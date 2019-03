Ir viegli aiziet postā. Agnese Cīrule par aktrises dzīvi un filmēšanos 'Sarkanajā mežā'

Šajā nedēļas nogalē televīzijas skatītāju vērtējumam tiks nodota latviešu daudzsēriju mākslas filma "Sarkanais mežs", kurā galvenā varoņa līgavu Veltu atveido Agnese Cīrule. Sākotnēji aktrise lomai nav vēlējusies piekrist, tomēr filmas veidotājiem ir izdevies viņu pārliecināt, ka rezultāts būs tā vērts. Agnese atklāj, ka pēc pirmo divu sēriju noskatīšanās ir apmierināta ar redzēto – viņa varot uzticēties arī tam, kas būs redzams tālākajās sērijās.

Agnese atklāj, ka viņai ļoti paticis tēlu dziļums un dažādās rakstura šķautnes, arī filmēšanas process bijis patīkams. Sarunā ar "Viņa" aktrise stāsta ne tikai par filmas tapšanu un pirmajiem iespaidiem, bet arī par savu ceļu uz aktrises profesiju, kā arī smago darba ikdienu, kurā jāmācās sevi sargāt, lai neizdegtu un neaizietu postā.

Kādi ir pirmie iespaidi par "Sarkano mežu"?

Es esmu pateicīga režisoram, jo to, ko mēs bijām sarunājuši un ko es kā aktrise biju nospēlējusi, viņš ir arī ielicis, nekas nav izgriezts. To es līdz galam nesaprotu, kad kino nofilmē konkrētu epizodi pēc konkrēta scenārija, bet tad notiek tā kino maģija – montāžas periodā kaut kas mainās, tiek samainīts vietām. Tad man ir tāda sajūta, ka es esmu kā mākslinieks, kas uzglezno gleznu, bet atnāk cilvēks, izgriež tikai mazu stūrīti un pārējo izmet kā nevajadzīgu materiālu. Man nepatīk arī, kad sajauc ainu secību, jo ir lineāra darbība un notikumam jānotiek pēc notikuma. Te kopējais rezultāts man šķiet pozitīvs. Es biju ļoti nobijusies par to, kas tur beigās sanāks. Daudzus projektus atsaku, jo man vienkārši negribas apnikt skatītājiem. Tāpat arī pastāv kvalitātes problēmas. Man šķiet, ļoti atzīstami ir tas, ko esmu redzējusi pirmajās divās sērijās.

Ar ko šis projekts bija tik īpašs, ka piekriti piedalīties?

Īstenībā es tam piekritu tāpēc, ka Kārlis Lesiņš veica aktieru atlasi, pirms vēl scenārijs bija gatavs, un viņi jau bija izdomājuši, ka man tur vajadzētu filmēties. Kārlim tur bija savtīgi nolūki, un viņš mani ļoti ilgi mēģināja pierunāt. Es atceros to sarunu – es negribēju, es negribēju piekrist.

Kas tomēr noteica to, ka piekriti?

Ļoti liela nozīmē bija Kārļa argumentiem par finansējumu un režisoriem. Un, protams, tas, ka tas ir simtgades projekts. Tas tomēr nozīmē kaut kādu zīmogu, ka ir jābūt kvalitātei. Tas nevar būt vienkāršs, ātri ražots produkts, kas kaut kādos starplaikos ir nofilmēts. Tas ir projekts, kurā pieslēdzies ar sirdi un dvēseli, nevis pavirši.

Kas bija visgrūtākais filmēšanās procesā? Vai arī grūtību nebija?

Man šķiet, bija tieši viena aina, par kuru es strīdējos ar režisoriem. Viņiem bija viens konkrēts skatījums, un man bija diametrāli pretējs viedoklis par to, kā Velta uz to reaģē. Es pat neatceros, kas tas bija un kāda bija tā situācija, bet es atceros, ka es pirmoreiz tik stingri pastāvēju uz to, lai vēl vienreiz nofilmētu to ainu, bet tā, kā es to gribu. Es nezinu, ko beigu galā izmantos. Godīgi jāteic, ka es, iespējams, jau esmu redzējusi. Es vienkārši neatceros, ko es tajā brīdī gribēju. Es šobrīd to neatceros, bet tad es zināju skaidri. Bet tā patiešām bija pirmā reize, kad es atļāvos strīdēties pretī. Katrā ziņā filmēšanās man nešķita grūta, jo es biju telpās, es visu laiku biju komfortablā vidē. Man nebija meža skatu, kur pa naktīm jāfilmē. Man bija tipiskās 12 stundu maiņas, bet tas notika ļoti komfortablos apstākļos, un par mani ļoti rūpējās. Ir filmēšanas, kur, piemēram, 12 stundu maiņa ir jāpavada, sēžot mašīnā, vai ir tik briesmīgas ainas, ko normāli cilvēks nepiedzīvo, piemēram, aborts vai līdzīgas lietas. Ja tev 20 reizes pēc kārtas tas jāpiedzīvo.. Te nebija nekā tamlīdzīga. Man arī patika, ka mums ir mēģinājumi, kas kino ir reta parādība. Mums bija iespēja runāt par dialogiem, pielāgot tos situācijai, mainīt tā, lai arī mēs paši spētu tam ticēt. Es esmu redzējusi tikai pirmās divas sērijas, bet man gribas domāt, ka tas ir kaut kas labs. Katrā ziņā es noskatījos pirmās divas sērijas un kļuvu mierīga. Man šķiet, es varu uzticēties tam, kas būs tālāk.

Bet bija bail?

Jā, bija ļoti bail.

Pēdējā laikā ļoti bieži tiek runāts, ka sievietes kino runā ievērojami mazāk nekā vīrieši, un arī šīs filmas veidotāji ir izteikušies, ka tas ir "īsts veču kino". Kāds ir tavs skatījums šajā jautājumā? Sievietes loma taču bija ļoti nozīmīga arī tolaik.

Tik daudz jautājumu vienā jautājumā. Vispirms jau – jā, es tiešām tā arī domāju, ka tā ir vīru filma. Tā ir. Manuprāt, tas bija tāds laiks, kad katram bija jānes sava nasta. Bet es nekad neesmu pārdzīvojusi par to, ka sievietēm būtu mazāka loma nekā vīriešiem tāpēc, ka vēsturiski tas tā vienmēr ir bijis. Tas ir jebkurā dramaturģijā, ne tikai kino. Tas ir arī uz skatuves, ikvienā izcilā materiālā vīriešu vienmēr ir vairāk. Tas ir arī iemesls, kāpēc puišus aktieros vienmēr uzņem divreiz vairāk. Ļoti retos gadījumos ir apmēram vienādi. Es nezinu, vai kādreiz tā ir bijis, ka sieviešu kursā ir vairāk. Man tas saknē liekas normāli – vienkārši tāpēc, ka tas tā ir. Bet situācija lēnām mainās. Es katrā ziņā nepārstāvu feministisko kustību, es tā īpaši nepārdzīvoju. Varbūt tāpēc, ka man ir lomas. Ja es būtu mazāk aizsargātā statusā un ja man nebūtu iespējas spēlēt tik daudz un vēl tik lielas lomas, tad es, iespējams, domātu citādi.

Nav tās sajūtas, ka esi kaut kādā veidā apdalīta? Tava tēla nozīme šajā periodā taču nav mazāka.

Kaut kādā romantiskā nozīmē varbūt – ka ir kaut kas, pēc kā ilgoties un uz ko tiekties, pie kā braukt atpakaļ. Ja tā godīgi, Veltai, ko es spēlēju "Sarkanajā mežā", kas ir izdomāts tēls, viņai nav nekādas ietekmes. Viņa to dara sevi dēļ. Sevis un sava mīļotā cilvēka dēļ. Viņš ir tik tālu, ka informācija par viņas centieniem viņu dabūt atpakaļ pie viņa pat nenonāk. Protams, viņai pašai liekas, ka viņa ņemas tā, ka zibeņi iet pa gaisu un tas viss ir ļoti svarīgi. Man šķiet, ka Veltas loma ir svarīga dramaturģiskā nozīmē, kā sievietes tēls, kas nes mīlestības līniju. Man arī šķiet, ka tas laiks ir tāds, ka patiesībā arī mežabrāļu centieni ir, nu, tādi... Tāpēc arī mēs par to tik maz zinām, jo patiesība ir tā, ka viņi ilgi centās kaut ko mainīt un ietekmēt, esot mežos, bet realitātē – ko viņi 51. gadā varēja ietekmēt, ja mēs pēc tam 40 gadus dzīvojām Padomju Savienībā? Cilvēku apziņā tas ir – jā, tur bija mans radinieks, viņš bija mežabrālis, viņš cīnījās pret vai viņš negribēja karot pret saviem tuviniekiem, kas arī manā ģimenē tā bija. Mana vectēva brālis aizgāja mežā. Viņš negribēja cīnīties pret saviem brāļiem, jo viņus iesauca dažādas puses. Tā bija normāla situācija. Es domāju, ka lielai daļai cilvēku, kas bija mežos, lielā mērā nozīmīgs bija kāds personiskais labums. Man arī patīk, ka seriāls to parāda. Tas nav tikai par to, kādi mēs esam varoņi, kā mēs cīnījāmies par to, lai Latvija būtu brīva, kas, protams, viņiem visiem bija sapnis. Patiesā jau iemesls, kāpēc viņi tur bija, bija cits.

Vai varētu sacīt, ka šajā filmā nav novērojama tāda klasiska un klišejiska nacionālās apziņas veidošana, bet ir arī iekšējie konflikti, filma ir sarežģītāka un dziļāka?

Jā, paldies scenāristiem. Man šķiet, tas ir labi izdomāts, ka tur ir krievvalodīgie, kas cīnās par Latviju, un latvieši, kas cīnās par Krieviju. Nu, tā ir bijis, tā ir visos laikos, tā ir arī mūsdienās. Mums tikai patīk sevi pozicionēt kā labos, pareizos, nacionālistiski noskaņotos bāleliņus, bet tā nekad nav bijis un nebūs. Mēs katrs vienkārši izvēlamies kaut kādu pusi, kas mums ir izdevīga, vai arī tas, ka mums ir jānostājas šajā pusē, ir saistīts ar mūsu pieļautajām kļūdām. Paldies scenāristiem, ka tas nav tik vienpusēji parādīts. Neviens varonis nav plakātisks, viņiem visiem ir labais un kreisais vaigs.

Kādi bija tavi pirmie soļi aktiermākslā? Esmu dzirdējusi, ka studijas ir ļoti smagas, ka cilvēku salauž un veido no jauna.

Ļoti svarīgi ir tas, kāds ir kursa vadītājs. Ir kursi, kuros tā nedara. Viņi paņem gatavu cilvēku un ļauj viņam peldēt. Ir kursi, kur ļoti apzināti ar to tiešām arī nodarbojas, kur kursa vadītāji pirmajā nedēļā paziņo – būs grūti, savu raksturu atstājiet mājās. Tad tu kaut kā peldi pa to akadēmiju. Tas ir dažādi.

Un kā bija tev?

Es pēc dabas esmu maksimāliste. Ja arī man ir bijis grūti, es nevainoju akadēmiju. Arī manā kursā bija cilvēki, kas uzskatīja, ka vainojama ir tieši skola. Es tā nedomāju. Mums vienmēr ir izvēle, kā es tajā brīdī rīkošos. Kaut kādu pašcieņu un mugurkaulu vienmēr vajag saglabāt, un pārējais ir atkarīgs no tā, kā mēs protam izdzīvot konkrētajā situācijā. Man pirmais kurss bija ļoti grūts, es biju ļoti pieņēmusies svarā – par astoņiem deviņiem kilogramiem.

Tas bija tieši emocionālo pārdzīvojumu dēļ?

Jā. Bet man pirmais kurss bija saistīts arī ar personīgām lietām. Tas bija diezgan drūms posms. Mēs atradāmies teātrī "Skatuve", un tur ir tumšs un auksts. Mēs tur bijām 24/7, mums bija jātaisa etīdes, ko mēs darījām sestdienās un svētdienās. Kā iestājos akadēmijā, tā pārstāju arī braukt uz laukiem pie savas mammas un radiniekiem. Vienkārši nebija laika, visu laiku bija jābūt akadēmijā. Tā ir skola, kurā tu esi spiests iemācīties sadzīvot, iemācīties toleranci, bet tomēr ir svarīgi kaut kā arī pašsaglabāties. Un par pašsaglabāšanos es tikai tagad sāku lēnām attapties, ka jāsāk to darīt. Pirmajā kursā es par to vispār nedomāju. Tu esi maksimālists, gribas skriet un darīt, tās idejas jau nes pa priekšu. Kad esi jau apbružājies, kaut ko piedzīvojis, tad ieslēdzas pašaizsardzība. Tikai tagad šie jautājumi sāk rasties. Ir pagājuši gandrīz astoņi gadi.

Un tikai tagad tu sev uzdod jautājumu, kāpēc tu vispār to dari?

Saknē jā. Es sāku apšaubīt, vai tiešām to vajag darīt.

Tas ir tāds nopietns paziņojums.

Jā, tā ir.

Es tieši gribēju jautāt, vai ir tā vērts. Tas noteikti ir bijis daudzu meiteņu un, iespējams, arī zēnu sapnis – kļūt par aktieri. Tu arī jau bērnībā sapņoji par tādu karjeru?

Nē. Es īstenībā gribēju dziedāt. Es pēc devītās klases stājos Mediņos (Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola – aut.), tur mani neuzņēma. Tad es uzsāku mācības vidusskolā Madonā. Mans tētis dzīvoja Rīgā, viņš zvanīja un prasīja, vai es gribu dziedāt. Teicu, ka jā. Viņš bija atradis labu privātskolotāju, trīs reizes man pārjautāja, vai es tiešām gribu dziedāt, es teicu, ka jā. Tad viņš man teica, lai pārceļos uz Rīgu. Mācījos Kultūras vidusskolā un paralēli gāju visu laiku dziedāt. Tad kādu dienu mana vokālā pedagoģe man iedeva ielūgumu uz Aleksandra Revzina meistarklasi. Viņš kopā ar scenogrāfu astoņas stundas stāstīja kaut ko krievu valodā. Es sapratu maz. Kad piecēlos, lai ietu prom, mani uzrunāja scenogrāfs un vaicāja, ar ko es nodarbojos. Teicu, ka mācos vidusskolas pēdējā klasē un, ja neizdomāšu, ko darīt, iešu strādāt. Es esmu pārliecināta, ka jāmācās tikai tas, ko tu gribi mācīties. Viņš teica – žēl, ka jums nav krievu valodas, jūs būtu iekārtojusies kaut kur Krievijā par aktrisi. Tā es izlēmu pamēģināt kļūt par aktrisi. Pavasarī akadēmijā notika ievadlekcijas, un man liekas, ka tajās ievadlekcijās kursa vadītāja mani jau bija noskatījusi. Atceros, es gāju uz iestājeksāmeniem, viņa iznāca no sava kambarīša, mani ieraudzīja un vaicāja – tu esi Agnese? Man bija aizdomas, ka mani paņems. Man bērnībā nebija tāda sapņa. Man bija ļoti daudz ideju, ar ko nodarboties. Man nebija laika domāt, ko es savā dzīvē vēlos sasniegt.

Ko tu teiktu mazām meitenēm, kas sapņo kļūt par aktrisēm?

Nesapņojiet! Nedariet to. Ko gan citu es varētu teikt? Nedariet to. Tas ir neveselīgi. Tā ir neveselīga profesija, kas agri vai vēlu noved pie savas dzīves jēgas un eksistences apšaubīšanas. Iedomājieties situāciju – pirmajā kursā režisors saka (Agnese sasit plaukstas): "Raudi!" (sasit plaukstas) "Smejies!" Un tā uz katru plaukšķi. Tas nav tā, ka tu drīksti rādīt, ka tu raudi vai smejies. Tev ir jāraud pa īstam un jāsmejas pa īstam. Es to vingrinājumu atceros kā šausmas. Man likās, ka es esmu emocionāli izvarota. Bet tas patiesībā ir tas, ar ko aktieris nodarbojas diendienā. Tā nav viegla profesija. Es, no vidusskolas izkāpusi meitene, arī – ieeju akadēmijā. Man saka – būs grūti. Un ko es saprotu? Būs daudz jāmācās. Beigās tu saproti, ka esi aizgājis prom no sevis, ka tu vairs neatceries, ko gribi un kāpēc tu to dari. Varbūt tu pat neesi sev to jautājumu uzdevis – kāpēc?

Tas ir jautājums, ko pašlaik risini? Tev tiešām ir doma atstāt aktrises profesiju?

Tādas domas ir jebkuram aktierim, manuprāt.

Kas ir tas, kas notur profesijā?

Labs jautājums... Man šķiet, ka es vienkārši esmu ieskrējusies. Šis nav jautājums, ko uzdot sezonas vidū. (Smejas)

Saprotu, ka studiju laikā dzīves ārpus studijām nebija. Kā ir tagad?

Padies Dievam, man ir vīrs, kurš neatkāpjas no manis. Tā tiešām ir Dieva dāvana. Ir viegli sevi pazaudēt un viegli aiziet postā. Man ir vajadzīgs cilvēks blakus, un es esmu pateicīga, ka man ir atbalsta plecs. Man ir draugi, kas neatkāpjas. Tas nekas, ka es viņus satieku reizi gadā vai pat retāk, bet viņi liek par sevi manīt un jautā, kad es ar viņiem satikšos. Iespējams, tas ir mans darbaholisms. Man vienkārši ļoti patīk mana profesija. Es tur neko nevaru izdarīt. Redzi, cik tas ir mānīgi – no vienas puses, es saku, lai citi to nedara un nenodarbojas, bet, no otras puses, kad man zvanīs un prasīs, vai man ir brīvs datums, es nekad neaizdomāšos, ka man vajadzētu ieplānot arī brīvdienas. Tad es attopos, ka man ir viena brīvdiena pusotrā mēnesī vai divos mēnešos. Tad jau nav jābrīnās, ka cilvēks lēnām izdeg un sāk uzdot jautājumus, kāpēc ar to nodarbojas. Patiesībā ir tā, ka arī brīvdienas ir jāieplāno.

Tas ir tas, ko parasti iesaka cilvēki, kas saskārušies ar izdegšanu. Varbūt pie vainas ir izdegšana, nevis profesija?

Es pieļauju tādu domu, bet nevaru arī nevienu vainot – tikai sevi pašu. Man tagad jāsāk saprast, ka arī brīvdienas ir normāla parādība, ka brīvajā dienā nevajag sevi nomocīt un nospiest ar domām par to, kāpēc es tagad neko nedaru vai kāpēc man nav ko darīt. Jāatslābst, bet tas nav viegli.

Un kā tev veicas ar brīvdienu ieplānošanu?

Viss kārtībā. Izbraukšu uz četrām dienām. Viss ir labi – man būs brīvdienas. Es sāku pie tā strādāt.

Tas ir milzu solis. Netrūkst cilvēku, kas to dara tikai tad, kad salūst pavisam.

Es negribu sagaidīt to brīdi. Pārāk bieži ir jādzird par cilvēkiem, kam ir jādzer antidepresanti un kas cieš no panikas lēkmēm. Neviens cits to nedarīs – tas ir jādara man pašai. Man pašai ir jāsaudzē sevi, kā jau jebkuram. Tas ir viens no tiem skarbajiem faktiem aktiera profesijā – ja mēs nesniedzam nekādu pienesumu, kāpēc ar to nodarboties? Lai mēs varētu sniegt šo pienesumu, mums ir jābūt skaidram prātam, galvai un gribai. Vispirms jau gribai pienesumu sniegt. Nevar jau nemitīgi dot, neatrodot resursus, kur paņemt kaut ko atpakaļ. Tas ir tas, kas ir jāiemācās. Tieši tik vienkārši.

