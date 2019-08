Vai internetā var iegādāties labu dīvānu? Atbilde ir: protams, ka var! Mūsdienās cilvēki arvien biežāk izvēlas pirkt dažādas preces un pakalpojumus internetā, tādēļ arī uzņēmumi to ņem vērā, pielāgojoties patērētāju vēlmēm. Dažkārt pat var šķist, ka plašajā mēbeļu sortimentā ir grūti orientēties un atrast tieši to, kas vajadzīgs tev. Tieši tāpēc esam sagatavojuši šo rakstu ar svarīgākajiem jautājumiem, kas jāpārdomā, pērkot dīvānu internetā. Seko tiem, un tu noteikti nevilsies savā pirkumā!

Kā dīvānu izmantosi?

Šeit ir vērts padomāt par to, vai dīvāns tiks izmantots kā atpūtas un pulcēšanās vieta ikdienā, vai arī kā sēdvieta formālākā atmosfērā, kas tiks izmantota retāk? Ne mazāk svarīgi ir saprast arī to, kas šo mēbeli lietos. Piemēram, ja mājoklī mitinās gara auguma cilvēki, viņiem ērtāk būs sēdēt dziļākā dīvānā. Savukārt senioriem vai cilvēkiem ar ceļgalu/locītavu problēmām derēs seklāks dīvāns ar stingru muguras daļu.

Kura dīvāna forma ir tev piemērotākā?

Pēc tam, kad esi noskaidrojis, kā dīvāns tiks izmantots, vajadzētu izvēlēties šim mērķim atbilstošu mēbeles formu. Pietiekami ērti un dziļi stūra dīvāni, kurus var iegādāties šajā mājas lapā, būs ideāli piemēroti filmu baudīšanai kopā ar ģimeni vai lielāka ciemiņu skaita uzņemšanai. Formālākai videi piestāvēs dīvāna ar pazeminātu atzveltni, savukārt komplekti, kuros ietilpst dīvāns un mīkstais krēsls, derēs sarunu stūrīša iekārtošanai viesistabā.

Cik liels dīvāns tev nepieciešams?

Lai to saprastu, vispirms vajadzētu ņemt vērā telpas platību. Mazā istabā nebūtu prātīgi likt lielu dīvānu, kas aizņems teju visu grīdas platību. Savukārt lielā istabā kompakts dīvāns nebūs ievērojams, tādēļ šeit var izvēlēties ko apjomīgāku, piemēram, U-formas modeli, stūra dīvānu vai komplektu ar vairākiem elementiem.

Kā izvēlēties dīvāna apdares materiālu?

Šis aspekts ir svarīgs, jo tas ietekmē gan mēbeles izskatu, gan arī tās kalpošanas laiku. Grūtāk tīrāmus materiālus, piemēram, velūru, ieteicams izvēlēties dīvāniem, kuri tiks izmantoti retāk vai arī tad, ja mājās nav mazu bērnu un dzīvnieku. Turpretī izturīgāki pret traipiem un nodilumu būs gobelēna apdares dīvāni, kurus arī varēs vieglāk iztīrīt. Eko āda un mākslīgās ādas materiāli rada izsmalcinātu atmosfēru telpā, kā arī ilgi kalpo, ar noteikumu, ka tos pareizi kopj un saudzē.

Kā izvēlēties dīvāna krāsu?

Visvieglāk dīvāna krāsu būs izvēlēties, ja ņemsi vērā telpā esošos toņus un motīvus. Neitrālie toņi iederēsies jebkurā telpā, it īpaši, nelielā, turklāt, ja pēkšņi rodas vēlme pēc kā košāka un krāsaināka, vari papildināt dīvānu ar spilgtāku krāsu dekoratīvajiem spilveniem. Savukārt dīvāni ar dažādiem rakstu un ziedu motīviem būs laba izvēle, ja mēbele tiks intensīvi izmantota un mājoklī ir mazi bērni. Uz šādas apdares būs grūtāk redzēt traipus, kurus ne vienmēr izdodas iztīrīt. Savukārt vienkrāsaini, bet koši dīvāni noderēs tiem, kas vēlas, lai mēbele kalpotu kā akcents un centrālais telpas objekts.

Kā zināt, vai dīvāns ir labas kvalitātes?

Gan stūra dīvāni, gan arī citi to veidi sastāv no vairākām daļām, tai skaitā, rāmja, atsperēm un polsterējuma, kas ietekmē to, cik ērta un droša būs mēbele. Piemēram, pēc tam, kad piecelies no dīvāna, tā formai vajadzētu atjaunoties. Savukārt atzveltnei jābūt veidotai ar pietiekami stingru karkasu, lai pret to varētu droši atbalstīties.

Kādas īpašības tev ir svarīgas?

Pērkot dīvānu, padomā, vai tev nepieciešams modelis, ko var viegli pārveidot par guļvietu. Iespējams, tev var noderēt dīvāns ar veļas kasti. Padomā, vai mēbelei, ko pirksi savam mājoklim, ir vajadzīgi roku balsti?

Kur iegādāties dīvānu?

Netērē laiku un pūles, staigājot pa tirdzniecības vietām – ielūkojies interneta veikala 220.lv piedāvājumā ar vairāk nekā 770 dažādiem dīvānu modeļiem visām gaumēm!