Vēlies novājēt, neatsakoties no gardām maltītēm?

Tuvojoties pavasarim, aizvien aktuālāka kļūst vēlme atbrīvoties no ziemā uzēstā tauku mētelīša. Cik daudz gan nav dzirdēts par to, kas ir nepieciešams, lai zaudētu liekos kilogramus. Ieteikumi ir daudz un dažādi. Pārsvarā tie saistīti ar lieliem ierobežojumiem, kurus ilgtermiņā reti kurš ir spējīgs izturēt, kā rezultātā visas "brīnumdiētas" beidzas ar kārtīgu paēšanu un zaudētie kilogrami atgriežas ar uzviju.

Lai kliedētu sieviešu prātos tik ļoti iesakņojošos mītus par uzturu, liekajiem kilogramiem, to zaudēšanu un formas uzturēšanu, fitnesa trenere Agnese Grauduma ir izveidojusi programmu - Fit Body 6 nedēļu veselīga uztura izaicinājumu sievietēm, kurš notiek slēgtā Facebook grupā un pēdējā laikā gūst aizvien lielāku atzinību daudzu sieviešu vidū, jo ar tā palīdzību viņas ir spējušas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, uzlabot pašsajūtu, iegūt slaidu un tonizētu ķermeni, un pats galvenais - tas viss ir panākts, neatsakoties ne no vienas produktu grupas un gardiem ēdieniem.

Kas ir Fit Body veselīga uztura izaicinājums un kā tas darbojas?

Pirmkārt, svarīgi pieminēt, ka izaicinājums notiek virtuāli, slēgtā Facebook grupā, tāpēc tam var pievienoties sievietes, neatkarīgi no atrašanās vietas (izaicinājums notiek latviešu valodā). Izaicinājuma laikā dalībnieces katru nedēļu saņem gatavu ēdienkarti, kurā ir norādīts detalizēts apraksts par katras maltītes pagatavošanu un kaloriju skaitu. Ēdienkartē var atrast ļoti daudz veselīgus gardumus, gan saldus, gan sāļus. Visas maltītes ir paredzētas ātrai un vienkāršai pagatavošanai, respektējot mūsdienu sievietes steidzīgo dzīvesveidu. Treneres mērķis ir palīdzēt sievietēm saprast to, ka no ēdiena ir nevis jāatsakās, bet to ir pareizi jāiekļauj sava ēdienkartē. Lai notievētu,nav nepieciešams atteikties ne no graudaugiem, piena produktiem, augļiem, gaļas vai kā cita. Gluži otrādi - jo plašāka un bagātīgāka ir tava ēdienkarte, jo skaistāka ir tava āda, augums un jo labāka ir pašsajūta.

Fit Body 6 nedēļu izaicinājuma ēdienkarte ir veselīga, sabalansēta uztura paraugs, tā sastādīta ar mērķi samazināt lieko svaru, taču, tā kā katrai dalībniecei ir savs individuāls mērķis (kāda vēlās zaudēt daudz kilogramus, kāda tikai pāris, bet cita vēlās svaru uzturēt, koncentrējot uzmanību uz auguma tonizēšanu, ēdot veselīgu un garšīgu maltīti), izaicinājumā trenere dalās ar padomiem, kā vari pielāgot ēdienkarti atbilstoši tieši savam personīgajam mērķim.

Lai notievētu, diemžēl, nepietiek tikai ar veselīgu recepšu krājumiem, jo arī veselīgu produktu izvēle negarantē atbrīvošanos no liekā svara, tāpēc, ka arī veselīgie ēdieni nereti satur daudz kalorijas. Svarīgi ir kontrolēt kopējo dienā uzņemto enerģijas daudzumu un uzturvielu balansu, pretējā gadījumā cīņa ar liekajiem kilogramiem var kļūt ilgstoša, nomācoša un neefektīva.

Tieši šī iemesla dēļ Fit Body 6 nedēļu veselīga uztura izaicinājumi ir guvuši tik lielu popularitāti. Klientu rezultāti ir vislabākais apliecinājums tam, ka pieturēšanās pie noteikta plāna ir galvenā panākumu atslēga. Dalībniecēm nav jādomā par to, ko viņas ēdīs rīt, parīt un pēc nedēļas. Viss jau ir sagatavots, atliek tikai sekot norādēm un tievēt.

Pievienojies arī tu jaunajam Fit Body 6 nedēļu veselīga uztura izaicinājumam!

Šobrīd notiek aktīva dalībnieku uzņemšana slēgtajā grupā, nepalaid garām - reģistrācija tikai līdz 28. februārim.

Sūti savu pieteikumu, kā arī aplūko citu dalībnieču rezultātus šeit: http://www.fitbody.lv/s35/uztura-izaicinajums/

Seko jaunumiem no treneres Agneses viņas Instagram profilā.

