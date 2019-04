Fitnesa modeles kurpēs. Laura Bērziņa par sevis izaicināšanu un jauniem mērķiem

Tas ir smags darbs, nevis vienkārša gozēšanās peldkostīmā un savu labumu izrādīšana – tā par fitnesa modelēm saka Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas (IFBB Latvija) projekta "Fit Model Latvija 2019" dalībniece Laura Bērziņa. Sarunā ar "Viņa" Laura atklāj, ko jaunu uzzinājusi un iemācījusies, uz laiku iekāpjot fitnesa modeļu kurpēs un iepazīstot fitnesa skaistuļu ikdienas aizkulises.

Lauras ikdiena ir saistīta ar tūrisma nozari – viņa jau trīs gadus strādā tūrisma aģentūrā. Šajā jomā sieviete darbojas jau kopš laika, kad mācījās vidusskolā un vienlaikus strādāja viesmīlības skolā. Kad Laura vēlējās pārmaiņas savā dzīvē, viņa ārvalstu tūristu apkalpošanas vietā nolēma pievērsties Latvijas tūristu komfortam ārzemēs un uzsāka darbu tūrisma aģentūrā. "Paralēli mācījos, pēc vidusskolas turpināju studēt," atklāj Laura. Viņa ir ieguvusi augstāko izglītību biznesa psiholoģijā.

Mēnesi pēc augstskolas izlaiduma Laura uzsāka dalību projektā "Fit Model Latvija 2019". Nevarētu sacīt, ka ar sportu pirms tam viņai nav bijusi cieša saistība. Laura trenējās basketbolā, bet par profesionāli šajā jomā nekļuva. "No manis neizpaudās Porziņģa talants, bet man patīk sports, patika spēlēt, patika būt ar komandu." Kādu laiku viņa sportam bija atmetusi ar roku, bet tad nolēmusi, ka tā gluži rīkoties nevajadzētu. "Es sapratu, es esmu jauns cilvēks, un sēdēšana darbā, sēdēšana lekcijās augstskolā degradē ķermeni. Līdz ar to es vasarā sāku iet uz sporta zāli." Vēloties, lai ieguldītais darbs būtu maksimāli efektīvs, Laura nolēma pieteikties projektā "Fit Model Latvija 2019".

Tas palīdzēja sagraut dažādus stereotipus par šo jomu, kā arī pilnveidot sevi. Laura uzzināja un piedzīvoja to, cik smags darbs ir būt fitnesa modelei. Tie ir treniņi zālē, tā ir rūpīga sekošana līdzi uztura un miega režīmam, gatavošanās iznācieniem, pozēšanas nodarbības un virkne citu aktivitāšu. Tāpat Laurai izdevies iepazīt vairākas ļoti sirsnīgas fitnesa modeles. Tas palīdzējis mainīt viņas priekšstatu par to, ka meitenes, kas nodarbojas ar fitnesu, ir augstprātīgas.

Ar lēmumu piedalīties projektā viņa ir ļoti apmierināta, jo tur ieguvusi ne tikai ļoti daudz praktisku zināšanu, bet arī labāk iemācījusies sevi disciplinēt. Projekta sākumā Laura bijusi nobijusies, jo redzējusi, ka citas dalībnieces iepriekš ar fitnesu ir nodarbojušās daudz nopietnāk nekā viņa. Nolēmusi, ka izvirzīs sev mērķi – divus mēnešus intensīvi strādāt ar sevi un savu ķermeni. "Sākumā tas nozīmēja paskatīties, izturēt, paskatīties, kas no manis sanāks, bet tagad jau tas ir kaut kas vairāk – gribas vēl. Tas vairs nav tikai tāpēc, ka tu esi iesaistījies. Tas ir paradums, ka gribas aiziet uz sporta zāli pēc darba, patīk satikt meitenes, aiziet uz pozēšanas nodarbību, jo tas ir interesanti."

Trenēt ne tikai ķermeni

"Man vislielākais izaicinājums bija pozēšana, prasme vijīgi kustēties, būt sievišķīgai," par piedzīvoto projekta laikā stāsta Laura. Viņa norāda, ka sarežģītas bijušas arī fotosesijas, jo ar to, ka esi sapucēta un ir uzlikts labs grims vien nepietiek. "Tev jāmāk parādīt to savu es, to odziņu. Un ir grūti, jo šķiet, ka viss taču ir tik vienkārši, bet tad tev nesanāk… Un tad vakarā, iespējams, ir pārdzīvojumi, jo gribas uzreiz gāzt zelta kalnus, bet tā nevar, ir jāstrādā." Laura stāsta, ka ir priecīga, jo tagad var paveikt lietas, par ko domājusi – viņa to nespēj.

Viena no grūtākajām lietām esot bijusi laika un aktivitāšu saplānošana. Dienā ir tikai 24 stundas, bet visām projekta dalībniecēm ir gan darbs, gan ģimene, gan draugi, gan hobiji. Sākumā bijis sarežģīti iemācīties plānot laiku tā, lai visu paspētu. "Šis projekts to iemāca. Man tagad šķiet, ka tas ir labi piecelties stundu agrāk, lai veselīgi pabrokastotu." Tāpat viņa ir pārliecināta, ka arī citām aktivitātēm laiku var atrast – turklāt izskrieties var ne tikai sporta zālē, bet arī ārpus telpām, vienlaikus izbaudot labu laiku.

Grūti bijis arī pārvarēt sevi, lai spētu izrādīt savu ķermeni. "Es esmu ļoti kautrīga," atklāj Laura, "man bija grūti sevi parādīt apakšveļā, jo cilvēki ir ļoti aizspriedumaini un kritiski." Treneri un citi speciālisti meitenēm palīdzējuši saprast, ka viņām nav jāslēpj skaistums, kas piemīt ikvienai no viņām, kā arī ar smagu darbu sasniegtais. Lauras draugi bijuši ļoti pārsteigti, ieraugot, ka viņa sociālajos tīklos publicējusi bildi apakšveļā. Viņa saņēmusi daudz atzinīgu vārdu un iedrošinājumu. "Tas varbūt iedvesmo arī citus. Mēs tiešām strādājam – uzturs, treniņi, miegs, pozēšana. To var jebkurš. Tikai jābūt gribasspēkam. Un kāpēc to neparādīt citiem? Varbūt tiešām kāds cilvēks, kas to grib, viņš redz, ka viens var, un arī pats sāk censties."

Laura stāsta, ka publicēto foto mērķis ir parādīt reālus rezultātus, tāpēc viņa ir pārliecināta, ka apstrādātas bildes, kurās cilvēki padarīti sportiskāki un kaut kādiem standartiem atbilstošāki, publicēt ir bezjēdzīgi. "Labāk lēnāku progresu parādīt, bet vismaz īstu," pārliecināta sportiste. "Gribas jau sasniegt labāko rezultātu, un ir patīkami, ka tas rezultāts ir patiess."

Kustība veselības uzlabošanai

Laura stāsta, ka viņa cieš no muguras sāpēm skoliozes dēļ. Lai arī muguras deformācija viņas gadījumā nav ļoti izteikta, ikdienā tā liek par sevi manīt. Problēmas ar muguru viņai netraucēja regulāri trenēties un tiekties pretī iecerētajiem mērķiem. Tieši pretēji – iegūtās zināšanas un fiziskās aktivitātes ir palīdzējušas mazināt sāpes un dzīvot pilnvērtīgāk.

Uzlabojies ne tikai mugura stāvoklis, bet arī miega kvalitāte. Agrāk viņai bijušas ļoti lielas grūtības no rīta piecelties. Laura uzsver, ka ļoti liela nozīme, protams, ir arī uzturam. Pateicoties veselīgākiem paradumiem šajā jomā, ir vairāk enerģijas. Spēka un izturības vairošanai nekādas papildu vielas lietot nav nepieciešams. Laura arī stāsta, ka pavasaros viņai parasti neizdodas izvairīties no saslimšanas. Šis gads esot izņēmums. Viņa ir pārliecināta, ka treniņi, veselīgais uzturs un miega režīms ir devuši spēku organismam un vairojuši tā aizsargspējas. "Jā, ir daudz plusu, nezinu, vai ir kādi mīnusi," viņa piebilst.

"Veselība ir uzlabojusies, ir vairāk enerģijas, un muguras stāvoklis ir labāks. Pašpārliecinātība ir vairojusies, es esmu mierīgāka. Ir jau tas stresiņš ikdienā visu laiku, bet kādreiz es biju tāds cilvēks, kas ļoti ņēma pie sirds dažādus sīkumus. Es stresoju par lietām, par kurām nav jāstreso. Šis projekts iemāca saprast, ka ir lietas, ko tu nevari mainīt." Laura ir pārliecināta, ka viņas dzīve neatgriezīsies vecajās sliedēs, viņa turpinās sekot līdzi savai veselībai un uzturam, kā arī sportot.

Sākt pamazām un darīt sevis dēļ

"Jāsāk ir pamazām," cilvēkiem, kas vēl tikai plāno kļūt aktīvāki, iesaka Laura, "ja tev ir mērķis, ka tu gribi sākt sportot un trenēties, varbūt labāk uzreiz neskriet 21 kilometru, pusmaratonu, bet sākumā pamēģināt piecus noskriet."

Tiem, kas plāno apmeklēt sporta zāli, viņa iesaka to sākt kopā ar treneri. "Rezultāti ir citi. Tu iemācies pareizi darīt. Tad tu arī tiksi pāri pirmajam posmam un tev būs vieglāk turpināt. Man šķiet, ka bieži problēma ir tajā, ka cilvēki uzsāk, tiek pirmajā posma, kur ir grūti, un viss. Tā arī tas paliek. Vienkārši ir jātiek pāri tām pirmajām grūtībām un nevajag pārspīlēt. Visu ar mēru."

Tāpat Laura ir pārliecināta, ka ir būtiski izvirzīt savu mērķi, kāpēc to darīt. Tā var būt veselības un labsajūtas uzlabošana vai konkrēts izskats. "Tas ir jādara sevis dēļ. Tikai vajag izdomāt, kāpēc."