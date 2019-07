Arī citādais ir skaists. Pašmāju fotogrāfe unikālā fotoprojektā atklāj, ko nozīmē vitiligo

''Arī citādais ir skaists!'' Ar šiem vārdiem pašmāju fotogrāfe Kitija Jurcika nolēmusi izveidot fotogrāfiju sēriju ar cilvēkiem, kuriem ir ādas pigmentācijas traucējumi jeb Vitiligo. Par fotoprojektu ''Viņa'' lasītājiem stāsta autore Kitija, kurai pašai ir šī retā ādas slimība. Tāpat arī iepazīsties ar varoņu stāstiem – kā, par spīti visam, izdevies sevi iemīlēt.

Vitiligo izpaužas kā baltu dažādas formas un lieluma plankumu veidošanās uz ādas, un līdz šim atklātās procedūras vai medikamenti to nespēj izārstēt pilnībā. Tā kā vitiligo, it īpaši vasarā, kad ķermenis iesauļots, ir labi pamanāms, tas neviļus piesaista apkārtējo cilvēku skatienus, kas arī cilvēkam ar augstu pašapziņu var izraisīt diskomfortu un mulsumu. Tāpat arī citu neizpratne par to, kāpēc otra ķermeni klāj balti plankumi, var radīt jautājumus un pat kritiku par to, kā cilvēks ar šo slimību izskatās.

Fotoprojekta autore Kitija stāsta, ka brīdī, kad viņai diagnozēts vitiligo, ļoti pārdzīvojusi, jo apkārtējo skatieni sekojuši ik uz stūra. Savukārt, pirms vitiligo parādījies pašai, fotogrāfe iepriekš par slimību neko nav zinājusi. ''Man pašai vitiligo parādījās pirms diviem gadiem un ļoti strauji attīstījās. Es par to iepriekš neko nezināju un arī nebiju par to interesējusies, vienīgi internetā biju pamanījusi tumšādaino modeli, kurai arī ir vitiligo (Winnie Harlow). Tomēr, kad man parādījās pigmentācija, es internetā par to meklēju informāciju un uzreiz sapratu, kas tas ir un ka pavisam no pigmentācijas atbrīvoties nevar. Mana mamma, protams, steidzami veda mani pie ārsta, kurš pateica to, ko jau zināju pati.''

Iemīlēt sevi un savu ķermeni nav viegli, taču ceļā uz to labs palīgs var būt ģimene un draugi, kas arī Kitijai vienmēr bijuši līdzās. ''Sākumā patiesi par vitiligo pārdzīvoju, taču man ļoti palīdzēja tas, ka mans dzīvesbiedrs, šo vizuālo defektu uztvēra pozitīvi, tāpat arī mani draugi. Visgrūtāk man bija sabiedriskās vietās – sabiedriskajā transportā, veikalā un visur citur. Man ļoti nepatīk skatieni, un ar šādiem plankumiem tādu ir daudz. Vitiligo arī ir iemesls, kādēļ aptetovēju rokas – tetovējumi man dod tādu kā drošību un pārliecību. Nejūtos vairs tik neērti skatienu dēļ, jo, iespējams, cilvēki tagad vairāk pamana manus tetovējumus nevis pigmentācijas laukumus.'' Viņa skaidro, ka no apkārtējiem cilvēkiem saņēmusi neskaitāmi daudz jautājumu un spriedelējumu par to, kas ir šie plankumi. ''Citi domā, ka tās ir apdeguma rētas, citi –, ka tas ir nomazgājies paštonējošais krēms, bet ir arī tādi, kas domā, ka tas ir kaut kas lipīgs.''

Jautāta kāpēc nolēmusi fotoprojektu veikt, Kitija atbild: ''Veidojot šo fotoprojektu, pirmo reizi es pati sev kalpoju kā iedvesma. Ideja radās brīdī, kad biju jau nedaudz saradusi ar situāciju, un nolēmu uzmeklēt cilvēkus – tādus pašus kā es. Sākumā gribēju vienkārši iepazīties un uzņemt viņiem skaistas bildes. Taču, iepazīstot viņus, par galveno mērķi kļuva parādīt apkārtējiem to, cik mēs esam skaisti pat tad, ja atšķiramies! Ar šo vēlos mainīt cilvēku aizspriedumus un pastāstīt, ka tas ir tikai vizuāls defekts.''

Linda (25)