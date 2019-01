Jauns vārds Latvijas dizainā: Anna Elizabete Kasparsone apgūst luksusa modi Londonā

Annas Elizabetes Kasparsones radītos tērpus var raksturot kā sievišķīgi valdzinošus – tajos dabisko materiālu izvēle apvienota ar nelielu urbānā stila piedevu. 2018. gada rudenī, kad "Rīgas modes nedēļā" tika izrādītas tendences un apģērbi nākamajai sezonai, Annas Elizabetes zīmols "Anna Elizabete Fashion" piedzīvoja debiju. Jau tad bija skaidrs – oriģinālie tērpi ir tikai sākums dizaineres ceļā uz panākumiem modes pasaulē.

Mūsu saruna norit elektroniski, jo Anna Elizabete šobrīd atrodas Londonā, kur papildina zināšanas, prasmes un redzeslauku starptautiskās modes jomā. "Nu jau varu teikt – gūstu lielāku pārliecību par savām spējām," atklāj modes dizainere. Viņa praktizējas un strādā luksusa sieviešu apģērbu radošā zīmola "Cimone" uzņēmumā pie dizaineres Karlijas Pīrsones (Carli Pearson). "Viņas iepriekšējā radošā darbība ietver zīmolus "Stella McCartney", "Alexander McQeen", "Alexander Wang", "Pucci"," stāsta Anna Elizabete.

Foto: Ritarri

Sieviete atceras, ka visa sākums tomēr bijusi ģimene un apkārtējā vide: "Man ir bijusi burvīga bērnība ar vislielāko atbalstu un novērtējumu no ģimenes puses, lieliski draugi no bērnudārza un skolas laikiem līdz pat šai dienai – un tas viss ir bijis pamats tam, ka jau no mazotnes manī ir ieaudzināta pacietība, darba spējas, dažādas intereses un drosme iesaistīties jaunos izaicinājumos." Viņa norāda, ka jau bērnībā bijusi radošs bērns, kas paspējis gan dziedāt un dejot, gan spēlēt instrumentu, zīmēt un apmeklēt citus pulciņus.

Vēlāk pieci gadi pavadīti Ventspils Mākslas skolā, tad Tēlotājas mākslas studijā ar pasniedzējiem Mārīti Klušu un Viktoru Ļedovski. "Par radošu profesiju sāku domāt vidusskolā. Tolaik lielu atbalstu un ticību sev ieguvu, apmeklējot Tēlotājas mākslas studiju, kur lielākoties apguvām akadēmiskā zīmējuma prasmi. Domas dalījās starp apģērbu dizaineri un arhitekti," pārdomas par profesijas izvēli atklāj Anna Elizabete. Tad viņa uzzinājusi par Rīgas Tehniskās universitātes programmu apģērbu dizainā un, "ēnojot" programmas tā laika direktori Ausmu Viļumsoni, sapratusi, ka tas interesē.

Foto: Filips Smits

"Domāju, ka mana pacietība un neatlaidība bija tā, kas modē ievilka visvairāk, jo, protams, studiju sākums nav tik aizraujošs un ar modi saistīts – ir jāapgūst pamata lietas un tehniskās zināšanas, kas daudzus neuzrunā. Mani pārsteidza tas, cik ļoti man patika mācīties šūt," stāsta dizainere. Viņa nemitīgi progresējusi, kas interesi par mācībām veicināja vēl vairāk. "Rezultātā jau 2. kursā bakalaura līmenī RTU sapratu, ka mans tālākais plāns – maģistrantūra, noteikti studēt arī Mākslas akadēmijā," atklāj Anna Elizabete.