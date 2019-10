"Ļoti liela daļa no tā, kas mūsdienās tiek uzlūkots kā iekļaujošā kultūra, ir tas, ko mana vecmāmiņa būtu saukusi par būšanu pieklājīgam un jaukam," sarunā par sieviešu ienākšanu informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē un dažādības veicināšanu saka Debija Forstere. Viņa ir kustības "Tech Talent Charter" izpilddirektore un dibinātāja. Ikdienā viņa strādā, lai veicinātu dažādību Lielbritānijas uzņēmumos, kas izmanto tehnoloģijas, un vairākus gadus pēc kārtas ir iekļauta starp valsts ietekmīgākajām sievietēm IT nozarē.

Rīgā viņa viesojās, lai piedalītos pasākumā "RIGA COMM", kura viens no organizatoriem bija "Riga Tech Girls". Savas vizītes laikā viņa ieradās arī "Delfu" redakcijā, lai dalītos pieredzē, veicinot dažādību un iekļaujošās kultūras attīstību nozarē. Runājot par to, kā pati nokļuvusi IT nozarē, viņa atklāj, ka sākotnēji karjera bija saistīta ar izglītību. "Ja 90. gados tu strādāji izglītības nozarē un zināji, kā lietot datoru, tu ļoti ātri kļuvi par galveno šajā jautājumā. Es pati biju ļoti pārsteigta, attopoties tehnoloģiju jomā."

Debija ir dzimusi ASV, bet Lielbritānijā dzīvo jau 30 gadus. "Mana karjera ir saistīta ar nozaru – ne tikai okeānu – šķērsošanu," viņa atklāj. "Tech Talent Charter" tika dibināts 2017. gadā, apvienojoties IT, darbā nolīgšanas un sociālā sektora organizācijām. Apvienojot uzņēmumus, kas ne tikai ražo, bet arī izmanto tehnoloģijas, "Tech Talent Charter" strādā, lai veicinātu pēc iespējas lielāku dažādību nozarē. Iesaistītie uzņēmumi un organizācijas ne tikai apzina problēmas savā darbībā, bet arī izvirza konkrētus mērķus to risināšanā un regulāri dalās pieredzē par to, kādas darbības ir efektīvākas lielākas dažādības veicināšanai.

Sarunā ar portālu "Delfi" Debija stāsta ne tikai par pieredzēto, veicinot dažādību, bet arī skaidro, kāpēc tā nav tikai jauka lieta, ko darīt, bet ir dumji to nedarīt.

No izglītības uz tehnoloģijām

"Ja 90. gados tu strādāji izglītības nozarē un zināji, kā lietot datoru, tu ļoti ātri kļuvi par galveno šajā jautājumā. Es pati biju ļoti pārsteigta, attopoties tehnoloģiju jomā." Debija norāda, ka viņai patīk tas, ko tehnoloģijas palīdz sasniegt, nevis pašas tehnoloģijas. "Man kā izglītības jomas pārstāvei sākotnēji ļoti patika tas, kā tika atvērtas durvis jaunu cilvēku spējām mācīties," par tehnoloģiju attīstību saka Debija, "vēl svarīgāk bija tas, kā tehnoloģija var atvērt durvis uz jebkuru industriju. Pēc tam, kad es strauji kāpu pa karjeras kāpnēm un kļuvu par direktori, es biju arvien ciešāk un ciešāk saistīta ar jauniem cilvēkiem tehnoloģiju pasaulē."

Tad Debiju aicināja palīdzēt lieliem tehnoloģiju uzņēmumiem risināt ar to darbības politiku saistītus jautājumus. Tāpat viņa sadarbojās ar valsts struktūrām. "Politika nav mana pirmā mīlestība – man labāk patīk prakse, nevis teorija." Tā viņa iesaistījās organizācijā, kas atbalstīja bērnus ar interesi tehnoloģijās, ļaujot viņiem iziet visu ceļu no problēmas apraksta līdz produkta prototipam un iekļūšanai tirgū. "Mums bija bērni pat 10 gadu vecumā, kas savu lietotni virzīja "Android" tirgū."