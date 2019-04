Garas kājas un viegla dzīve? Topmodele Ginta Lapiņa par realitāti modes pasaulē

Pirms kāda laika medijos parādījās ziņa, ka kopā ar Karlīnu Cauni dibināt savu modeļu aģentūru. Kā veicas ar to?

Jā, mēs ar Karlīnu esam nodibinājušas aģentūru "ASE models", kā arī kopā ar mums ir Vita Plūme, kas ir mūsu partnere un aģente uz vietas Latvijā. Kopā mēs esam ļoti spēcīga komanda un ļoti labi sadarbojamies savā starpā. Birojs mums ir Latvijā, bet strādājam no dažādām pasaules vietām, jo mēs ar Karlīnu vēl joprojām turpinām arī savas gaitas kā modeles.

Mūsu galvenais uzdevums ir meklēt meitenes Latvijā – attīstīt, sagatavot un sūtīt tālāk uz ārzemju aģentūrām. Darba ir ļoti daudz, bet ir interesanti arī mums pašām šo industriju iepazīst no otras puses! Tas, manuprāt, ir ļoti unikāli, jo mēs spējam meitenēm iedot ļoti daudz – gan kā modeles, gan kā aģentes. Šajā industrijā tomēr esmu 15 gadus un zinu daudz. Tāpēc mēs meitenēm gribam dot to labāko – palīdzēt, ieteikt, kā labāk rūpēties par sevi, kas ir svarīgi un kam pievērst uzmanību.

Kā uzturat sevi formā?

Es cenšos veselīgi ēst, bet tas nav grūti izdarāms, jo pēc dabas man vairāk garšo veselīgi ēdieni. Neesmu "junk food" cienītāja, bet kāja gan paslīd uz saldumiem. Vēl es ļoti daudz nodarbojos ar sportu, kas palīdz sakārtot un izvēdināt galvu, kā arī pati pēc tam jūtos daudz labāk. Parasti trenējos ar treneri, nodarbojos ar jogu vai "HIIT". Man patīk arī kardio treniņi. Vēl man palīdz tas, ka dzeru daudz ūdens. Nekad nedzeru kolas, fantas u. c., bet vienmēr ūdeni un no rītiem zaļo tēju. Es uzskatu, ka visam jābūt balansā – ja gribas šokolādi, apēd, bet tad nākamajā dienā to nedari un tā vietā aizej uz treniņu vai vienkārši izvēlies kaut ko veselīgāku.

Daudz tiek runāts par mainīgajiem modeļu standartiem. Arvien vairāk parādās "plus size" modeles un tiek uzsvērts veselīgāks izskats. Vai ar šīm tendencēm saskaraties arī savā ikdienā?

Jā, noteikti. Es jau daudzus gadus sadarbojos ar apakšveļas kompāniju "La Senza" un ļoti ilgi biju viņu vienīgā modele, bet tagad mēs esam četras un ļoti dažādas – gan izskatā, gan ādas krāsā, kas ir forši, jo ne visas sievietes var sevi iztēloties apģērbā, kuru reklamē tikai tieva meitene. Mēs galu galā esam dažādas, un, kad iepērkos, arī es skatos uz modelēm, kas ir līdzīgā izmērā kā es un blondiem matiem. Tāpat lielāka izmēra meitene tagad var sevi pielīdzināt tam, kas tiek reklamēts, jo reklāmās vairs nav tikai tievas meitenes. Tas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi, jo agrāk, man šķiet, bija ļoti daudz ķermeņa kaunināšanas (body shaming), ja kāda bija lielākā izmērā par "standartu". Manuprāt, tajā visā ir liela "Instagram" ietekme, bet tas jau ir cits stāsts.

Kā pavadāt brīvo laiku ārpus darba? Vai jums ir kādi vaļasprieki?

Man ļoti patīk ceļot. Ir vēl tik daudz vietu, ko vēlos apskatīt, bet viena no manām mīļākajām vietām ir Meksika, kur gribu atgriezties vēl un vēl. Tāpat es daudz nodarbojos ar sportu, pavadu laiku ar mīļajiem un tuvajiem.

Kura modes skate ir iespiedusies atmiņā visspilgtāk?

Droši vien "Versace" šovs, kuru es noslēdzu kā pēdējā modele modes skatē. Tas ir ļoti liels gods. Vēl noteikti visas "Louis Vuitton" modes skates, jo tajās tiek ielikts ļoti liels darbs un vienmēr šis šovs ir oriģināls, kā arī tas notiek Parīzē, Luvras muzeja pagalmā, kas ir skaisti un vēsturiski. Viens no viņu foršākajiem šoviem, kas palicis atmiņā, – atklājot skati, nokrita priekškars, un mēs, meitenes, bijām sasēdinātas uz karuseļa, no kura pa vienai kāpām nost un gājām pa mēli. Emocijas bija tik neaprakstāmas. Iet pa mēli vispār ir baigā adrenalīna deva.