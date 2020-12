Ziemassvētku dāvanu tendences: pieaugušie steidz pirkt rotaļlietas ne tikai bērniem, bet arī sev

Katru gadu viena no populārākajām dāvanām ir rotaļlietas bērniem, taču šogad vērojamas jaunas tendences – pieaugušie labprāt iegādājas rotaļlietas arī sev, atsaucoties uz tādiem kulta seriāliem kā "Friends" un "Stranger Things". Šogad gatavošanās svētkiem sākusies agrāk nekā citus gadus, tā liecina pieaugošie rotaļlietu un spēļu pārdošanas apjomi tirdzniecības centrā internetā "220.lv". Kādas ir šī gada aktualitātes un – kāpēc dāvanu iegādi nevajadzētu atlikt?

"Sākoties sezonālajam tirdzniecības drudzim, labākās un kārotākās rotaļlietas drīz var nebūt pieejamas. Tāpēc gudrākie Ziemassvētku vecīši jau steidz sarūpēt populārākās rotaļlietas, lai tās varētu izvēlēties no plašākā preču piedāvājuma un iegādāties par labākām cenām," stāsta "220.lv" mārketinga un komunikācijas vadītāja Līga Bubko.

To, ka būtu jāsāk laikus domāt par rotaļlietu iegādi, pārliecinoši pierāda pārdošanas apjomu dati. Salīdzinot datus par septembra noslēdzošo nedēļu ar novembra vidus datiem, "220.lv" rotaļlietu pārdošanas apjomi ir palielinājušies gandrīz par četrām reizēm.

Pandēmija ietekmējusi rotaļlietu izvēli un sortimentu

Pavasarī, globālās pandēmijas ietekmē, rūpnīcu darbība visā pasaulē apstājās. Pēc tirgotāju domām, šogad rotaļlietu ir saražots mazāk, tāpēc tirgū novērojams produktu iztrūkums. "Lielākais trūkums tirgū ir jūtams konstruktoru un puzļu kategorijā, jo tās ir rotaļlietas, kuras kļūst arvien populārākas ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo vidū. Tā kā "220.lv" komanda tradicionāli gatavošanos svētku periodam sāk jau pavasarī, uzskatām, ka ar mūsu krājumiem pietiks, lai Ziemassvētki varētu ienākt katrā mājā," stāsta Bubko.

Arī šogad nemainīgi populārāko rotaļlietu vidū ir interaktīvās rotaļlietas – runājošas, lidojošas, ar radioviļņiem vadāmas, transformējamas, braucošas un daudzas citas. Vairākus gadus pēc kārtas pircēju iecienītākā prece ir bijusi viens no "Fur Real" pūkainajiem, runājošajiem dzīvnieciņiem. Savukārt, ja pērn par gada rotaļlietu atzina rotaļu lāci, šogad stafeti pārņēmuši ķenguri. Popularitāti nezaudē arī galda spēles un lielizmēra rotaļlietas, kas kalpo arī kā interjera dizaina elementi. Kā vēsta "220.lv", šogad iecienītas dāvanas ir arī preces rokdarbiem – mozaīkas, modelēšanas un zīmēšanas piederumi.

Spēlējas ne tikai bērni

Jau vairāku gadu garumā vislabāk pārdoto rotaļlietu pozīcijas ieņem klasiskie konstruktori. To popularitāte ir manāmi pieaugusi kopš pirmā pandēmijas viļņa, palīdzot bērniem atrast jaunas aktivitātes, ar ko aizpildīt brīvo laiku. Lego ir viens no populārākajiem konstruktoriem, ko pierāda pārdošanas apjomi šī gada rudenī – tie pieauguši par divām reizēm, salīdzinot ar šo pašu laika periodu pērn. Šogad tirdzniecības centrā internetā 220.lv ir ieviests jaunums – Lego konstruktori pieaugušajiem, kas ir sarežģītāki un sastāv no sīkākām detaļām.

"Pārdošanas dati liecina, ka Lego ir populāra spēle visai ģimenei – to iecienījuši gan bērni, gan arī atklājuši pieaugušie. Krāsaino klucīšu būvēšana pavisam noteikti var nodrošināt jautru un kvalitatīvi pavadītu laiku kopā ar visu ģimeni," stāsta "220.lv" mārketinga un komunikācijas vadītāja.

Svētku periodā iepirkumu grozā ļoti bieži atrodami Adventes kalendāri. Šogad to piedāvājums ir daudzveidīgāks, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem – sākot no "Lego", "Playmobil" līdz skaistumkopšanas līdzekļiem vai pat Adventes kalendāriem mājdzīvniekiem.

P ircēji atrod lētākus zīmolus

""220.lv" Marketplace pastāvīgi pievienojas jauni tirgotāji, tāpēc šogad saviem klientiem varam piedāvāt daudz plašāku rotaļlietu izvēli – gandrīz 15 tūkstošu rotaļlietu plašu sortimentu. Starp tām ir ne tikai klasiskās, bet arī dažādas jaunākās un aktuālākās spēles, kā arī netradicionālās vai lielizmēra rotaļlietas," stāsta Bubko.

Bubko norāda, ka klientu paradumi pamazām mainās. Ja agrāk galvenokārt izvēlējās tikai labi pazīstamus zīmolus, pēdējos gados arvien vairāk tiek pirktas mazāk pazīstamu ražotāju rotaļlietas, kas pēc izskata un funkcijām ir līdzīgas, bet to cena ir daudz draudzīgāka. "Mēs vērojam sociālo tīklu pieaugošo ietekmi uz klientu izvēli. Dažādi blogi, produktus aprakstošie video paplašina pircēju redzesloku, kas ļauj viņiem iepazīties ar rotaļlietām un nebaidīties izmēģināt vēl neiepazītus zīmolus. Viens šāds atklājums ir zīmols "Smiki", kurš ir pieejams arī "220.lv". Šogad esam pārdevuši par trīs reizēm vairāk "Smiki" rotaļlietu nekā pērn, " stāsta Bubko.

"Smiki" produktu klāsts ir ļoti plašs – tajā atrodamas gan košļājamās rotaļļietas zīdaiņiem, gan arī mūzikas instrumenti, konstruktori un citas izglītojošās rotaļlietas bērniem. Ziemassvētku dāvanu vidū parādās arī tādas preces, kā bērnu šūpoles, staiguļi, auto sēdekļi, dažādi aksesuāri – knupīši, krūzes, dvieļi un mugursomas.

Populārāko rotaļlietu TOP4:

1. Robots Balloon Puncher Silverlit Ycoo Robot Kombat

2. Zīmēšana gaisā PICTIONARY AIR

3. Lidojošā feja Spin Master Hatchimals Pixies Crystal Flyers

4. Interaktīvs Smiki kucēns - pūdelis ar auklu