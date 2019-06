Inga Ūle, līdzīgi kā viņas tēvs, ir kuģa kapteine - kuģa, kas peld pa gaisu jeb gaisa balonam. Pirms 12 gadiem, kad sācies viņas ceļš kā gaisa balona pilotei, tā bijusi tikai cerība, ka tas reiz būs pamatdarbs. Šodien Inga ir vienīgā sieviete Latvijā, kas pilotē sešpadsmitvietīgus gaisa balonus, viņa pusgadu lidojusi Taizemē, reiz gaisā vienlaicīgi saprecinājusi 50 pārus un šī gada vasarā uzaicināta kļūt par Francijas gaisa balonu svētku vienu no 16 vēstnešiem, kā arī tam visam pa vidu viņa ir mīloša trīs dēlu mamma. Kāpēc visam pāri stāv cilvēks, kā vienlaicīgi būt mammai un pilotei un kāpēc gaisa balonu lidojums Latvijā ir VIP pakalpojums, intervijā stāsta pati Inga.

Taujāta, kas viņa ir, kā pirmo min to, ar ko visvairāk lepojas – viņa ir mamma trīs dēliem. ''Diviem gana lieliem un gariem un vienam maziņākam. Lielajam puikam tūlīt būs 20 gadi, vidējam ir 5, bet sīkulītim - 4.'' Tikai pēc tam tiek pieminēti gaisa baloni, kas ir viņas neatņemama dzīves sastāvdaļa jau 12 gadus. Inga atminas, ka sākotnēji vien gribējusi atrast hobiju, kurā paslēpties no darba birojā un kas palīdz izvēdināt galvu. Tā arī vairākus gadus šaudījusies no biroja pie gaisa baloniem, un atkal no gaisa baloniem uz biroju, bet tad pirms četriem gadiem nolēmusi, ka paliks tikai pie gaisa kuģiem.

Ārpus biroja sienām iespējams darīt visu, ko sirds kāro, tāpēc izvēle lidot ar gaisa balonu šķiet neparasta, jo kāds cits, iespējams, būtu izvēlējies doties pārgājienos vai apmeklēt sporta zāli. Inga savu izvēli skaidro, sakot, ka mums katram ir savs ceļš ejams, un viņas ir aizvedis līdz gaisa baloniem. ''Neatminos vairs citāta autoru, bet brīžos, kad kaut kas jāizvēlas, man galvā vienmēr skan šie vārdi – ''Vai mums ir brīvā griba? Jā, ir, bet Dievs sen ir lēmis, kas būs tā brīvā griba.'' Man šķiet, ka par gaisa baloniem tā brīvā griba man bija pieņemt lēmumu, ka lidošu. Brīvā griba ir liktenis, kas man lemts, uzdevums, kas man jādara.''