēku nomoka zobu trūkums, tad viņam ir jāzina, ka stereotips par neērtām un dārgām protēzēm jau sen ir pagātne. Ikvienam ir tiesības uz skaistu smaidu un pilnvērtīgu dzīvi," skaidro zobārste un zobārstniecības privātprakses vadītāja Dina Gnitecka.

Otrs faktors, kuram, pēc speciālistu domām, ir būtiska nozīme veiksmīgā ārstēšanā – savlaicīgs ārsta apmeklējums. Liela daļa vecāku pacientu atliek vizīti dēļ diskomforta un bailēm no zobārsta, un tas kļūst par apburto loku – jo ilgāk notiek vilkšana garumā, jo sarežģītāka un dārgāka var būt ārstēšana. Ir vērts paskaidrot vecākiem, ka, pateicoties jaunām metodēm un tehnoloģijām, profilakse un izmeklējumi šodien notiek ātrāk un kvalitatīvāk, tādēļ no tiem nav jābaidās, īpaši ņemot vērā, ka lielāko daļu manipulāciju var veikt iespējami mazāk vizīšu laikā.

"Lai arī kas sekotu ārstēšanas procesā, jebkurā gadījumā pirmais solis uz skaistu smaidu būs vispārējs mutes dobuma izmeklējums. Tas jāveic, lai noskaidrotu kaulaudu kvalitāti, novērtētu blakus esošo zobu stāvokli un sakodienu," skaidro Valmieras klīnikas "Ģimenes zobārstniecība" zobārsts – implantologs Vitālijs Gnusins. "Turklāt jau no paša sākuma jāinformē ārsts par to, ko vēlaties no ārstēšanas, vai jūsu vēlmes sakrīt ar speciālista piedāvātajiem risinājumiem, kurus viņš piedāvā. Ir ļoti svarīgi, lai zobārsts sniegtu jums saprotamu un izsmeļošu informāciju par visiem variantiem," stāsta Dr.Gnusins.

Inovatīvas tehnoloģijas un modernas ārstēšanas metodes šodien palīdz likvidēt tādas problēmas, ka vēl nesen šķita neizārstējamas. Taču jāņem vērā, ka pacientiem vecākiem par 40 gadiem, zobu atjaunošana teju vienmēr būs saistīta ar implantāciju. Speciālisti uzsver, ka šobrīd tas ir standarta risinājums šādu situāciju risināšanai. Un te rodas trešais svarīgākais apsvērums, kas uztrauc lielāko daļu cilvēku – ārstēšanas iespējamās izmaksas.

Vecāka gadagājuma pacientu vidū joprojām ir populārs viedoklis, ka smaida atjaunošana krietni "sitīs pa kabatu", taču jaunās izstrādnes un plašais implantoloģijā izmantojamo materiālu klāsts ir būtiski mainījis konkrētā medicīniskā pakalpojuma cenu politiku.

Uz jautājumu par cenu veidošanos šajā nozarē atbild zobārste – protēziste Jeļena Medžreija no klīnikas "Citydental":

"Implantus, kurus ražo tirgus līderi, raksturo kvalitāte un labi veiksmīgas ieaugšanas rādītāji. To ietekmē materiāli, no kuriem ir gatavoti implanti, to virsma, forma un implanta savienojums ar zoba kronīti, kā arī izplatība pasaulē. Augstākās kvalitātes implanti maksā dārgāk, nekā mazāk zināmu ražotāju implanti. Implantu cena ir cieši saistīta ar ieguldījumiem zinātniskajos pētījumos, klīniskajos testos un nepārtrauktās inovācijās, taču vienlaikus jāņem vērā, ka implants, kuru ieaudzē žokļa kaulā, ir paredzēts intensīvai lietošanai nevis dažu gadu, bez dažu gadu desmitu laikā, tādēļ tā kvalitāte un zobārsta pieredzei implantoloģijā ir ārkārtīgi liela nozīme."

Ārstēšanas cena ir atkarīga no tā, cik zobi ir jāatjauno. Ir svarīgi saprast, ka ilgtermiņa perspektīvā implantācija ir daudz izdevīgāka nekā citas zobu atjaunošanas metodes. Aprēķins ir vienkāršs: tiltiņš viena zaudēta zoba atjaunošanai maksā aptuveni 700 – 800 eiro, taču pēc septiņiem līdz desmit gadiem to nāksies mainīt. Platīte, kas atjauno visu zobu rindu, maksā aptuveni 500 – 600 eiro, taču tā sagādā lielas neērtības. Savukārt implants ar kronīti viena zoba atjaunošanai izmaksās aptuveni 1200 eiro, un tas var kalpot ļoti ilgi. Ja ir jāatjauno visa zobu rinda, tad šim nolūkam var būt nepieciešami tikai divi implanti, pacientam tas izmaksās aptuveni 2000-2100 eiro.

Protams, pārdomas par tēriņiem zobu atjaunošanai ir svarīgas, taču galvenais jautājums, kurš būtu jāuzdod vispirms – cik lielā mērā mainīsies mūsu tuvinieku dzīve, ja viņi spēs ne tikai komfortablāk ēst, bet arī, pateicoties veselam un skaistam smaidam, kļūs pārliecinātāki par sevi un dzīvespriecīgāki? Atbalstīsim vecākus, uzdāvināsim tiem jaunu smaidu un labāku dzīves kvalitāti!

Informācija par implantiem pieejama gan zobārstniecības klīnikās, gan internetā, to var arī atrast implantu ražotāja Straumann vietnē – www.straumann.lv.

