Kas zīmolam vēderā? Deviņas drosmīgas sievietes un viņu dzīves lolojumi

Laika gaitā ''Viņa'' uz sarunu aicinājusi daudz iedvesmojošu sieviešu, kas pierādījušas, ka viss ir paveicams. Bez grūtībām un sarežģījumiem neiztikt, bet, ja ir gribasspēks un vēlme, iespējams ir viss. Šoreiz aicinām tevi atskatīties uz deviņām intervijām ar dāmām, kas savu nodarbošanos izvēlējušās saistīt ar modi – ar skaistu, sievišķīgu un arī ekskluzīvu apģērbu radīšanu. Iespējams, kāda saruna tev būs jauns atklājums, bet kāda cita – patīkama atkalsatikšanās.

Piedāvājam vēlreiz ieskatīties Līvas Šteinas darbnīcā, kurā viņa strādā pie tā, lai ikvienai klientei liktu justies iekārojamai un seksīgai. Kas ir Līvas apģērbu zīmols? Tā ir ''Flash you and me'' apakšveļa. Savukārt uzņēmēja Anna Andersone savu ikdienu velta ne tikai kopienas ''Riga TechGirls'' vadīšanai, bet arī izstrādājusi unikālu apģērbu līniju, kas ikdienā palīdz ieviest vairāk pieskārienu, tādējādi arī mīļuma un tuvības.

Tāpat stāstos vari iepazīt dizaineri Artu Celmu, kura savus apģērbus rada no dabai draudzīgiem materiāliem. Šāda ideja viņai radusies pēc ceļojuma pa Āziju, kur teju ik uz stūra nācies sastapties ar milzīgiem ātrās modes apģērbu kalniem. Savukārt, ja rokdarbi tev ir sirdij tuvi, it īpaši pandēmijas laikā, Jeļenas Ņemčenko stāsts ir domāts tieši tev. Viņa ar tamborēšanu nodarbojas jau teju 20 gadus, bet nu hobijs pārtapis tiešsaistes veikalā ''The Mailo Design''.

Rakstos varēsi arī iepazīties ar rokdarbnieci Dagniju Leperi, kas jau piedzimusi ar adīkli šūpulī, māsām Muciņām, kurām ir kopīgs apģērbu zīmols ''MUCINA'', Modes dizaineri Annu Gulbi, kas izlolojusi savu zīmolu ''OCHEN''. Kā arī Madaru Zepu, kas mūsu senču tradīcijas pārvērš mūsdienīgā skatījumā, radot lina apģērbu zem sava zīmola ''IDYLLO'', un Kristīnu Hudinu – zīmola ''Kay Novel'' dizaineri un dibinātāju.

Lasi, uzzini un gūsti iedvesmu!