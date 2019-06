Dziedātāja Ieva Akuratere tiek uzskatīta par vienu no Latvijas neatkarības simboliem. Trausla, emocionāla, bet pietiekami spēcīga, lai ar dziesmu vienotu tautiešus Latvijā un arī ārpus tās. Arī vairākus gadu desmitus vēlāk viņas entuziasms un mīlestība pret zemi nekur nav zudusi. Mūziķe neslēpj, ka ir ideāliste, kas tic pozitīvajam, kas nepārtraukti klūp, ceļas kājās un dodas uz priekšu.

Sarunā ar "Viņa" dziedātāja atklāj, ka nespēj nostāvēt malā un uzskata par savu pienākumu izmantot katru iespēju palīdzēt cilvēkiem sev līdzās. Tas arī ir iemesls, kāpēc viņa laiku pa laikam pavīd ne tikai uz muzikālās, bet arī politiskās skatuves. Tomēr Ieva uzskata, ka cilvēki bieži nespēj noticēt, ka mākslinieks, kas tic ideāliem, spēj būt arī praktisks un stratēģisks. Pati viņa par praktiskām lietām rūpējas jau kopš 14 gadu vecuma un protot gan zāģēt, gan naglot.

"Es gribēju pastāstīt vienu piedzīvojumu. ASV ir reklāmas firma "Fallon", kurā strādā arī viens latviešu izcelsmes pārstāvis Korijs Maklauds. Firma gribēja izmēģināt jaunu virtuālās realitātes tehnoloģiju, un viņš izdomāja veidot filmu par "Pērkonu" – par Padomju Savienības sabrukumu un rokmūzikas ietekmi uz šo procesu. Viņi izveidoja dokumentālo filmu "Rockumentari.Pērkons VR", ko izrādīja "Vivatech" festivālā Parīzē, kur vieni no sponsoriem bija no Ķīnas. Viņi bija apskatījušies filmu un noraidījuši, jo atpazina savu uztveri par to, kā jāsavalda un jākontrolē tauta. No vienas puses mēs pat jutāmies glaimoti par to, ka šis stāsts kaut kur pasaulē ir tik aktuāls," sarunā stāsta dziedātāja.

Par to, kas ir īsts ideālisms un kāpēc tā ir vērtība, ko novērtē arī ārpus Latvijas robežām, lasi intervijā.