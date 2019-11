Viči snow crab no augstvērtīgā aļaskas mintaja – lielisks papildinājums ikdienas ēdienkartei

Daudzveidīga ēdienkarte – atslēga labai veselībai un dzīvespriekam! Ikvienam no mums ikdienā nepieciešami daudz un dažādi vitamīni un minerālvielas, jo īpaši tas attiecas uz bērniem. Kā nodrošināt augošam bērnam veselīgu un daudzveidīgu uzturu, turklāt vēl gardu un spēcinošu?





Piedāvājam ģimenes ēdienkarti bagātināt ar VIČI SNOW CRAB no augstvērtīgā Aļaskas mintaja! Zivis ir ļoti vērtīgs uzturvielu avots, ko uztura speciālisti iesaka iekļaut maltītēs pat vairākas reizes nedēļā. Kvalitatīvi, dabīgas izcelsmes, nedārgi un vienkārši pagatavojami zivju produkti - vai patiesi ir iespējams šāds savienojums? Aļaskas mintajs atbilst visaugstākajām prasībām attiecībā uz to, ko varam sagaidīt no zivju ēdieniem – liels olbaltumvielu un minerālvielu daudzums, maz taukvielu. VIČI SNOW CRAB var izmantot gan kā uzkodas, gan sastāvdaļu dažādu gardu ēdienu pagatavošanā, turklāt tas ir salīdzinoši nedārgs un plaši pieejams lielākajos tirdzniecības tīklos.

Mūsdienās, kad neierobežotās iespējas ļauj baudīt dažādus eksotiskus ēdienus no visas pasaules, nav viegli tos visus pārzināt un izvērtēt. Tādēļ esam kļuvuši piesardzīgāki un izvērtējam rūpīgāk ražotāju reputāciju un produktu izcelsmes vietu, jo vides piesārņojuma sekas liek sevi manīt. Īpaši tas attiecināms uz zivīm, jo būtiskas ir ne tikai to garšas īpatnības, bet arī izcelsmes vieta un ieguves veids. Un tas patiešām ir svarīgi, jo no šiem faktoriem atkarīga ir gan produktu kvalitāte, gan garša un ietekme uz cilvēka veselību. VIČI SNOW CRAB šajā ziņā ir izcils piemērs – tas ir gatavots no Aļaskas mintaja, kas nāk no tīras, nepiesārņotas vides, nav mākslīgi audzēts un barots, turklāt tā nozvejas reģionos tiek saglabāta un uzturēta ūdenstilpņu ekosistēma.

TĪRĀ, DABISKĀ VIDĒ AUGUŠAS ZIVIS

Zivju delikatešu cienītājiem arvien grūtāk atrast produktus ar lielisku garšu un samērīgu cenu, kas nākušus no tīras, ekoloģiski nepiesārņotas vides. Viens no šādiem produktiem ir krabju nūjiņas jeb surimi, kuru gatavošanā tiek izmantots Aļaskas mintajs - VIČI SNOW CRAB. Mintajs pie mums gan ir mazāk zināma, tomēr ļoti vērtīga zivs, jo īpaši, ja tā nāk no Aļaskas reģiona.

Pateicoties tam, ka Aļaskā ir zems iedzīvotāju blīvums un tā atrodas tālu no rūpnieciskā piesārņojuma avotiem, tiek uzskatīts, ka Aļaskas ūdeņi ir pasaulē tīrākie. Tajos esošās zivis aug dabiskā vidē un mintaja nozveja neizjauc dabisko ekoloģisko līdzsvaru; zivis tiek nozvejotas atklātā okeānā, kur tās ir peldējušas tīrā ūdenī, brīvi migrējot Klusā okeāna ziemeļu daļā, un barojušās ar pārtiku, ko nodrošina daba. Aļaska var tikt uzskatīta par vienu no bagātākajiem jūras velšu avotiem pasaulē.

AĻASKĀ TIEK UZTURĒTA DABISKĀ EKOSISTĒMA UN SAGLABĀTAS ZVEJNIECĪBAS TRADĪCIJAS





Atšķirībā no lielajiem zvejniecības uzņēmumiem, tie, kuri darbojas šajā teritorijā, cīnās pret pārmērīgu nozveju, dabisko biotopu iznīcināšanu un piesārņojumu. Ilgtspējīga zvejniecība ļauj saglabāt lielu zivju sugu daudzveidību nākamajām paaudzēm, jo par prioritāti tiek izvirzīta vide un atbildīga attieksme pret dabas resursiem, nevis komerciālie ieguvumi. Šī reģiona zvejnieki rūpējas, lai tiktu uzturēta ūdens tilpņu dabīgā ekosistēma un to iemītnieku dzīves kvalitāte, tādejādi, uzsverot, ka jūras veltes ir svarīgs dabas resurss un ļoti vērtīgs valsts ekonomikas elements. Tāpēc zvejas prakse Aļaskas reģionā pasaules mērogā ir atzīta kā ilgtspējīgas zvejniecības paraugs, ko pastāvīgi uzlabo, pamatojoties uz zinātniskajiem pētījumiem, kas ļauj labāk rūpēties par zivju sugu veselīgumu. Daudzas zvejniecības tradīcijas šajā reģionā tiek nodotas ģimenēs no paaudzes paaudzē – mazie ģimenes uzņēmumi, zvejojot, nodrošina sev visu nepieciešamo pilnvērtīgai dzīvei. Viens no produktiem, kura sastāvā ir zivis, kas tiek nozvejotas pēc Aļaskas ilgtspējīgās zvejniecības parauga un godājot senās zvejniecības tradīcijas šajā reģionā, ir VIČI SNOW CRAB surimi nūjiņas.

VIČI SNOW CRAB NO AĻASKAS MINTAJA – VĒRTĪGS OLBALTUMVIELU UN MINERĀLVIELU AVOTS, UN VESELĪGĀKA IZVĒLE IKDIENĀ

Pastāv uzskats, ka surimi nūjiņas tiek gatavotas no zivju pārstrādes atlikumiem un ir zemas kvalitātes, neveselīgs produkts. Tas noteikti nav attiecināms uz VIČI SNOW CRAB, jo tā pamatā ir sasmalcināta un apstrādāta dabiski augušas zivs fileja, kas tiek pārveidota par vienmērīgu, baltu masu. Pievienojot olu baltumus, eļļu, sāli un citas nepieciešamās sastāvdaļas šai masai, tiek pagatavoti surimi produkti. Salīdzinājumā ar citām krabju nūjiņām, VIČI SNOW CRAB nūjiņas satur visvairāk (56%) surimi, kura galvenā sastāvdaļa ir Aļaskas mintajs un tas šobrīd ir augstākais rādītājs no Baltijā pieejamās produkcijas. Turklāt VIČI SNOW CRAB produkcija ir vērtīgs olbaltumvielu, minerālvielu un Omega-3 taukskābju avots, kā arī satur maz kalorijas. To var izmantot gan kā uzkodu starp ēdienreizēm, gan kā sastāvdaļu dažādos ikdienas ēdienos.

VIČI produkti SNOW CRAB ir vienīgie Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kas marķēti ar īpašu "Alaska Seafood Marketing Institute" etiķeti, kas norāda un apliecina, ka produkta galvenā sastāvdaļa ir Aļaskas reģiona ūdeņos augušais mintajs.

Dažas receptes ar VIČI SNOW CRAB:

Avoti:

https://lv-pdf.panda.org/sugas_ekosistmas/zivis/mintajs_alaskas_pollaks/

http://www.pdf.lv/uploads/dokumenti/Zivis/Zivju_gids_2015_Lielais.pdf