Drošās modes vēstnese Una: 'Latvijā dzīvot ir diezgan svētīgi'

Unas nākotnes plānos ir pilnveidoties šajā jomā: "Cilvēks ir ļoti īpatnēja būtne gan figurāli, gan uzvedībā, bet arī tā (apģērbu nozare – aut.) ir tāda niša, kas nekad neizies no modes. Tā vienmēr būs aktuāla." Viņai pašai īpaši pie sirds iet arī grafiskais dizains un ilustrēšana, tāpēc ideālā variantā Una vēlētos abas pasaules savienot. "Atsaucoties uz kolekciju, ko izstrādāju, es vienkārši redzu to, cik šī tēma ir aktuāla. Ideālā variantā es varētu mēģināt cīnīties par to. Kas to lai zina, varbūt tā tiešām attīstītos, es varētu ieiet tirgū un lielākajai daļai būtu kāds izstrādājums ar atstarotāju," savā sapnī dalās studente.

Varbūt ir kāda cita iespēja?

Studiju process nav no tiem vieglākajiem, atzīst Una: "Ir tā, ka mēs visai šai lietai izejam cauri līdz kaulam. Apģērbs nav nekas vienkāršs. Protams, tu redzi augsto modi, kas ir ar mazliet citādu funkciju. Mēs ejam vairāk uz "ready to wear" jeb apģērbu gatavu valkāšanai." Tomēr liela uzmanība tiek pievērsta arī tam, par ko lielākā daļa nemaz neaizdomājas, piemēram, kāda ir materiāla slodze un kā tas "uzvedīsies". Tomēr studente visvairāk priecājas par izpratnes veicināšanu. "Ikdienā cilvēki bieži dzirdi faktu un pieņem to kā absolūto taisnību, bet te mums ieslēdzas arī sava veida izpratne un kritiskā domāšana, ka varbūt ir cits ceļš, varbūt tā nemaz nav," skaidro Una.

Kā piemēru viņa min apģērbu apstrādi, kas var būt dažāda: "Kurš to būtu domājis, ka lejasmalu var ne tikai atšūt, bet arī atlīmēt? Ir tādi speciāli līmes tīmeklīši, kurus termiski piefiksējot, tās turēsies līdzīgi kā šuve. Pasaule ir tik plaša šajā industrijā – mēs vienkārši pētām un skatāmies. Man tas liekas vienkārši izcili."

Satīra un humors ir labs pamats pašizpausmei

Kolekcijā "Balāde par pērkona negaisu" bija redzami Unas veidotie T-krekli ar tādiem uzrakstiem kā "Ej bekot" un "Ej dillēs". Una sapratusi, ka satīra, humors un sava veida "iesmējiens" par apkārt notiekošo ir labs veids, kā pašizpausties. Vēl citam T-kreklam virsū uzdrukāts mežģis, kas raksturo cilvēka prātu bezmiega stāvoklī aptuveni trijos naktī. "Kopš apdrukāts T-krekls pastāvējis, tas nav izgājis no modes, bet vienmēr bijis līdztekus. Tas neiziet no modes un ir aktuāls visu laiku – jauniešu un cita vecuma cilvēku vidū, kuriem patīk izpaust sevi, kaut kā varbūt paprovocēt. Ja ir iespēja, kāpēc to neizmantot?" vaicā tērpu autore.