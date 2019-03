Veselības profilakse vienmēr izmaksā lētāk nekā slimošana! Kā ātri atjaunot ziemas novājināto imunitāti?

Kad mūsu organisms jūt diskomfortu, parādās nogurums, nomāktība un pirmās depresijas pazīmes, tie ir tikai pirmie signāli par drīzu slimību. Kad jūtamies slikti, pirmais jautājums, kurš būtu sev jāuzdod: kas organismam ir pietrūcis, kādas bioloģiski aktīvās vielas mēs neuzņemam pietiekoši, kur mūsu aizsardzībā ir izveidojies robs? Šādi robi ir bīstami, lai gan šobrīd tie rada tikai nelielu diskomfortu, tie vājinot organisma aizsargspējas, ilgtermiņā mūs var pakļaut daudz bīstamāku slimību riskam. Slavenais fitoterapeits B. Skačko apgalvo – no imunitātes vājuma līdz onkoloģijas diagnozei ir jāgaida vien 5-10 gadi.

Labai imunitātes veselībai ir nepieciešams ārkārtīgi plašs bioloģiski aktīvo vielu klāsts. Līdz ar to, iedzerta C vitamīna tablete, apēsts citrons vai ķiploks, visticamāk, kopējā ainā neko mainīt nespēs.

Kā liecina pētījumi, normālai imunitātes funkcijai, bez C vitamīna ir nepieciešams vēl garš saraksts ar daudzām citām bioloģiski aktīvām vielām un minerāliem. Tātad akūtu deficītu ar pārtiku kompensēt neizdosies, tie ir jālieto papildus pareizam uzturam!

Lietojam tikai dabīgas izcelsmes vitamīnus.

Ņemot vērā, ka sintētiskie vitamīni tiek sintezēti pārsvarā no naftas produktiem, ieteiktu izlemt par labu dabīgajiem vitamīnu kompleksiem - ekstraktiem. Izvēloties dabīgos vitamīnus, noteicošais vienmēr ir to izejvielu bioloģiskā aktivitāte, BAV (bioloģiski aktīvo vielu) daudzveidība konkrētā izejvielā, aktīvo vielu daudzums un koncentrācija. Tāpat neieteiktu ekstraktu maisījumus, jo daudzas aktīvās vielas mēdz savstarpēji neitralizēties, kā arī tiek izjaukts dabīgais BAV līdzsvars preparātā, līdz ar to zaudējot to efektivitāti.

Kurš ekstrakts ir labākais?

Visiem pazīstamā Žeņšeņa sakne ir līderis augu valsts aptieciņā, bet visas dabas aptiekas nepārspēts līderis ir ziemeļbriežu panti. Ziemeļbrieža jaunajos radziņos - pantos, ziemeļbriedis koncentrē visus to bezprecedenta ātrajai augšanai nepieciešamās vielas. Šo vielu klāsts ir milzīgs, tas satur visu cilvēka veselībai nepieciešamo, sākot no visām dabā sastopamajām aminoskābēm, plašu vitamīnu klāstu, beidzot ar selēnu, lipīdiem, glikozaminoglikāniem un augšanas faktoriem IGF, kā arī citokīnus. Kas kompleksi iedarbojoties, nebeidz pārsteigt ar savu unikālo iedarbību uz cilvēka veselību.

Ko dara pantu ekstrakts?

Panti jau tūkstošiem gadu tiek plaši izmantoti tradicionālajā Austrumu medicīnā. Arī Rietumu medicīna tos atzinusi kā drošākos un efektīvākos imūnregulātorus pasaulē. Analizējot pantu ekstrakta sastāvā esošās vielas, ir zinātniski apstiprināta tā iedarbība uz šūnu reģenerāciju, imunitāti, nervu, kaulu, zobu, ādas un matu veselību. Izpētīta arī pantu pozitīvā iedarbība uz enerģijas vielmaiņas procesiem, asins sastāvu, sirdsdarbību, hormonālo un citām sistēmām.

Labākais no pantu ekstraktiem – Ražots Latvijā

Jau 5 gadus Latvijā tiek ražots pantu ekstrakts- Epsorīns, kurš izpelnījies nedalīti pozitīvas atsauksmes no tā lietotājiem. Epsorīns tiek iegūts no Jakutijas savvaļas ziemeļbriežu pantiem. Produkts izstrādāts un tā klīniskie pētījumi ir veikti daudzās KF ārstniecības iestādēs. Ražošana notiek pēc patentētas tehnoloģijas, kas ļauj ekstraktā pārnest perfektu panta BAV formulu jūsu veselībai. Epsorīns ir pilnīgi dabīgs un dabai draudzīgs produkts, jo pantu iegūšana nekaitē un nenodara ciešanas dzīvniekiem. To ieguve ir salīdzināma ar vilnas cirpšanu aitām un tie ātri ataug.

Epsorīns - dārgs vai vērtīgs?

Tūkstošiem cilvēku, kas jau šodien lieto Epsorīnu, ir atzinuši, ka neskatoties uz šķietami augsto cenu, kas aptiekās svārstās no 57 līdz pat 79 eiro par pudelīti, Epsorīna lietošana viņiem sanākot pat izdevīgāka, kā agrāk lietotie, uztura bagātinātāji. Piemēram, daudzas Epsorīna sastāvā esošās BAV pat nav iespējams ķīmiski sintezēt, bet pārējās vienā kompleksā nemaz nav nopērkamas. Pie tam, profilaktiskos nolūkos, Epsorīns jālieto tikai pa pudelītei reizi 3-6 mēnešos, kas veselības profilakses izmaksas padara pat līdzvērtīgas sintētisko vitamīnu izmaksām.

Lieliskam produktam – lieliskas atsauksmes:

Epsorīns Latvijā ir pieejams vien 5 gadus, bet paspējis jau iegūt daudz pozitīvas atsauksmes par tā iedarbību. Epsorīna lietotāji labprāt dalās savā pozitīvajā pieredzē un iesaka to arī citiem. Atšķirībā no mums pierastajiem, perfekti režisētajiem reklāmas klipiem, ražotājs piedāvā samērā robusti filmētu materiālu, kur cilvēki saviem vārdiem izsakās par savu pieredzi ar produktu. Piedāvājam iepazīties ar dažiem:

Populārās grāmatas "Svina garša" autors, rakstnieks Māris Bērziņš Epsorīnu lieto jau 3 gadus.





Māris intervijā stāsta par savu 30 gadu ilgo cīņu ar C hepatītu un to, kādus rezultātus ieguva lietojot Epsorīnu. Epsorīns nespēj izārstēt C hepatītu, bet Mārim tas palīdzējis atjaunot veselību, lai varētu veiksmīgi iziet ārstēšanas kursu. Šobrīd jau C hepatīts Mārim ir izārstēts, un viņš turpina lietot Epsorīnu veselības profilaksei.

Aktieris Jānis Paukštello intervijā stāsta par pieredzi ar Epsorīnu.

Jānis intervijā stāsta par savu kājas traumu un to, kā 3 mēnešos Epsorīns palīdzēja atgūt veselību pēc smagajām operācijām. Jānim atgriezās enerģija, uzlabojās pašsajūta un bez problēmām varēja noiet jau 3-4 kilometrus. Atceras arī senāku pieredzi ar pantu ekstraktu, kā tas palīdzējis cīņā ar prostatas problēmām.

Hepatīta biedrības vadītāja Olita Mengote atzinīgi izsakās par Epsorīnu.

Olita stāsta par C hapatīta problēmām Latvijā un to kā Epsorīns ļoti labi darbojas, tas C vīrusu iznīcināt nevar, bet pat hepatologi brīnās par to, ka hepatīta slimniekam, divu gadu laikā kļuvušas pilnīgi normālas analīzes. Pēc Epsorīna cilvēki jūtās lieliski, man 70 gadu vecs pacients teica, es tagad skrienu kā 18.gadu vecs puika.

Vairāk par produktu:

Papildus informāciju par produktu un daudzas citas atsauksmes Jūs atradīsiet produkta oficiālajā interneta vietnē: www.epsorin.lv

Bezmaksas konsultācijas par produkta lietošanu: +371 22300061, +371 6776699

Kur nopirkt Epsorīnu?

Preparātu visizdevīgāk ir pasūtīt no ražotāja noliktavas. Produkta cena, pasūtot pie ražotāja ir 55 eiro, papildus pieejama arī elastīga atlaižu sistēma. Ražotājs piedāvā ātras bezmaksas piegādes visā Latvijā, kā arī izdevīgas piegādes visā pasaulē.

Pasūtījuma noformēšanas forma internetā:

Pasūtīt produktu

Epsorīns pieejams arī vairākos desmitos aptieku visā Latvijā, sev tuvāko aptieku varat sameklēt šajā kartē:

Ražotājs SIA CORRECT reg.nr. LV30003739106, Jelgavas iela 74, Rīga, LV-1004

Vienmēr atceraties, pat vislabākais UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!

